拼多多喊冤：我们是认真打假的 打得自己都挨了打

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直击|黄峥：山寨问题比假货严重 一个月内出解决方案

每经记者 张斯 每经编辑 宋思艰

43天3场媒体沟通会，这是拼多多成立三年多来对外的所有公开发声。从沉默到主动，拼多多对外传播策略变化的背后，也从侧面映衬出其当下所处环境的变化。3岁的拼多多虽然年轻，但体量不小，因此正如拼多多创始人黄峥所言，上市是为了更好的接受社会的监督。只不过，令黄峥和拼多多没有想到的是，来自公众的监督让其陷入舆论漩涡。

从山寨家电、14.5元15卷的卷纸、假茅台、盗版书到啄本鸟皮鞋……从维权的创维到童话大王郑渊洁，拼多多平台产品的质量问题引起社会诸多关注。7月31日，刚刚上市就被贴上“让中国打假倒退二十年”标签的拼多多，在上海总部召开媒体沟通会，回应近期质疑并为自己“喊冤”。

CEO黄峥在接受包括《每日经济新闻》在内的媒体记者采访时坦承：山寨的问题，拼多多确实做得不够好。

争论一：涉嫌售假？黄峥：对厂商不能靠堵，还得疏导

事实上，从今年6月18日拼多多成立以来第一次正式召开媒体沟通会，到7月31日临时召开媒体会，黄峥被媒体问及最多的问题莫过于平台是否涉嫌销售假货及劣质产品。而就在拼多多IPO敲钟的前几个小时，他在接受《每日经济新闻》记者采访时，也曾谈到在上市后如何治理平台产品质量的问题。他认为，“必经的阶段不能被跳跃，像阿里巴巴吃过的苦，都是要吃的，只是相对（而言），有哪些坑我们知道了，可能解决问题的速度更快，前人的经验有一定的借鉴意义。”

理想是美好的，现实却略显残酷。拼多多解决问题的速度，显然不像舆论暴风雨那样来得更快、更猛烈。伴随资本推动、股价狂飙，拼多多自上市那天起全面进入大众视野，并在社会化媒体平台上敲响了诚信警钟。

7月28日，创维方面发表声明称，已关注到拼多多平台上销售大量假冒创维品牌的电视产品，要求其停止售假行为；7月29日，童话作家郑渊洁通过微博表示，拼多多平台上有卖家销售盗版皮皮鲁图书，涉嫌侵犯其著作权。

对于创维的指控，拼多多联合创始人达达在现场用了几个“不可能”为拼多多喊冤。达达出示了与创维公司沟通的微信群对话截图，并以时间顺序列出双方合作结点。最让拼多多“委屈”的是，6月20日，创维电商总监还拜访了拼多多总部并商讨系统对接问题，一切似乎都进行得很顺利，但创维却在拼多多上市之夜“翻脸”，未经沟通就下架了全部商品并发表维权声明。

达达表示，“我们之前学习淘宝18年的历史和经验，希望拼多多经过这次风波，能够与行业各大平台解决和规范白牌机的问题。”

而在黄峥看来，近期舆情对于拼多多山寨电器的争论，根源在于很多产业产能过剩，很多中小企业希望通过蹭流量的方式来销售产品，人在短期利益面前是会动摇的。所以“要跟大禹治水一样去疏导这些白牌机厂商，你不能只靠堵，也要靠疏导。”

同时，黄峥也表示，拼多多愿意携手中国所有品牌电视机厂商彻底梳理电视机“傍名牌”现象治理方案，以及联合中国白牌电视机产业带，探讨品牌化发展策略。

不过，低价打法瞄准低线城市女性的拼多多，“山寨”似乎是其难以摆脱的烙印。但在刚刚上市之际，就遭遇如此大面积的舆论争议，难免让黄峥口中这个“三岁的孩子”有些招架不住。达达将此次舆论风暴称之为“可以载入史册的一次舆论攻击”。之所以将其定性为“攻击”，主要是因为拼多多方面认为，大多数的网络消息在拼多多看来根本是子虚乌有，一些网络段子暴露的问题商品，纯属恶搞。

