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斗鱼:禁封陈一发儿直播间 向上级主管部门提交其资料

斗鱼:禁封陈一发儿直播间 向上级主管部门提交其资料
2018年07月31日 21:02 新浪科技
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　　新浪科技讯 7月31日晚间消息，今日斗鱼在其官方微博账户发布了对陈一发儿的处理公告。根据公告，斗鱼表示，陈一发儿事件中网络传播的视频时间发生在2016年，斗鱼根据国家相关管理规定，斗鱼直播平台决定作出如下处罚规定：

　　1、即日起，禁封主播陈一发儿的直播间；

　　2、向上级主管部门报告，并提交相关资料，按照相关国家法律法规要求严肃处理。

　　3、即日启动对所有主播的爱国主义教育行动，组织主播到革命遗址、历史博物馆等场所进行参观学习，让主播切实领悟和铭记历史，并将此项行动常态化、制度化。

　　4、不断强化企业责任，持续有效向社会输出正能量内容，是社会赋予斗鱼的使命，更是斗鱼的社会责任，任何调侃亵渎历史的言行，都与斗鱼的价值观相悖，是我们无法容忍的。我们将加强审查力度，杜绝此事的再次发生。

　　最后，再次感谢一直以来社会各界对斗鱼直播平台的监督与指导。

斗鱼主播被举报曾调侃南京大屠杀斗鱼主播被举报曾调侃南京大屠杀

　　此前，据媒体报道，接网友举报，斗鱼直播平台主播陈一发儿在早年直播过程中，曾公然把南京大屠杀、东三省沦陷等民族惨痛记忆，作为调侃的笑料。随后有网友爆料，陈一发还在游戏中，把游戏人物动作戏称为“参拜靖国神社”，引发诸多网友严重不满。

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