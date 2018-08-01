网易云预计今年收支平衡：云端市场竞争激烈

王海

【云计算服务在国内市场的认知度和认可度不断提升，开始全面深入应用，已初步形成了包括阿里巴巴、百度、腾讯、京东等互联网企业和软件企业为主的公有云服务提供商】

【2017年4月，工信部印发《云计算发展三年行动计划（2017～2019）》，提出2019年要将中国云计算产业规模从2015年的1500亿元扩大至4300亿元。】

看网易新闻久了，它会根据你的阅读记录给你推送自己喜欢的新闻；听网易云音乐时间长了，它会根据你的听歌记录给你推送自己喜欢的音乐……

上述场景的实现均离不开网易云在背后的支持。

“网易云音乐做得非常好的推荐系统整个都是在网易猛犸上面。”7月31日，网易杭州研究院执行院长汪源告诉第一财经记者，网易猛犸是一站式大数据管理与应用开发平台，整合了一系列的开源技术并在网易内部和不少外部客户都经过打磨验证，在网易内部已经使用了8年。

作为面向B端企业客户的技术服务产品，2016年网易考拉海购、网易云音乐等各项互联网新业务得到迅猛发展，作为背后的技术支撑，网易云功不可没。

网易云的技术积累起始于1997年成立的邮箱业务；从2006年到2011年，网易杭州研究院开始为网易互联网产品提供公共基础技术平台；2012年至2015年，网易大规模地部署私有云，支撑了网易集团互联网产品的全面上云。2015年至今，网易云先后推出了通信与视频服务（网易云信）、全智能云客服（网易七鱼）、云计算基础服务（网易蜂巢）、云安全（网易易盾）等一系列场景化云服务。

避开竞争激烈的IaaS（基础设施即服务）公有云领域，网易云选择场景化云服务切入云计算市场，不可谓不是一条巧妙的路线，同时也带给了企业更多“互联网+”的可能。

“网易云的发展有两条主线：其一，自2016年对外推出网易云服务的时候所提出的场景化，即要与业务场景紧密结合；其二，技术的服务模式要尽可能做到全栈，支持私有云、公有云等多种系列的服务。”汪源告诉第一财经记者。

汪源透露，目前网易云服务了45万家企业，55万开发者接入网易云IM，通过各类企业应用连接了超过8亿互联网用户。

网易云称，每年过滤3650亿条有害信息，智能识别准确率达到99.8%；过去一年七鱼智能客服回答的问题达到20亿条，第四代智能机器人问题解决率为95%，订单转换率为25%。

“每年都是十亿级别的投入，网易云预计今年会实现收支平衡。”汪源告诉记者，网易云与考拉、网易云音乐等公司内部组织都存在财务结算。在网易云的帮助下，网易考拉软件由2次/天升级到1000次/天。

不过，如今的云端市场竞争激烈。网易云的对手不少。

以办公地点同在杭州的阿里云为例，阿里最开始开展云业务主要是出于提升自身的IT运营效率，阿里海量的电商交易数据处理需求产生高昂IT成本且大多时候存在资源冗余。2009年成立至今，阿里云从最初只服务于内部业务，为电商和金融业务提供IT基础设施支持，到2011年开始对外主要提供IaaS（基础设施即服务）层服务，后逐步向PaaS（平台级服务）层渗透，是目前国内最大、全球第三大云计算企业。

财报数据显示，2018财年（2017年4月～2018年3月）阿里云营业收入为133.9亿元，同比增长101%。阿里云称，收入的高速增长主要是由付费客户的增长和更高附加值产品的订阅推动。

2017年4月，工信部印发《云计算发展三年行动计划（2017～2019）》，提出2019年要将中国云计算产业规模从2015年的1500亿元扩大至4300亿元。云计算服务在国内市场的认知度和认可度不断提升，开始全面深入应用，已初步形成了包括阿里巴巴、百度、腾讯、京东等互联网企业和软件企业为主的公有云服务提供商。