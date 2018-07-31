拼多多的打假宣言:假货都怪拼多多不公平 需一起努力

摘要

自7月26日上市后，外界关于拼多多卖假货、山寨货的质疑声不断，今日拼多多创始人黄峥表示，打假是认真的，正在努力做一个好学生。拼多多联合创始人达达回应，假货问题一边倒地压到拼多多身上不公平，需要产业上下游一起努力。

原标题：拼多多昭告“打假宣言”

作者 | 张少华 编辑 | 叶丽丽

自上周拼多多上市以来，外界关于其出售假货、山寨商品的质疑声如潮水般袭来，其商业模式也面临争议。受此影响，拼多多的股价连续两个交易日下跌，累计跌幅超过16%。

拼多多创始人黄峥今日向全体员工发信称，“一边倒的正面不是我们追求的，一边倒的负面也从来不是真实的拼多多。”

黄峥对员工提出三点要求：团结、坚持本分以及要消费者导向，而非竞争导向。他表示，要牢牢地抓住消费者导向，从消费者最切身的利益点开始抓，开始改，持续地改。所有员工的期权将锁定三年，继续埋头苦干，准备迎接关注、赞扬、诋毁甚至攻击。

拼多多新闻发言人井然表示，刚上市不到一星期的拼多多受到了广泛的文章质疑，善意的批评拼多多会接受进行整改，但真相是正在受到罕见的波次网络舆情攻击。据此，拼多多已经正在向国家互联网中心发起举报。

同一日，拼多多在上海召开媒体沟通会，对假货、山寨商品、“临期”奶粉等问题做出回应。

黄峥在沟通会上表示，目前拼多多还在努力做一个好学生。“我们打假是认真的，我们在分阶段、有步骤、有节奏地打假，规范‘临期奶’只是第一步。”

拼多多联合创始人达达称，打假不应该是拼多多一家的事情，应该是从上游到下游都有更多规定，目前，假货的发现还有鉴定主要是学习前辈（淘宝）的逻辑经验。拼多多本身没有鉴定资格，是和品牌方联合进行鉴定，“一边倒地压到拼多多身上，我们觉得对三岁的拼多多是非常不公平的”。

达达指出，拼多多一直重视打假问题，截止目前，拼多多已下架1070万件问题商品，拦截了4000万条侵权链接，主动删除商品量是权利人投诉的125倍。

值得注意的是，尽管深陷舆论风波，黄峥却提到，目前负面消息对拼多多销售额没有影响。“从这段时间来讲，销售额可能还上升了，因为关注度明显高了，但客户投诉量比例也变高了。”黄峥说。

具体来看，黄峥和达达在媒体沟通会上回应了以下问题：

山寨商品

在拼多多App中，与国际家电品牌相关的山寨假冒产品屡见不鲜，模仿vivo的vivi，模仿SAMSUNG的SVMSUNG，模仿索尼的“索尼TV”、“索尼4k”……

对于山寨商品的问题，达达回应称，“这只是占总量很小的一部分，也是违背了消费者价值观，不会以此来谋求发展”。他进一步解释称，问题主要在于拼多多的商品管理逻辑，此前拼多多一直沿用前辈（淘宝）的管理模式，“经过这件事我们发现，光学习和沿用是不对的，现在看起来效果并不好”。他指出，拼多多未来将在白牌电视机（无品牌电视机）和婴幼儿奶粉上重点发力。

拼多多创始人黄峥也表示，拼多多愿意携手中国所有品牌电视机厂商彻底梳理电视机“傍名牌”现象治理方案，以及联合中国白牌电视机产业带，探讨品牌化发展策略。

因为山寨商品的问题，拼多多已经与一些正品生产厂家关系恶化。7月28日，创维集团发出严正声明，称近期在拼多多上出现大量假冒创维品牌的电视产品销售，严重侵害了消费者和创维品牌权益，表示正与拼多多严正交涉，要求其停止相关产品的销售活动。

