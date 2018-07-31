谷歌将在搜索结果中智能提供更多当地活动的资讯

【TechWeb】谷歌正进一步地改善其搜索界面中信息的呈现方式，让使用者能更方便地浏览和安排活动行程，位于美国的使用者今天起便可抢先体验到这项改进。

未来只需要在手机上通过谷歌搜索活动资料，使用者便可以无需分别进入各个活动网页或是开启相关票务app，就能在搜索结果中直接看到各项活动的重点信息，像是演唱会的举办时间、地点和交通方式等细节。更进一步地，使用者更能直接通过搜索界面上的按钮进入购票页面，或是将活动先存储起来。如果尚未决定要参与哪场活动，搜索结果也将会提供更精准的建议。

而在新的智能化推荐“For You”标签页面中，谷歌也将带来个性化和热门活动的推荐信息，如果用户喜欢尝试各种美食，用户便可能会看到附近正在举行的美食活动信息。目前这项新功能需要各网站对站内资料作出相对应的格式调整适配后，才能顺利实现，所以并非所有的活动都能马上支持这样的显示结果。

谷歌或许无意直接与各大票务网站的服务展开竞争，但谷歌整合各项服务至自家页面的意图可谓显而易见。不过对于用户来说，这样一体化的快捷体验谁会拒绝呢。（虎牙君）