拼多多深陷山寨漩涡 股价跌破20美元前路尚未明朗

来源：北京商报

通过上市将家底晒在阳光下的拼多多创始人黄峥，并没有借此举消除舆论对拼多多的质疑，反而将拼多多推向新一轮的风口浪尖。7月31日晚间，拼多多股价开盘后继续大幅下滑，截止发稿拼多多股价报19.71美元仅比上市当天发行价高0.71美元。同日，黄峥借全体员工信表示接受公众和竞对的监督，忽视股价产生的波动。几个小时前的媒体沟通会上，黄峥称售假与山寨不能相提并论，承认公司的确存在对山寨产品的疏于管理。极速狂奔的拼多多尚未建立起能够与体量相匹配的监管机制，技术、系统以及人员管理尚不成熟，电商行业的痛点集中反映在这个刚刚三岁的企业身上。面临着电商巨头的围剿，留给拼多多站稳脚跟的时间并不充裕，资本市场与消费者同样来不及等待拼多多慢慢成长。将淘宝视为导师的拼多多并没有亦步亦趋，但未来何去何从仍旧是未知数。

隐患频发被动整顿

纳斯达克的钟声尚在余音缭绕，拼多多与黄峥却没有充足的时间享受这份喜悦。“质疑比想象中更加猛烈。”黄峥谈起当前舆论对拼多多的印象是如此回答。上市后的第二天，拼多多就开始陷入家电、图书售假的频繁质疑声中，7月30日，天风证券指出拼多多平台中所受的家电采用和知名品牌一致的中文名称但英文LOGO不同、品牌前后增加小字和借用其他品类的知名品牌名称三种方式销售侵犯品牌知识产权的假冒商品。7月28日，创维数字大股东深圳创维-RGB电子有限公司发声明称，拼多多购物平台出现大量假冒创维品牌的电视产品问题，部分假冒创维品牌包括创维先锋、创维云视听TV、创维嘉、创维美等。

对拼多多涉嫌销售假冒商品的炮轰接二连三地发生。7月29日，郑渊洁发微博表示拼多多在卖盗版书；市场售价在300元以上的贝因美红爱+奶粉在拼多多上仅7.5元；小米新品、松下新品、老于妈等恭祝拼多多成功上市的段子层出不穷……行业对拼多多征讨声音甚嚣尘上时，美团点评CEO王兴在社交媒体质疑拼多多的一席话就像“巴尔干的火药桶”一样炸开。王兴称，“一堆人质疑拼多多却不质疑淘宝是如何起家的，这已经说明我们这个社会是多么健忘”。

当质疑声音几乎要将赴美上市的信息彻底埋藏时，本处于静默期的拼多多最终按捺不住向媒体发声进行澄清。7月31日，媒体沟通会已结束时，原本不在采访名单里的黄峥匆匆赶来称，这次沟通会是临时安排与已有的行程有所冲突，但他还是希望能与媒体坦诚沟通。黄峥在接受采访时毫不掩饰地承认，拼多多处理山寨问题做得确实不够好，尽管当前舆论质疑的家电品类并非拼多多主营品类，但公司有责任进行监管，不应当让白牌机打擦边球蹭品牌商流量。

相较于黄峥宏观的概述，拼多多联合创始人达达进行了详细的解释。针对创维一事，达达称：“拼多多才三岁，不应该过早面临‘二选一’”。今年6月17日，创维在拼多多上线官方旗舰店，但在拼多多上市当天创维未做任何沟通突然下架全部商品。达达解释称，创维所指的创维先锋、创维云视听TV等是山寨的白牌机。7.5元的奶粉是商家用来引流的菊花晶。段子中提到的小米新品拼多多已全部下架，但松下新品、老于妈等从未在拼多多出现。

尽管拼多多的下架整改和澄清多少显得有些被动，但不可否认的是拼多多正努力清肃平台中的不良现象。然而想要达到既定效果是一个漫长的过程，黄峥曾直言，淘宝走过的路拼多多都要走一遍。

监管短板掺杂行业通病

上市让拼多多更为“赤裸”地呈现在行业监管之下，拼多多也被贴上“让中国打假倒退二十年”的标签。努力从旋涡中抽身的拼多多在承认自身监管确实薄弱时，也将责任推向了行业。达达称，假货是人性问题，假货问题是社会问题，让3岁的拼多多承担是不公平的。举例来讲，在电视中液晶显示屏的成本占比约为三分之二，液晶显示屏行业产能过剩，因此催生出现包括白牌电视机在内的多种问题。

