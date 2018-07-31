斗鱼:禁封陈一发儿直播间 向上级主管部门提交其资料

新浪科技讯 7月31日晚间消息，今日斗鱼在其官方微博账户发布了对陈一发儿的处理公告。根据公告，斗鱼表示，陈一发儿事件中网络传播的视频时间发生在2016年，斗鱼根据国家相关管理规定，斗鱼直播平台决定作出如下处罚规定：

1、即日起，禁封主播陈一发儿的直播间；

2、向上级主管部门报告，并提交相关资料，按照相关国家法律法规要求严肃处理。

3、即日启动对所有主播的爱国主义教育行动，组织主播到革命遗址、历史博物馆等场所进行参观学习，让主播切实领悟和铭记历史，并将此项行动常态化、制度化。

4、不断强化企业责任，持续有效向社会输出正能量内容，是社会赋予斗鱼的使命，更是斗鱼的社会责任，任何调侃亵渎历史的言行，都与斗鱼的价值观相悖，是我们无法容忍的。我们将加强审查力度，杜绝此事的再次发生。

最后，再次感谢一直以来社会各界对斗鱼直播平台的监督与指导。

斗鱼主播被举报曾调侃南京大屠杀

此前，据媒体报道，接网友举报，斗鱼直播平台主播陈一发儿在早年直播过程中，曾公然把南京大屠杀、东三省沦陷等民族惨痛记忆，作为调侃的笑料。随后有网友爆料，陈一发还在游戏中，把游戏人物动作戏称为“参拜靖国神社”，引发诸多网友严重不满。