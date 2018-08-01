百度高管解读财报:信息流业务发展迅速 仍有增长空间

新浪科技讯 北京时间8月1日上午消息，百度（Nasdaq：BIDU）今天发布了截至6月30日的2018财年第二季度未经审计财报。报告显示，百度第二季度总营收为人民币260亿元（约合39.3亿美元），同比增长32%；归属于百度的净利润为人民币64亿元（约合9.67亿美元），同比增长45%。

财报发布后，百度董事长兼CEO李彦宏和CFO余正钧出席财报电话会议，解读财报要点并回答分析师提问。

以下即为本次电话会议分析师问答环节主要内容：

美银美林分析师梁伟亮（Eddie Leung）：管理层可否详细介绍一下百度新闻信息流的最新进展情况，比如用户量以及商业化，同时相比竞争对手，又有哪些不同之处。第二个问题关于第三季度业绩预期。我们注意到最近P2P平台接连曝出丑闻，这些社会事件会给百度第三季度营收带来影响吗？

李彦宏：关于新闻信息流的进展情况，我刚才在陈述环节中也说到了，这项业务发展非常快，无论是DAU还是每用户访问时长，都呈现快速增长之势。新闻内容或者说新闻信息流内容的推荐相关性也在不断改善，我们的用户体验现在是最好的。相比其他大多数超级App，我认为我们正在不断获取市场份额。不过，我们的新闻信息流旨在丰富人们的生活，而不是仅仅让他们打发时间的。

所以，我们希望用户每次在访问百度移动应用时，都能了解到有价值的内容或信息，正因为如此，我们认为新闻信息流是我们核心价值观的一部分，也是搜索信息流超级App不可或缺的一部分，我们确实预计这种趋势会持续下去。我们认为百度新闻信息流已经覆盖了最多的受众，借助于百度在国内所有体验不错的产品，以及百度搜索产品拥有的超过6亿月活跃用户，我们在新闻信息流产品方面仍然有很大的增长空间。

至于P2P广告业务，我们始终在加强对这项业务的控制，给P2P广告商设定了很高的进入门槛。到目前为止，我们尚未看到这件事给百度营收带来任何重大影响，可能将来我们也感受不到太大的影响。

花旗银行分析师艾丽西亚·雅普（Alicia Yap）：我的问题与新闻信息流的运营环境以及广告内容审查有关。您们可能也看到了，政府部门正在加强监管，更密切地注意这些内容形式以及内置广告的内容。请问，这种监管环境的改变只是暂时的吗？过一段时间行业监管是否会趋于正常？政府加强行业监管对百度旗下产品带来哪些影响？第二个问题，本季度百度SG&A（销售成本、综合开销及行政管理费用）略有上升，请问这与某项业务的一次性成本有关，还是主要是与促销成本增长有关？

李彦宏：对于新闻信息流内容，我们始终具有非常高的审核标准。我们不希望让用户看到非法或者不合适的内容或信息。我们只是想丰富人们的生活，想要用户了解到有价值的信息或内容。过去几个季度，我们并未看到任何负面影响，因为我们始终坚持更高的标准。

余正钧：第二季度SG&A相比去年同期出现增长，这主要与促销活动以及渠道成本有关。(凡萧)