在黄峥看来，舆论将假货和山寨混为一谈，在舆论的催化之下临期奶粉、山寨商品等均变成了假货问题。“从销售比例来讲，能够被定义为假货的量在平台占比肯定比媒体想象的要少。拼多多对打假一直特别认真。”根据拼多多提供的数据显示，拼多多已下架1070万件问题商品，拦截4000万条侵权链接，主动删除商品量是权利人投诉的125倍，且联合400余品牌取证打假。

行业存在的通病集中反映在拼多多身上，与自拼多多自身狂奔之时和技术支撑、人员管理、平台监管间的衔接出现了空档不无关系。根据拼多多招股说明书显示，第一季度拼多多共投入运营费用13.19亿元，其中市场营销费用占比92.3%，研发费用和管理费用仅占5.5%和2.2%。拼多多更新招股说明时补充称，2018年在技术研发方面将多投入40%。

电子商务交易技术国家工程实验室研究员赵振营称，拼多多依靠广告营销上获取时用户，自然会导致企业在技术与供应链方面减少投入，拼多多迅速膨胀无法避免在监管、培训等方面出现短板。黄峥在接受北京商报记者采访时表示，拼多多与用户、商户当前的矛盾是不可跳跃的过程，拼多多必须经历。

强化监管力度就成为拼多多摘掉标签的关键。黄峥表示，拼多多会优先解决婴幼儿临期奶粉问题，并在一个月内制定出针对电器类目监管的具体方案。为此，拼多多在当天呼吁建立临期婴幼儿奶粉行业处理标准，愿意与淘宝、天猫、京东等各大平台一起建立临期婴幼儿奶粉行业处理标准；拼多多会在瓶装上明确标示：临期奶粉，慎重购买。极速快跑将体量扩充的拼多多开始有意深化监管措施，但相较于行业期待的速度仍旧稍显迟缓。

窗口期短暂商业模式待清晰

自7月26日拼多多敲响纳斯达克钟声之时，外界对拼多多的商业模式仍是一头雾水，对拼多多出售假货、山寨商品的质疑声更如潮水般袭来。行业思考着拼多多如何在短期内清肃假货整顿山寨品时，更为关心长远发展，未来将何去何从。这份担忧已直接反映在拼多多近几天的股价上，其股价连续两个交易日下跌，继周一大跌8.54%后，拼多多股价周二开盘后继续大幅下滑。截止记者发稿，拼多多股价跌12.4%报19.71美元，上市当天的发行价为19美元。

面对股价的接连下跌，黄峥显得十分淡然。黄峥直言会忽略股价的波动，出现波动属于正常的表现，并否认拼多多上市是为了割韭菜。在《坚持本分，即使是恶意的攻击，也要善意的解读》的全体员工信中，拼多多所有员工的期权将锁定三年。黄峥解释称，全员期权3年内不能套现是一个艰难的决定，此举只是想让拼多多的心思更单纯，把自己“锁住”三年，将目光聚焦在业务发展。

“锁住”三年的时间中，解决产品问题是黄峥迈出的第一步。“即使被扒光摊在路上，拼多多也会先解决产品问题，然后再改变品牌形象。”黄峥对北京商报记者称。以电器类目为例，拼多多会尝试与品牌商联手，或与有能力确保品控的厂商联手，对该产业做引导，扶持厂商形成自有品牌。可见，向前端供应端延伸成为拼多多采用的解决方式。

当拼多多尝试向供应端延伸时，外界对其商业模式仍存在众多困惑。在黄峥看来，拼多多不会采用天猫模式，“拼多多没有采用搜索方式，主场景以推荐的方式搭建，不会成为流量分发的平台，消费者与流量不能划等号。”黄峥向北京商报记者如此解释。

实际上，无论是拼团还是社交，对于电商来讲并不是一种商业模式，而是简单的促销行为。一位经营尾货商品的电商创始人对北京商报记者称，拼团并不能成为一家电商崛起后继续沿用的主要方式，借助低价倾销商品可以让平台短时间获取流量但不利于经营用户。但黄峥称，拼多多与腾讯的利益是一致的，拼多多为后者填充商品实现流量变现，但拼多多商品的品类丰富度和品质还不够好。

无论在创始人眼里还是消费者认知中，拼多多确实还是一个3岁的孩童，尚需要时间慢慢成长。赵振营直言，电商行业已形成较为稳定的格局，阵营划分逐渐清晰，拼多多成长空间越发有限，消费者与资本市场对企业的容忍度也存在承受度，留给企业成长的窗口期很短，拼多多需要快速补齐短板。

北京商报记者 王晓然 赵述评