达达今日表示，此前拼多多与创维有合作，双方还表达了长期友好合作的愿望，但7月26日，创维未做任何沟通突然下架了在拼多多的全部商品，并在7月28日发布了维权声明。

“临期”奶粉

此前，网上传出一张“拼多多平台上7.5元售卖原价888元的贝因美红爱加奶粉”的图片，外界不禁质疑拼多多是否在出售假奶粉、过期奶粉。

对此，达达今日在沟通会上表示，7.5元的标价实为商家引流时使用的菊花晶的标价，并非奶粉的标价，奶粉的标价是19.9元，与淘宝网同类型产品价格一致。此类奶粉在国内被称为“临期奶粉”，因此价格较低，占到整个奶粉产业的销售额的20%左右。

他还表示，针对临期婴幼儿奶粉，拼多多今后将统一强制标注“临期”字样，并实时提示其到期时间，以提醒消费者谨慎购买，并在真正保质期来到之前先行下架。

盗版皮皮鲁图书

7月29日，著名儿童文学作家郑渊洁发布微博，称拼多多上的店铺销售盗版皮皮鲁图书，给自己以及读者造成了损失。

拼多多法务负责人今日回应称，得知此事后在1小时内进行了专门处理，目前已与郑渊洁直接沟通，“拼多多平台分众多品类，例如书籍等都有专门投诉渠道”。

以下是黄峥今日在媒体沟通会上的回答，经全天候科技编辑整理：

关于平台假货问题

记者：之前我们一直在关注打假的问题，您对平台上假货的态度是怎么样的？整改有时间表吗？通过哪些手段？

黄峥：打假，我们一直是特别认真的，而今天其实是把山寨问题和假货问题混在一起了。当舆论发酵后，把所有的商家问题都变成了假货问题，在假货这件事情上，我们的态度一直非常鲜明，从来没有犹豫过。

解决问题，我觉得首先要分清楚事情的性质，有的是对错问题，有的是利益问题，这两个东西是不一样的。比方说像临期奶粉的问题，如果说这个奶粉是两年过期，还剩下一个半月要到期了，从规则上面来讲，它是OK的。但我不是一个专业人士，到现在我不能告诉所有人还有一个半月到期的奶粉，跟一年半到期的奶粉，从食用的危险性上来说会不会增加，这种问题是性质问题。

临期奶的量在市场上是不小的，大部分品牌商不直接销售，但是奶粉被批发出去到了流通环节，大家说还有一个半月，我直接就扔掉。大部分人不会这么做的，就算要扔，是快到一周扔还是一个半月扔，这个问题是过去两天我自己盯的最多的，我觉得这是一个性质问题，它是真是假，临期的东西能不能够卖，用什么样的规则能够让这个东西变得更安全，或者是说整体的风险可控，这是性质问题。

另外有一些是利益问题，比方说之前遇到过有的品牌，这个品牌本身有比较高的品牌溢价，它的实际生产成本肯定是50块钱，中间加上流通，加上售卖，可能到了200块钱，这样的商品其实不少。这样的商品如果出现了串货，串货商低价卖了，没有遵从品牌商的规定，但是这个东西是真的，50块钱的东西150块钱卖了，品牌商要求200块钱卖，这是利益问题。

我觉得老百姓切身利益最相关的，最伤害老百姓利益的产品，我们应该先去做，而且这个过程是钉钉子，是一步一步钉下去的。

白牌电视机（无品牌电视机）这种产品，想蹭流量，我们要引导他往别的方向去做。因为电视机的面板都不是它产的，面板是一个更大的厂，它拿过来做组装，其实它就是一个关键词蹭流量，跟文章标题蹭流量是一个道理，这个东西占了别人的便宜，长期对它自身来讲是不利的。一个厂商如果立志长远的话，它就不会做这样的事情，但并不是所有的厂商都会想到，人在短期利益面前是会动摇的。

