谷歌：云服务需求旺盛 将在新加坡建第三座数据中心

新浪科技讯 北京时间8月1日上午消息，互联网巨头谷歌于周三宣布将在新加坡建立第三个数据中心——因为越来越多的消费者和企业开始上网，其中越来越多的人需要云服务。

该公司在一篇博客文章中表示，它将从前两栋大楼开始，着手建设位于裕廊西（Jurong West）的第三座设施，并将把对当地数据中心的长期投资增至8.5亿美元。谷歌此前表示，2015年推出第二个数据中心时，投资总额为5亿美元。

谷歌表示，2011年，该公司在东南亚建立了第一个数据中心，并在四年后又增加了一个数据中心，原因是该地区的用户和使用量迅速增长。

“我们的步伐没有减缓。三年以来我们最新一次的调查显示，有超过7000万人在东南亚开始第一次上网经历，使该地区总上网用户超过3.3亿——这比整个美国的人口还要多。”谷歌全球数据中心的副总裁乔·卡瓦（Joe Kava）先生写道。

卡瓦补充称:“越来越多的企业也开始上网，这意味着对我们不断扩大的谷歌云平台（GCP）的需求迅速增长。”他指的是新加坡航空、Wego、Go-Jek和Carousell等客户。

谷歌并不是从零开始建立一个新的数据中心，而是为了满足其需求而重新设计现有的数据中心。它还计划在2020年启动并运行。

谷歌宣扬道，这个多层设施将是亚洲最高效、最环保的站点之一，正如其世界其他地方的站点一般。它补充说，首先，它将使用最新的机器学习技术来减少能源消耗。

该公司没有透露最新数据中心将创造多少新工作岗位，但表示“期待在这里发展我们的小团队”。对其工作门户的检查显示，数据中心技术人员、数据中心设计方案经理和硬件操作现场主任都有空缺。(赛文)