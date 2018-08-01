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诺贝尔奖学者质疑加密货币体：增加成本 不受束缚

诺贝尔奖学者质疑加密货币体：增加成本 不受束缚
2018年08月01日 09:52 快科技2018
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　　7月31日，据外媒报道，诺贝尔经济学奖获得者保罗克鲁格曼在《纽约时报》刊发评论，怀疑加密货币的真正价值。

　　克鲁格曼是一名犹太人，美国经济学家，主攻国际贸易、国际金融、货币危机与汇率变化理论。凭借着贸易模式上所做的分析工作和对经济活动的定位，他于2008年获得诺贝尔经济学奖。

　　在评论中，克鲁格曼通过对加密货币的高额交易成本，与“没有束缚”来解释他对加密货币的怀疑立场。

　　克鲁格曼简述了货币的历史，指出货币从金银转化为纸币，乃至进一步向信用卡或数字支付进化，货币发展的大趋势是降低交易成本。

　　但是加密货币逆转了这一趋势，加密货币经营者开展业务的成本相对较高，因此加密货币“有效地将货币体系拨回300年前。”

　　另外加密货币还完全不受束缚，克鲁格曼称：“如果投机者集体出现怀疑，突然担心比特币毫无价值，好吧，比特币就会变得毫无价值。”

　　克鲁格曼指出，未来可能会只剩下比特币这一种加密货币，而且它只会用于“黑市交易和逃税”，但即便如此，加密货币体系也随时可能会崩溃。

　　不过他也指出，他可能是错的，并呼吁所有加密爱好者证明他的加密怀疑论是错误的。

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