所以这件事情，我觉得要跟大禹治水一样，你不能只靠堵，也要靠疏导，因为这么多的面板在那里，这么多的工厂在那里，要给它一个好的环境，要把它往好的地方去引。

记者：之前拼多多处罚一些违规的商家，那时候有一波舆论，现在变成了拼多多上市导致中国打假倒退了几十年，您作为创始人怎么看这个现象？

黄峥：肯定谈不上根本上解决，但也解决了不少。所以我刚才挺有信心的在这边讲，如果就论纯假货的话，我觉得我们平台的比例是不高的。

拼多多要面临的本质问题是说，今天在广大的人群当中，对白牌有需求，比如说拖鞋，它没品牌也无所谓，普罗大众主要凭肉眼辨识，也不去问它是什么牌子。

但电视机可能就有一点担忧，今天电瓶车这个事情曝出来，可能对电瓶车产业是有利的，因为大家对安全是有追求的。

对于拼多多来讲，看起来是一个问题很矛盾的事情，但实际上拆开来看是两个问题。第一是假货问题，在假货问题上，我觉得我们之前的治理是有一些效果的，并且随着我们平台利益的上升，我们的规则也在调整。如果你细心去看的话，消费者赔付金占整个品牌GMV的比例在飞速下降。当平台的力量越来越大之后，对商户有了越来越多的话语权，通过调位置，根据对你的评分、销量记录，这些手段原来没有用，现在都有用了。

第二个问题是白牌的问题，或者是山寨的问题。打假倒退二十年那篇，读标题给我的感觉有点像扣帽子，好像说上面的山寨品是因为拼多多才存在的一样。

我们的改进，我觉得在一些量大的品类里面，其实是很明显的。如果你今天仔细去搜一下纸巾这个品类，我觉得拼多多对这个产业是有贡献的。

我们也有做的很差的品类，电器、电瓶车我还不知道我们上面有没有，只不过是上市引起媒体的关注，一定程度上催促我们，你应该全覆盖，并且对这些东西都应该加快速度去推进管理。

一定程度上，包括电器品类，我觉得是危也是机。对于我们来讲，以前考虑也没有那么深入，比如说要把里面的利益关系给梳理清楚，可以有一个方法让大家都能接受。

记者：我们刚刚谈的主要是针对家电和临期奶，我们有哪些打击假货或者是让商家下架的标准或者举措吗？

黄峥：有两个非常明确的，假货不管是消费者投诉还是品牌商投诉，投诉之后就会进入抽检流程，随机抽消费者。他买了这个东西，你让他寄回来，并且全程取证，再送到第三方去检验，认定它是不是假货，这件事情我们两年多前就开始做了。



记者：有没有一个大致的目标？

黄峥：我们希望在未来一个月之内针对这个类目能够有第一步的方案。但是我也在给员工的信里面讲，我们千万不要认为好像出了一个方案就彻底解决了，它要一锤一锤敲下去，要持续推进。

记者：你作为经营一个企业，你的本分就是让一个企业活的好，活下来。

黄峥：不是这样的，我们在社会里面扮演的角色不一样。我们是一个平台，他们是一个品牌，平台和品牌扮演的角色不一样，平台始终看的问题是能不能对这个产业，对整个大面上有提升。而品牌商在想的是我要比别人好，我的问题解决了，别人的问题我不管，这也是为什么规划出来矛盾的地方，并没有那么强的原生动力去解决其它的问题，但是这种东西就落到我们的肩上来了。

记者：在这一波舆论的大潮下，你是不是也有压力？来自于你的员工、投资人，供应商？

黄峥：当然会。它是有点异常的，正常在上市当天会比较受关注，因为是大新闻。但是昨天的百度指数是上市当天的4倍。

该解决的问题还是要解决，除了困惑以外，压力和担忧确实是有的。当群体的情绪上升到一定程度的时候，就不再去区分黑稿、段子什么的差别了。



记者：能否可以给大家一个处理的时间表？

黄峥：舆情来的太快，你要我一下子把这些事情都处理好，每一个事情都要列一个时间表，实在是太仓促了。

我们首先做的事情是临期奶粉已经率先改了，警示的东西比别的平台更加醒目，而且这个问题我们还会追下去。我希望在未来很短的时间内能够针对各个行业和类目再出一些方案，这些方案应该会比现在原来根据淘宝的治理标准形成的电商行业标准更高的平台治理标准。

