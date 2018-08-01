P2P行业保险调查：账户安全险不对逾期、跑路负责

每经记者 袁园 每经编辑 姚祥云

“这家平台说有保险做后盾，是不是就可以投了？”“P2P平台引入保险就保险了吗”“上了保险的P2P，可以放心大胆投吗？”近期，P2P平台频繁跑路行为，让投资者对于投资平台的信任度又重新回归到原点。

而保险作为可以给P2P平台增信的一种手段，成为很多投资人关注的话题。保险和P2P平台合作的产品都有哪些？什么样的保险产品才能真正保障投资人的利益？据相关媒体统计，目前市面上已有10余家P2P平台与保险公司开展了业务合作，合作险种包括履约保证保险、借款人意外险等。那么，究竟由保险公司承保的P2P平台是否真的安全呢？保险公司跟P2P如何达成合作?

“目前看来，保险公司和P2P平台合作的险种主要有账户安全险、人身安全保险、财产保险和履约保证保险这几种。”易观智库分析师对《每日经济新闻》记者表示，保障程度较高的无疑是履约保证保险，其他的类似于借款人人身意外险、账户安全险等产品都是不保障投资人资金安全的，这个需要分开来看，并不是有保险公司承保就意味着完全安全。

那么，各种保险产品的承保范围是什么？其对投资人的保障都起什么作用？带着这样的疑问，《每日经济新闻》记者对当下P2P平台和保险合作的主要品类进行了梳理分析，并针对不同产品的保障范围进行详细解读。

●账户安全险：仅对账户安全本身负责

在P2P平台跟保险合作的品种中，账户安全险的出镜率是极高的。

所谓的账户安全险，顾名思义就是针对个人账户提供保障。“账户安全险主要是针对用户的账户安全进行担保。即用户在P2P平台账户充值、提现过程中发生资金被盗转、盗用事件，保险公司会承担相应的损失。”易观智库分析师对《每日经济新闻》记者表示。

也就是说，如果投资人的P2P平台账户被盗刷或者被盗用导致账户里的资金损失，保险公司就会承担责任，这个和支付宝的账户安全险类似。换言之，账户安全险只是针对账户安全本身，对于借款人逾期或者平台跑路，保险公司是不承担责任的。

以PPmoney跟前海财险合作的账户安全险为例，双方披露的合作协议显示，在保险有效期内，当平台用户的账户出现账号、身份证件、银行卡信息或安全工具（包括U盾、物理口令卡、绑定手机/手机验证码、数字证书等）被不法分子盗取，并通过特约商户销售终端（POS）、自动柜员机（ATM）、银行柜台、通信网络及网络支付平台等进行盗转或盗用等情形时，前海财险将依据保险合同和相关条款进行赔偿。

申请赔偿时，投保人需要提供保险凭证、索赔申请书、账户持有人在被保险人处开立账户的信息、账户持有人的银行对账单和网络支付平台转账、交易清单、账户持有人向被保险人索赔的书面记录，被保险人对持卡人账户资金被盗用的书面调查记录、调查依据及调查结论、公安机关提供的报立案及未破案证明等书面材料。

但这并不意味着，所有的账户盗刷都能获得理赔。记者查询前海财险披露的《账户安全责任保险（2017 版）条款》，仍存在三种情况下，保险公司是无法赔偿的。例如投保人、被保险人及其代表的故意行为或重大过失行为；账户持有人的雇佣人员、代理人、家庭成员或共同居住人员所造成的损失；账户持有人主动将资产转入他人账户或主动向他人提供或泄露支付账户密码、安全 工具（包括U盾、物理口令卡、绑定手机/手机验证码、数字证书等）。

此外，保险人仅对账户持有人在向被保险人申请挂失或冻结账户前48小时内的损失承担赔偿责任。挂失时间的认定，以被保险人或其他有权机构出具的挂失证明为准。

据悉，近期跑路的礼德财富，其官网上也显示跟某险企合作的是账户安全险。

●人身安全保险：迷惑投资人的“障眼法”

在P2P平台跟保险公司合作的保险品种中，对投资人来说，人身安全保险是最为鸡肋的一个保险。

人身安全保险，也称借款人意外险。顾名思义，借款人出现身故、伤残、重大疾病等意外情况而无力还款的时候，保险公司就会提供赔付。也就是说，人身安全保险和普通的意外险没什么两样，只不过被保险人多了一个借款人的身份。

“人身安全险主要是针对借款人的人寿保险。即在借款人发生人身危险时，才会进行赔付，同时其受益人并不是投资人。该险种在其他情况下对借款人是否还款没有任何保障。”易观智库分析师表示，从发生意外事件的概率和受益对象来看，针对借款人的人身安全险可能对很多投资人来说价值会相对较低。

同时，其主要操作方式也简单。例如，某借款人想要在某网贷平台借款50万元，首先是向平台提出借款申请，P2P平台与之签定合同后，按照客户需求去募资。募资结束后，平台会再要求这位客户买一份保险产品，然后才会把钱借出去。平台向借款人推荐人身意外险或者是帮借款人购买人身意外险。

此前，曾有P2P平台借此进行过虚假宣传，向投资人宣传是有保险保证的，所以投资人会放心来投。如果借款人违约了，倘若最初买的是履约保证保险，就会获赔，但绝大部分的操作是，平台让借款人买的是人身意外险，导致如果没有发生意外，保险公司是不会理赔的。

例如，从微金所和中国人寿此前披露的合作协议来看，规定中国人寿财险将为微金所平台上的借款人提供人身意外保险，以保证投资人的利益。在微金所的信息披露中也显示，其是在2015年1月份上线的人保寿功能。不过，该入口在其官网已经找不到了。

