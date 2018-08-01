人民日报海外版：优质内容将成短视频平台制胜绝招

优质内容将成短视频平台制胜“绝招”

时下短视频风头正盛，备受用户青睐，各类短视频客户端也如雨后春笋般涌现。在竞争激烈的短视频行业中，如何才能“笑傲江湖”？一些业内人士认为，拥有优质内容才是制胜之道。

“谁拥有了优质内容，谁就拥有了市场。”中央财经大学中国互联网经济研究院副院长欧阳日辉认为，短视频已成为用户直观生动地表达自我的重要方式之一，其内容对平台价值观的树立、用户需求的满足、社会舆论的引导有着重要的作用。优质内容必须符合三个条件：用户喜闻乐见，内容丰富且雅俗共赏，传播正能量和弘扬主旋律。

扶持和打造优质原创内容已经成为短视频行业的大趋势，也对短视频平台的运营提出了更高的要求。用户上传的内容越多，平台的审核工作责任越大。

欧阳日辉认为，对于短视频平台来说，内容审核是平台的“生命线”，它决定着用户看到的视频内容的质量，体现了平台的价值取向、经营理念和用户定位。据业内人士透露，近期各短视频平台也都在内容审核上更下功夫。

“建立完善内容审核机制是为用户提供优质内容的保证。秒拍加大了审核技术与人员的投入，同时还着手建立用户举报奖励机制，组建社区监督员队伍。此外，我们除了北京、西安、如皋三个审核基地外，还在安徽涡阳再建新的审核基地。优质内容是平台长久发展的保证，必须加强审核力度。”秒拍副总裁张剑锋说。

今明两年，短视频行业预计将迎来爆发式增长。据艾瑞咨询调查数据显示，2017年短视频市场规模达57.3亿元人民币，同比增长达183.9%。未来2年内，短视频平台将开放大量的商业化机会，流量变现带来较大的市场规模增长；与此同时，随着短视频内容营销质量的不断提升，内容变现也将出现较大机会，预计2020年短视频市场规模将超300亿元人民币。

“短视频平台之战，最终会是优质内容之战。”张剑锋说。欧阳日辉提醒平台经营者，平台运用人工智能等新技术辅助内容审核，可以提高审核效率和准确性。但优质内容仅靠技术上的审核是不够的，人工审核也必不可少。