如何处理白牌产品？

记者：在您看来，拼多多这个平台上假货问题严重不严重？它跟其它的平台相比，是更好一点还是怎样？我们治理假货的力度跟其它的平台相比是更强一点还是没那么好？

黄峥：从销售比例上面来讲，真正假货，能够被定义为假货的量肯定比媒体想象的要少。因为很大程度上是客单价决定的，40块钱的东西做假也是有成本的，我也不想一定跟其它平台比。我认为平台确实应该有价值观，我们不应该鼓励山寨，鼓励蹭流量。山寨的东西蹭了名牌的流量，好处不在平台，甚至不在消费者，只是蹭流量的那个人得了便宜。

所以在这一点上，我觉得我们是没有好处，我认为假货肯定比想象的少多了，但是山寨的问题拼多多当前肯定是做的不够的。也不是请求大家多给我们时间，不同问题、不同品类，我觉得应该是不同对待的，有的可能稍微不注意就涨起来了。

记者：刚刚您也讲到假货和山寨的问题很难区分，蹭不蹭流量和品牌名字的问题，是关于整个中国制造业的问题。这么大的盘子，拼多多怎么处理呢？

黄峥：其实不同的品类是不一样的，比如说纸巾品类，这种问题就非常少，包括拖鞋、衣服，因为这些品类都是非标品，其实品牌集中度是低的。而电器品牌是很显著的，因为它的品牌集中度太高了，所以这个问题就会更进一步凸显。拼多多的主体品类肯定不是电器，否则我们的客单价在招股书上公布出来就不会那么低了，哪怕是山寨电器，一个电器也要几百块。

我倒也不是说呼吁大家帮我们解决，我觉得更多的是探讨，针对白牌电视机这种东西，是不是我们也应该出力去引导，如果品牌商足够大度，也应该能够去引导。

段永平原来有一家公司叫步步高，但是还有一家步步高零售品牌，我也见过，很不错的人，很不错的企业。如果他把这个步步高做出来，肯定没有人觉得它是山寨的。大家看法就不一样。所以从我们的角度来说还是要回到本质，看这件事情对消费者到底好还是不好，我是一个白牌电视机，我冒充别人的品牌，骗了消费者，误以为它就是创维、索尼，这个其实是欺骗，所以这种行为就相当于是假货。

但如果是“乔丹”，今天这个商标注销了，因为乔丹在告，但是这个商标没注销之前，我怎么定义呢？这个问题相对复杂，但是从根本上来讲，我觉得应该引导这些厂商去做好的高性价比的产品。中国这个问题是一个很庞大的链，中国为什么有这么多富余产能？80%的亚马逊的货都是从中国出去的，所以不管哪个行业都会有富余产能。在这个产品里头蹭流量的现象就特别严重，因为品牌集中度特别高。

记者：您刚才说想要引导白牌企业做大，怎么引导呢？

黄峥：我刚才变相回答了，这部分我们是不专业的，因为我们不是做电视机的，最专业的恰恰是现有的品牌厂商。从我们的角度来讲，我们一定要搞清楚这个品牌厂商到底怎么才愿意输出一部分能力。比如认证，拼多多认证一个电视机难道值得相信吗？远不如创维认证或者TCL认证靠谱，但这涉及到利益问题。

平台在这个中间能不能够找到一个聪明的办法，哪怕我们让平台本身输出一部分利益，所谓做扶持，能不能够让厂商愿意做这个事情，那是最好的。

记者：有没有想过演变成产业链发展呢？

黄峥：从最大的逻辑来说，我之前也被问过要不要自己投资品牌，我觉得这就变成我既是裁判员又是运动员，这是不平等竞争。但是对于特殊的类目，比如说最近冒出来的电器类目，我这两天一定程度上在激发我的思考，有没有一种更好的方式能够跟品牌商联系起来，或者和有这个能力的做品控的人联系起来，对这个产业做引导，比如说扶持他们做出自己的品牌。

