二手交易平台藏陷阱 买家、卖家都可能被坑

来源：科技日报

随着移动互联网的发展，二手物品交易的跳蚤市场从线下转移到了线上。然而，看似双赢的交易方式背后却隐藏了不少“坑”：卖家故意引导买家脱离平台交易实施诈骗，买家收货之后找借口向卖家恶意砍价……究竟是买卖双方诚意不够、还是平台本身存有漏洞？二手交易平台又有哪些陷阱需要警惕？

现状：网上二手交易问题多多

不少人在二手交易中有着不愉快的经历，快速增长的网上二手交易也问题多多。

汕头大学学生小余在赶集网上看到，原价2000多元的捷安特自行车只卖400多元，卖家还是“发烧友”，小余兴奋不已。

“发烧友卖的货肯定没错。”小余说，他确认了照片中车架上的品牌名后就果断地买了下来。可高兴没几天，自行车脚蹬就坏了。修车店的老板告诉小余：“这个车只有车架是这个品牌的，其他配件都被换成了不值钱的。”

“这个‘发烧友’卖家可能是假的。”网购达人小袁告诉记者，“自我包装”是二手交易平台卖家的惯用方式。在商品描述栏中写自我介绍时，卖家通常会把自己包装成“发烧友”“旅游爱好者”“大学生”等良好形象，这样在卖二手货时就更容易取信于人。

不仅买家可能被坑，卖家也有被骗的风险。西安某高校学生小九将一条码数偏大的裙子挂在二手交易平台“闲鱼”上售卖，一名买家看到后提出了“用同款小一码的裙子换”的建议，约定同时发货。几天后，对方收到了裙子并签收，但小九却发现对方一直“按兵不动”，迟迟不发货。最后小九找到买家电话，将相关法律法规告诉对方，对方这才同意将裙子寄回。

套路：以次充好、吞吃押金、恶意砍价

经调查发现，二手交易平台交易套路颇多：

第一，以次充好，偷换配件。厦门工学院学生小刘曾在闲鱼上购买了一个充电宝，商品描述和充电宝机身上写的都是2万毫安。但使用后小刘发现，这个充电宝给手机仅充一次电就会“精疲力尽”，还不如舍友5000毫安的充电宝电量足。小刘总结认为，二手交易平台上的手机、单车、充电宝等产品具有“外观迷惑性”，很多都是“看上去很美，一用就上当”。闲鱼客服对记者说，只要商家卖的不是违禁品，就可以在平台上发布。

第二，转场交易，吞吃押金。记者调查到，一些受访者被骗后面临申诉难，不少是由于交易脱离了原本的平台。安徽阜阳某中学的小张在转转上看到一部价值900元的小米手机，卖家说自己急需用钱，价格可降至800元，前提是小张要先用微信转账400元当作“预付款”，余款等货到结清。小张转账后，却迟迟没有收到手机。

第三，货物到手再砍价。广东的石先生就有被买家恶意砍价的经历，他曾在转转上以150元的价格售卖一部手机，一名买家很快就下单，并付钱到交易平台。但买家收到货后，却以手机内部防水标签变红为由，要求石先生退还80元。石先生很不满意，因为他的手机根本就没有进过水，便向客服申请仲裁，客服回复称要两人自行协商解决。苦于没有留存证据，石先生和买家僵持一周后，无奈同意了买家的请求。

“我查了他的买卖记录，发现买家是个手机贩子，挑毛病把我150元的手机砍到70元钱，又转手200多元卖了出去。”石先生说。

建议：完善买卖双方信誉评价体系

中国人民大学世界经济研究中心研究员赖明明认为，二手市场具有“柠檬市场”特点，即信息不对称，产品的卖方对产品的质量拥有比买方更多的信息，这导致交易中容易出现欺诈行为。

“二手交易平台对商品的真假负有相应审查义务及法律责任。”赖明明认为，真正合理可行的做法是，交易平台与二手商品售卖方共同担责，当出现贩卖假货等情况时，交易售卖方担主要责任、平台担次要责任，具体分责比率可进一步商榷。

北京市法学会电子商务法治研究会会长邱宝昌说，无论买家和卖家，当权益受到损害时，都可以先和交易对象协商，协商不成可以向平台投诉，之后可以向市场监管部门、消费者组织投诉，或者提起法律诉讼。邱宝昌表示，正在立法进程中的电子商务法有望进一步规范线上二手交易市场，强化平台经营者的责任，更好地保障交易双方的权益。（据新华社）