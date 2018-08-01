电子竞技迎繁荣时代 中国战队获《绝地求生》冠军

本报记者 白杨 柏林报道

导读

乘着电子竞技产业的东风，“吃鸡游戏”在火爆一年半之后，又凭借举办国际赛事再上新台阶，而中国战队骄傲夺冠，也向世界证明了中国电竞的实力。

自2017年3月正式上线，PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS（简称“PUBG”，中文名绝地求生）在短短一年半的时间内，掀起了一场席卷全球的战术竞技类游戏热潮。

“Winner，winner，chicken dinner”，PUBG游戏中，最终胜利者的屏幕会显示这句话，翻译成中文则是“大吉大利，今晚吃鸡”。所以在国内，玩家们更习惯称其为“吃鸡游戏”。

德国时间7月25日至7月29日，第一届PUBG全球邀请赛（以下简称PGI）在德国柏林的梅赛德斯奔驰中心打响，来自全球的20支战队在此展开了一场较量。

比赛分为TPP（第三人称视角）和FPP（第一人称视角）两种模式，不同模式下各进行8局游戏。最终，来自韩国的G_GOLD战队获得TPP模式冠军，来自中国的OMG战队获得了FPP模式冠军以及TPP模式第四。

一直以来，FPS（第一人称射击）类游戏尤其是FPP模式都被认为是欧美选手的强势项目，而这一次，OMG战队在世界级的电竞舞台上证明自己的同时，也向外界证明了中国电竞的实力。

赛后，OMG领队脱脱接受21世纪经济报道记者采访时表示，这是中国电竞的一个新开始。“希望从PUBG开始，中国的战队能够在FPS类比赛中战胜更多强队。”

夺冠之路多变数

7月29日，PGI的最后一个比赛日。与前几天的烈日当空不同，昨夜的一场暴雨让柏林有了些许凉意。距离比赛开始还有2小时，梅赛德斯奔驰中心门口便已人头攒动，来自不同国家的观众汇聚于此，来为自己支持的战队加油助威。

开赛前，记者采访了PUBG公司CEO Changhan Kim，他表示，之所以将柏林作为比赛城市，是在综合粉丝受众、地理位置等诸多因素后的选择。实际上，柏林与电子竞技的渊源已久，中国游戏玩家相对熟悉的英雄联盟S5世界总决赛的举办地便是柏林。

柏林市长曾用“性感”来形容这座城市，正是因为它在“严谨、认真”的标签外，骨子里还有很多不一样的东西，其中便包括对多元文化的包容。据Changhan Kim透露，德国目前是PUBG欧洲区域玩家数量最多的国家。

在每天的比赛开始之前，赛事官方都会让观众进行冠军预测。7月29日当天，记者在现场注意到，OMG战队毫无悬念地成为了最大的夺冠热门，因为与其他队伍形成鲜明对比的是，它的投票箱中塞满了选票。

7月28日，在FPP模式的前四局比赛中，OMG战队展示出了统治级的表现，获得了三次第一、一次第二的优异成绩，这也让其在积分榜上遥遥领先。

但是在最后一个比赛日，OMG没有维持前一天的神勇表现，前三局分别获得第10名、第4名和第16名。最后一局开始前，OMG领先第二名近790分，OMG战队经理林大大赛后告诉记者，直到最后一局比赛，他的心都一直悬着，因为第二名仍有机会将比分反超。

在PUBG的创意总监，被称作是“吃鸡之父”的Brendan Greene看来，与其他同类游戏相比，不确定性是PUBG最为重要的特色。从PGI的赛制来看，所有20支队伍都可以打满16场比赛，并不存在淘汰一说，而且每一局的“吃鸡”都能获得较高的积分，这使得整个积分榜充满变数。

此外，游戏中还有一个重要变量，就是安全区的刷新位置，这也让很多人诟病该游戏运气成分过重。Changhan Kim对此表示，任何运动项目都存在运气成分，PUBG也一直在调整运气对游戏结果的影响。比如比赛地图中，官方固定了汽车刷新的位置，以便让运气和实力的比重更加均衡。

脱脱则告诉记者，尽管PUBG具有一定的运气成分，但从各类比赛的最终结果来看，排名靠前的依然是强队，基础实力很重要。而且赛制上设置8场比赛，也能够大大降低运气成分对总积分的影响。