争论二：平台失责？黄峥：打假我们一直是认真的

发展速度快，可能是大部分人对拼多多成长过程中最深刻的感受。曾有媒体形容，1000亿的GMV，京东用了10年、唯品会用了8年、淘宝用了5年，拼多多只用了两年零三个月，这是拼多多发展迅速的最好证明。或许正因为发展过快，公众对平台的期待也有了相应的“情感诉求”，上市后的拼多多又多了一个“让中国打假倒退二十年”的标签。

“假货是人性问题。”对此，达达回应，“假货问题是社会问题，让3岁的拼多多承担是不公平的。”达达说，“对于白牌电视机和婴幼儿奶粉，我们要搞清楚这两个行业到底存在什么问题，打假不是一家的事情，同行大家一起从供应链、到下游的销售端，一起来打架，假货就会越来越少。“

曾有业内人士直言，假货并不会是此后拼多多发展的阻碍，毕竟此前该走的路阿里都已经走过。资料显示，2015年1月，阿里巴巴在美遭到集体诉讼，导火索是中国工商总局在发布的“白皮书”提到阿里旗下淘宝销售假货等问题。尽管该诉讼在隔年6月被美国地方法院驳回，但当时对阿里的间接影响是：4个交易日蒸发300多亿美元市值。此后，阿里在打假工作上投入的资金和精力与日俱增，并成立了专门的“打假队”，而此类事件对阿里的市值影响亦呈现逐年递减趋势。

但对拼多多具有借鉴意义的不只是阿里。早年的聚美优品同样是头顶各类荣誉光环，在成立4年后即在纽交所挂牌上市，开盘发行价达22美元，更甚于如今的拼多多。但因多次陷入假货风波，聚美优品股市表现急转直下。截至目前，聚美优品股价只能徘徊于2~3美元之间。

究竟是像阿里那样破而后立，还是像聚美优品那般受困瓶颈？这要视拼多多未来的打假成效而论。

电子商务研究中心法律权益部助理分析师贾路路曾对《每日经济新闻》记者表示，售假利润大、售假成本低、监管难度大、消费者知假买假、维权成本高等等多种因素，共同促成了电商平台假货泛滥。

同时，贾路路认为，平台假货泛滥这种现象不是某个平台的问题，这种现象从根本上表现了法律对社会中产生的新事物、新现象规制的滞后性，这不是一朝一夕能够完全解决的，也不要过度寄托在单个平台治理上。

未来拼多多如何打假？“打假，我们一直是特别认真的。”黄峥表示，“这几天不光是竞争对手，有各种各样的人都在对我们进行全面的监督，从长期来讲也是省了我们很多人力、物力的，因为都把问题找出来了，接下来的问题是我们怎么去逐步解决。有一个意识我是比较强烈的，不能够眉毛胡子一把抓。”

黄峥早年曾在接受媒体采访时表示，从2016年4月时起，拼多多开始有计划加大力度打假。但在从4万多个供应商中发现了几十家售假供应商并冻结相应货款后，这也造成了双方的矛盾激化。

“堵住公司的门，不让我们员工进，在办公区域打人、恐吓。”在2017年4月举办的“新经济100人CEO峰会”上，黄峥作为当场的受邀嘉宾，如此表述公司在经营中遇到的问题。而到了今年6月，类似的事件还在上演。根据媒体报道，6月13日，在部分商家到拼多多上海总部维权的过程中，双方出现肢体冲突。

《每日经济新闻》记者查询拼多多的《假货处理规则》注意到，若平台发现商家疑似销售假货，将通过实施暂时下架商品、临时增加保证金金额、限制店铺资金提现三项举措中的一项或多项对商家进行处理。商家在收到平台通知后的7个工作日内需进行一次举证，若举证不充分，需在此后的5个工作日内进行二次举证。一旦平台判定商家售假事实成立，商家要赔付消费者的并非单笔订单的10倍金额，而是该款商品历史总销售额的10倍。

对此，黄峥曾解释称，拼多多“假一罚十”等打假政策是在淘宝打假规则的基础上做了推进，相比其它平台更为严格。“我们一直在坚决打假，我们在技术上也在努力。但把所有行业问题全部怪在才三岁的拼多多身上，是不公平的，请大家给我们一点时间。”达达在媒体沟通会上表示，拼多多的生意占比还是很小的，打假不应该是拼多多一家的事情，应该制定从上游到下游的更多规定，打假没有终点。