关于公司状况、员工期权锁定三年

记者：我看到有人在总结拼多多的成功，有人总结说是一个很聪明的人在赚四五线屌丝的钱，您怎么回应这个问题？从盈利的角度，这个模式是不是能更快把营收、利润提上去起来，当时和投资人说的时候，他们怎么想这个问题？

黄峥：上市当天，我也说过，我真的不觉得这所有的东西是大家觉得五线、六线城市，我觉得中国确实是幅员辽阔，差异度是非常大的，在超一线城市和普通城市生活的差别还是挺大的。大家从财报上能够看到，拼多多到今天为止，整体来说，公布的财报还是亏损的。当然，上市了就有人质疑，说我们是不是要去割股民的韭菜，我们觉得这个事情要做下去，要做好是不容易的。

很久之前，我们做了一个看似简单的决定，但也是有争议且非常艰难的决定，就是我们全员的期权都是三年后才开始解锁，三年里面，所有的人是不能够从股票市场套来一分钱的，整个公司现在没有从老百姓手里赚过一分钱。

为什么要守三年呢？一方面，拼多多上市是业务的战略选择，确实是想把公司做的更好，并不是为了让一部分人能快速套现，而且从公司自身来讲也并没有太多老股东，也从没有套现行为。更多的是希望通过上市让公司进一步规范。

今天的风波虽然是超过预期的，也并不是我个人主观希望的，但是从客观上面来讲，可能也是上市带来的一个副产品，一定程度上我也在给股东的信里面写了，有一定的预期，只是它来的比我想象的要猛烈，或者是自己还没有准备好，它就来了。

记者：我们上市到现在，平台销售额有因为这些事情而下降吗？

黄峥：从这段时间来讲，一定程度上可能还上升，因为关注度变高了。

记者：你怎么看待舆情对于资本市场和股价的影响？

黄峥：没有一家公司像我们这样上市之后自己套牢三年的。美国法律规定六个月就可以卖了。

记者：这三年包括你自己吗？

黄峥：当然包括。

记者：也不减持？

黄峥：不减持。

记者：但是不能规定员工也锁定三年吧？

黄峥：是这样，但是我们上市时间很短，比如说相对于阿里、京东，他们等到上市能够卖股票，可能也已经8年、10年了。今天我们做的这个事情，我们本身意识到这件事情要走下去不是那么容易的，而且在未来股价肯定也是会有波动的。苹果在过去的发展过程中，股价跌一半都有七次，阿里也跌过，很多大公司都跌过，我们怎么可能没有波动呢？锁三年也是让我们所有的人心能够更加纯粹一些，就是你不要去想这个问题了，你管它涨和跌，跟我们没有关系，所以这个是我们内心修炼没有到的情况下，借助一个手段让我们能够回归到相对单纯的思考方式。

记者：您是不是太相信技术的力量，而忽略了商业风险？还是因为太年轻很难控制风险？另外，拼多多怎么深入产业链扶持新品牌？

黄峥：我们当然希望用更多的技术、数据来做平台，但是作为一个电商平台，也必须有大量的人力，尤其是做品控，机器很难代替人做判断。

第二个问题，拼多多不会去单独扶持单个公司。小米这方面很成功。

以电视机产业为例。现在很多白牌电视机，它是具有性价比，但是它没有品牌。也缺乏好的机制去引导它们，所以他们都在蹭品牌，今天蹭创维，明天蹭TCL。我们认为，制造业下游产能过剩的时候，应该要鼓励这些企业去创造自己的关键词。这个方面，我们可以做一些事情，淘宝以前做了很多。

