新浪科技> 互联网 > 正文

二手交易平台藏陷阱 买家、卖家都可能被坑

二手交易平台藏陷阱 买家、卖家都可能被坑
2018年08月01日 08:18 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：科技日报

　　随着移动互联网的发展，二手物品交易的跳蚤市场从线下转移到了线上。然而，看似双赢的交易方式背后却隐藏了不少“坑”：卖家故意引导买家脱离平台交易实施诈骗，买家收货之后找借口向卖家恶意砍价……究竟是买卖双方诚意不够、还是平台本身存有漏洞？二手交易平台又有哪些陷阱需要警惕？

　　现状：网上二手交易问题多多

　　不少人在二手交易中有着不愉快的经历，快速增长的网上二手交易也问题多多。

　　汕头大学学生小余在赶集网上看到，原价2000多元的捷安特自行车只卖400多元，卖家还是“发烧友”，小余兴奋不已。

　　“发烧友卖的货肯定没错。”小余说，他确认了照片中车架上的品牌名后就果断地买了下来。可高兴没几天，自行车脚蹬就坏了。修车店的老板告诉小余：“这个车只有车架是这个品牌的，其他配件都被换成了不值钱的。”

　　“这个‘发烧友’卖家可能是假的。”网购达人小袁告诉记者，“自我包装”是二手交易平台卖家的惯用方式。在商品描述栏中写自我介绍时，卖家通常会把自己包装成“发烧友”“旅游爱好者”“大学生”等良好形象，这样在卖二手货时就更容易取信于人。

　　不仅买家可能被坑，卖家也有被骗的风险。西安某高校学生小九将一条码数偏大的裙子挂在二手交易平台“闲鱼”上售卖，一名买家看到后提出了“用同款小一码的裙子换”的建议，约定同时发货。几天后，对方收到了裙子并签收，但小九却发现对方一直“按兵不动”，迟迟不发货。最后小九找到买家电话，将相关法律法规告诉对方，对方这才同意将裙子寄回。

　　套路：以次充好、吞吃押金、恶意砍价

　　经调查发现，二手交易平台交易套路颇多：

　　第一，以次充好，偷换配件。厦门工学院学生小刘曾在闲鱼上购买了一个充电宝，商品描述和充电宝机身上写的都是2万毫安。但使用后小刘发现，这个充电宝给手机仅充一次电就会“精疲力尽”，还不如舍友5000毫安的充电宝电量足。小刘总结认为，二手交易平台上的手机、单车、充电宝等产品具有“外观迷惑性”，很多都是“看上去很美，一用就上当”。闲鱼客服对记者说，只要商家卖的不是违禁品，就可以在平台上发布。

　　第二，转场交易，吞吃押金。记者调查到，一些受访者被骗后面临申诉难，不少是由于交易脱离了原本的平台。安徽阜阳某中学的小张在转转上看到一部价值900元的小米手机，卖家说自己急需用钱，价格可降至800元，前提是小张要先用微信转账400元当作“预付款”，余款等货到结清。小张转账后，却迟迟没有收到手机。

　　第三，货物到手再砍价。广东的石先生就有被买家恶意砍价的经历，他曾在转转上以150元的价格售卖一部手机，一名买家很快就下单，并付钱到交易平台。但买家收到货后，却以手机内部防水标签变红为由，要求石先生退还80元。石先生很不满意，因为他的手机根本就没有进过水，便向客服申请仲裁，客服回复称要两人自行协商解决。苦于没有留存证据，石先生和买家僵持一周后，无奈同意了买家的请求。

　　“我查了他的买卖记录，发现买家是个手机贩子，挑毛病把我150元的手机砍到70元钱，又转手200多元卖了出去。”石先生说。

　　建议：完善买卖双方信誉评价体系

　　中国人民大学世界经济研究中心研究员赖明明认为，二手市场具有“柠檬市场”特点，即信息不对称，产品的卖方对产品的质量拥有比买方更多的信息，这导致交易中容易出现欺诈行为。

　　“二手交易平台对商品的真假负有相应审查义务及法律责任。”赖明明认为，真正合理可行的做法是，交易平台与二手商品售卖方共同担责，当出现贩卖假货等情况时，交易售卖方担主要责任、平台担次要责任，具体分责比率可进一步商榷。

　　北京市法学会电子商务法治研究会会长邱宝昌说，无论买家和卖家，当权益受到损害时，都可以先和交易对象协商，协商不成可以向平台投诉，之后可以向市场监管部门、消费者组织投诉，或者提起法律诉讼。邱宝昌表示，正在立法进程中的电子商务法有望进一步规范线上二手交易市场，强化平台经营者的责任，更好地保障交易双方的权益。（据新华社）

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有