不过，随着P2P平台跟保险合作的深入，人身安全险成为了一种合作模式，并不再成为P2P平台的噱头。如恒易融的信息披露中显示，其跟保险公司合作了两款保险产品，跟人身安全保险相似的借款人意外险就是其中之一，承保的保险公司也有8家。

●财产保险：仅保障借款期间抵押物的安全

P2P平台跟保险公司合作的第三种险种就是财产保险。这种财产保险的品种不是只有一款，根据标的的不同，产品的保障范围和内容也会有所调整。

整体来看，财产险主要是针对为担保标的抵押物提供担保，保障借款期间抵押物的安全。通常来说，财产保险也称为抵押物灭失险。如果抵押物发生了意外，比如车抵贷的车子被火烧了、被洪水冲走了等，保险公司就会提供赔付。

具体而言，就是对于车抵贷、房抵贷类资产，借款方为其抵押物购买财产保险，保障借款期间抵押物的安全。一般情况下，抵押物出现损坏的可能性不大，且最终的还款还是取决于借款人的还款能力以及贷款方的资产处置能力。

不过，抵押物发生意外是小概率事件，表面上看，财产保险是保障投资者，但实际上还是对平台更有利。一方面，P2P平台可以凭保险这一噱头进行宣传增信；另一方面，抵押物出现意外才会赔付，保障的并非投资人的本金和收益。

以存利网跟长安责任保险合作的抵押物财产保险为例。根据其官方的宣传，存利网和长安责任保险的合作模式中可以看到，将保险项目细化到存利网平台的“标的”上，对借款的抵押物进行投保，当抵押物损坏或灭失时，保险公司按照规定条款进行赔付。但要强调的是，长安责任保险只保证抵押物这一个风控环节，并非是对整个业务交易链条承保。

不过，记者在其官网上点开了部分投资标的，并未在披露信息中直接显示哪个标的投保了抵押物财产保险。有业内人士表示，保险与P2P的合作方式中，可操作性最强的就是将保险项目细化到P2P平台的“标的”上，即以对借款的质押抵押物进行投保的方式，确保抵押物的安全，当质押或抵押物灭失时，保险公司按照规定进行赔付。

值得一提的是，相较于履约保证保险，财产保险被很多业内人士看作是噱头较多，对投资人的保障也没有想象的那么大。“此前有一些平台抓住投资者对于保险公司的信赖，将投保的财产险进行夸大，让投资者错以为自己的投资被上了保险。”有业内人士对《每日经济新闻》记者表示，如果仅仅是对借款人的抵押物进行了投保，实际上借款仍然有逾期的可能，“不建议将其作为对一家P2P进行判断的主要标准”。

●履约保证保险：真正的P2P+保险合作模式

在P2P平台跟保险公司合作的模式中，履约保证保险被看作是最有价值的保险产品，也是真正能为投资人负责的产品。

履约保证保险，也称个人借款保证保险，是指保险公司向履约保证保险的受益人（即债权人）承诺，如果被保险人（即债务人，P2P中专指借款人）不按照合同约定或法律规定履行还款义务，则由该保险公司按照保单约定承担赔偿责任、向投资人赔付本金及收益的一种保险产品。

也就是说，当借款人到期没有如约还款、投资人的钱眼看着就要打水漂的时候，保险公司会向投资人全额赔付本金和收益。“保障程度较高的无疑是履约保证保险。此险种是指保险公司向履约保证保险的受益人（即债权人）承诺，如果被保险人（即债务人，P2P平台中专指借款人）不按照合同约定或法律规定履行还款义务，则由该保险公司按照保单约定承担赔偿责任的一种保险形式。”易观智库分析师对《每日经济新闻》记者表示。

易观智库分析师进一步指出，尽管履约保证保险是业内公认的保障性最强的险种，但是每份不同的履约保证保险也会有对应的免责条款和不提供赔付的情况。投资人在购买产品的时候也不可以因为P2P平台产品有履约保证保险就认为其可以实现完全的赔付，还需要注意保险条款里相应的条款细则。

以宜人贷和人保财险的合作为例，根据合作协议，中国人保财险为宜人贷撮合的特定借款提供借款人履约保证保险，所承保产品借款周期不超过12个月，借款金额不超过20万元人民币。中国人保财险向借款人收取保费，如果借款人出现违约，中国人保财险将根据协议约定，对逾期超过90天的借款给付保险金。

上述报道中提到了“特定借款”，也就意味着保险公司并不是承保平台的全部标的，而是有选择的，投资人在投保的时候需要有选择的投资。除却有选择的承保项目外，保险公司也不是对所有的保证保险都是全额承担本息。例如小赢理财的部分项目，当借款人无法偿还借款时，首先由推荐借款人的金融搜索平台提供差额补足，其次才由保险公司进行赔付；小马金融则是在风险保证金不足以赔付时，保险公司才会进行赔付。

不过，受风险及监管门槛要求的影响，履约保证保险在网贷平台上的使用并不多。相关数据显示，目前市面上约有10余家P2P平台与保险公司开展了履约保证保险业务合作。对于其推广难的原因，业内人士认为主要有三点：一是由于较之账户安全险，履约保证保险费率更高；二是即便平台或借款人愿意承担高额保险费，保险公司也会从平台信用、借款人信用、还款能力等多方面进行严格评估；三是履约保证保险相当考验保险公司的风控能力，而国内拥有专业风险评估团队的保险公司并不太多。