记者：您刚刚说拼多多有一天会成为流量的分发基地，大概是什么时候？会做什么样的分发尝试？目前依靠腾讯获取的流量和自身产生的流量，占比比例是多少？

黄峥：流量是特别好的问题。流量分发模式的顶级商业模式是搜索引擎，而对于拼多多来讲，其实搜索占我们的占比是很低的。拼多多主体的商业模式并不是关键词的流量分发模式，我们始终关注的是主体场景，一个人推荐给另外一个人，或者是打开APP看到主屏幕的推荐。

拼多多一直不是一个流量分发模式的平台，两三年前，我就跟媒体讲过，不能够把活生生的人看成流量。拼多多成长的过程当中，2017年以前我们没有花过钱做APP导流的。大部分人下载APP的原因是因为他用多了以后，他需要用书签，如果在微信里找需要输关键词，先找到公众号，然后再进去，而且当时H5的体验不如APP，大多数是这个原因下的APP。



随着上市，我觉得我们和腾讯相互合作和依存的关系，是在变得越来越好的。因为在一点上，至少双方的利益是共同的。在腾讯的环境里面，以前一直是虚拟的内容，没有实体的商品内容。拼多多发展到现在，包括今天受大量质疑的东西，其实共同反映的是一个问题，拼多多上面的实体商品的内容丰富度还不够，品质还不够好，这两个东西作为社交平台也好，作为腾讯这样的社交网络也好，它本质上也是需要的。它需要好的内容，如果内容不好，这对它也是不好的。

从现在来讲，至少在这一点上的利益是非常一致的，因为如果我们不往那个方向去努力，不光是说会被口水淹死，也会被消费者骂死的，逐渐他就不会用了。所以到了这个槛，包括上市，一定程度上对我们都是一个很大的推动，肯定希望往这个方向去走。

关于拼多多的商业模式

记者：近期对于拼多多的质疑，美团点评的王兴也在关注，他说大家质疑拼多多的时候，已经忘了淘宝是怎么起家的，对于他的评述您怎么看待？近期有很多文章分析四五线城市的居民，就说他们是贪小便宜，不管什么牌子只要用起来不坏就行。之前您也说过五环内的人看不懂这些东西，您觉得您的客户群是什么样的？

黄峥：我是非常不赞同贪小便宜这个说法的，不管你的收入怎么样，不同的人，不同的收入，消费的选择是不一样的，但消费的公平是第一位的。首先消费者一定要在知情的情况下去消费。比方说是一个创家电视机，但是他以为是创维，他买了，这个时候是误导了消费者，消费者是受伤的，他不但没有占便宜，反而是一个受害者。

但是假设他觉得我一个月就3000块钱，我也知道一个好的电视机就要3000块钱，我觉得我花500块钱买个电视机就够了。他也不在乎品牌或者说不在乎这个品牌有多知名的话，他可能觉得这对他来说是一个比较好的性价比的选择，甚至是他负担得起的选择。

从最广大的消费人群来讲，他不是为占便宜去买东西的，尤其是买相对来说用的时间长一点的东西。虽然人有可能是健忘的，但是你也不能说别人是这样，你就可以这样，这也不是一个正确的态度。而且时代是在前进的，我们现在的环境也比之前要好一些，我们在别人的基础之上已经省了很多很多工夫了，包括在今天这样的舆情下，从长期来说也是帮我们省掉很多人力的。

不做天猫模式

记者：目前淘宝和天猫都在跟品牌厂商合作，拼多多会考虑吗？

黄峥：跟品牌厂商合作这个事情，我们肯定是愿意的，但这个过程，关键还是得有商业模式的创新。



记者：这个也是我们现在不做天猫模式的一个原因吗？

黄峥：我们不会做天猫模式，不是现在不做，以后也不会做，这个模式对我们来说行不通。

记者：但是这个模式对打击假货比较有效。

黄峥：我们不是不愿意用天猫模式来打击假货，我的意思是说等我们做了天猫模式没来得及打假，可能我们就已经死了。所以我得想一个其它的办法来做所谓的品牌升级这件事情，应该是不一样的。