两天的比赛大起大落，最终，OMG战队以领先第二名Liquid战队205分的成绩拿下FPP模式的冠军。他们高举着国旗站在舞台中央，享受全场观众的欢呼，这些20岁出头的年轻队员赛后向21世纪经济报道记者表示，“刚才如同一场梦一般。”

值得一提的是，在四天的比赛当中，有不少中国观众手持国旗来到现场为中国的战队助威。记者随机采访了多位中国观众，他们大都是这边的留学生，有的就在柏林上学，同时也有很多是从周边城市甚至周边国家赶来的。

“在异国他乡参加比赛，能够听到这么多中国观众的加油声，让我们倍感亲切，如同在主场一样。”OMG战队的小海告诉记者，更让他感受颇深的是，“在国内比赛，是代表俱乐部，但走出国门，披上国旗以后代表的则是中国。”

电竞步入美好年代

成立不到两年就举办全球性的赛事，这是PUBG创造的一个历史。其背后，一方面是FPS类游戏天生的竞技性；另一方面，则是近些年全球电竞市场的蓬勃发展。

据游戏研究机构Newzoo预测，2018年全球电竞市场收入将达到9.056亿美元，到2021年，这项数据将有可能增长至16.5亿美元。

不仅如此，主流体育赛事舞台也在逐步接纳电子竞技。今年5月，亚洲奥林匹克理事会正式宣布，《英雄联盟》、《Arena of Valor》（王者荣耀国际版）、《皇室战争》、《实况足球》、《炉石传说》和《星际争霸2》等六个电子竞技项目将成为2018雅加达亚运会的表演项目。而在2022年的杭州亚运会上，电子竞技项目则已确定会成为正式的比赛项目。

7月23日，国家体育总局宣布，为了进一步促进电子竞技在国内的发展，拟于今年12月在成都举办2018年全国电子竞技公开赛总决赛。正式比赛项目包括《英雄联盟》、《炉石传说》和《星际争霸2》，而PUBG将作为表演赛项目参赛。

对于PUBG而言，它赶上了发展电子竞技最美好的时代。Changhan Kim告诉记者，以PGI为起点，2018年将是公司为PUBG电竞系统奠定基础的一年。接下来，在鼓励玩家广泛参与业余赛事的同时，每年年底也会举办世界级职业联赛，邀请世界各地的顶级专业战队来争夺世界冠军奖杯。

Brendan Greene表示，过去的一年半对他而言有些“疯狂”，大家对这款游戏的喜爱远远超乎他的想象。与其他赛事相比，PUBG的战队都比较新，PGI也是刚刚开始，所以有许多地方还需要不断摸索和完善。

比如游戏模式、参赛人数等等，Brendan Greene称这些都需要进一步去验证，他们也会不断和各个战队进行沟通，来优化整个赛事体系。此外更为重要的是，在面对全球市场时，PUBG公司要确保世界各地的比赛规则和形式上的统一性，包括分数规则以及游戏内设置等，以给所有职业选手提供一个公平的比赛环境。

另据21世纪经济报道记者了解，PUBG接下来还计划通过自筹资金和可持续发展的电竞模式来改善PUBG职业战队环境。比如通过奖金、周边商品和PUBG游戏内容等为战队提供资金方面的支持和提供收入分成的机会。

任何电竞赛事想要持续发展，都离不开战队和粉丝的共同成长，他们是构建电竞生态的基石。作为一个老牌俱乐部，OMG见证了中国电竞产业的发展，同时也积攒了丰富的战队运营经验。旗下的PUBG战队，在不到一年的时间内屡获佳绩，吸引了众多粉丝的关注。而此次登顶世界冠军，更将极大提升OMG战队以及队员个人的品牌影响力。

PGI结束时，记者在场馆外看到了OMG战队的粉丝团。当队员出现时，他们为之欢呼，然后将队员团团围住，合影、签名。队员们也没有急于离开，对他们而言，抛开比赛的输赢，粉丝的认可亦是另外一种胜利。

五名队员停留了很久，他们希望尽量满足每一个粉丝的要求。在回酒店的大巴上，OMG战队指挥笑容长舒一口气，“终于结束了。”是的，PGI结束了，但作为PUBG项目的战队，他们的路或许才刚刚开始。(编辑：许望)