美国成立国家风险管理中心：帮助企业免遭网络攻击

据外媒报道，美国国土安全局（DHS）想要阻止下一个NotPetya。当地时间周二，该部门宣布成立国家风险管理中心，该中心将致力于协助私营企业避免遭受以及应对来自世界各地的网络攻击。重点是保护黑客攻击的重要基础设施。今年3月份的时候，DHS曾发出警告称，俄罗斯黑客一直在窥探着美国电网。

今年早些时候，美国官方指出，虽然2017年的NotPetya勒索软件网络攻击发生在乌克兰，但它却是有史以来最具破坏力的网络攻击，它给美国和欧洲国家造成了数十亿美元的损失。而在NotPety勒索软件出现前一个，WannaCry勒索软件攻击席卷全球，使许多医院、学校、机场被迫停止数字操作。

据悉，DHS部长Kirstjen Nielsen在纽约举办的网络安全峰会上宣布了成立国家风险管理中心的消息。她表示，对一家科技公司的网络攻击可能会迅速演变成一场会影响到金融、能源以及医疗保健系统的危机。

这项合作将允许私营公司向DHS寻求帮助，同时还能通过正在进行的网络攻击信息来帮助DHS展开进一步的工作。另外，Nielsen指出，在某些情况下，网络攻击的受害者可以向当地警方求助，而这个全新的国家中心将作为一种资源为民众提供更多的帮助。