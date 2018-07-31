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搜狗第二季度财报表现不如预期 输入法变现难

搜狗第二季度财报表现不如预期 输入法变现难
2018年07月31日 20:18 新浪科技
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搜狗第二季度财报表现不如预期 输入法变现难
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　　新浪科技 辛苓

　　7月30日，搜狗（NYSE：SOGO）发布了截至6月30日的2018年第二季度未审计财报。财报显示，第二季度搜狗总营收为3.014亿美元，同比增长43%，但不及分析师预期；第二季度归属于搜狗的净利润为3320万美元，同比增长41%；不按美国通用会计准则（Non-GAAP）计算，第二季度归属于搜狗的净利润为3820万美元，同比增长58%。

（搜狗营收图）（搜狗营收图）
（搜狗净利图）（搜狗净利图）

　　财报发布后，搜狗（NYSE：SOGO）开盘后股价大跌7.26%，报9.58美元。搜狗CEO王小川和CFO周毅参加了高管电话会议，对搜狗2018年第二季度和第三季度的财报表现分别做出了问答和预期。

　　不计汇率影响，第二季度总营收同比增长33%。其中，搜索和搜索相关业务营收同比增长35%，其他业务营收同比增长19%。第二季度搜索和搜索相关业务营收同比增长35%，主要是由于搜索流量增长5%-10%以及搜索商业化提升23%；其他业务营收同比增长19%，主要是由于智能硬件产品销售收入的增加。

　　流量提升：期望依靠输入法

　　今年6月，百度曝光了与搜狗的“流量劫持案”，百度方面表示，从终审判决生效迄今一个半月以来，搜狗拒不履行判决赔偿及道歉，且始终未停止恶意劫持行为。对此，百度已向北京市海淀区人民法院申请强制执行，目前法院已经受理。

　　虽然公司之间互相起诉的事情并不少见，但从这件事中仍可看出，流量对每家公司的重要性。在这次高管问答环节，围绕流量的问题做了许多讨论。

　　周毅提到，在第二季度流量构成中，有25%属于原生性流量，37%来自腾讯，还有38%来自OEM渠道。搜狗预计，到今年年底原生性流量的占比将从现在的25%上升至27%-28%。由于竞争加剧，来自OEM渠道的流量占比将下滑1%-2%。

　　提到OEM流量渠道和RPM趋势，周毅表示，考虑到市场竞争不断加剧，搜狗的首要战略是“双增长引擎战略”。根据这一战略，最重要的是提升输入法的商业化效率。

　　输入法变现难

　　说到输入法的商业化，搜狗已经在这一方面做了多年努力，但似乎至今没有找到很好的途径。搜狗输入法的“灵犀”功能，可以从输入法的下拉菜单中选项直接跳转搜狗搜索页面，通过引流变现，但是在与百度的官司输掉以后，这一功能必将做相应调整。

　　王小川在高管会议中讲到，关于输入法和搜索的结合，就是在输入的过程中能探索到用户的搜索意图，引导用户产生更直接的搜索行为。新版产品的测试已在本季度上线，预计会在第四季度对收入产生比较明显的影响。这听起来与灵犀相类。

　　营收增长靠硬件

　　近两年，搜狗对智能硬件的态度非常积极。今年上半年，搜狗推出的两款硬件都与翻译有关。王小川提到，在下半年，除了翻译，搜狗还将在硬件中整合搜狗在人工智能和语音搜索方面的成果，从而带来差异化的核心竞争力。

　　谈到硬件产品的指标，王小川提到，希望搜狗智能硬件产品到明年能产生百万级的销量。

　　第三季度展望

　　至于第三季度业绩展望，周毅提到，不计汇率影响，第三季度总营收同比增长11%。其中，搜索和搜索相关业务营收同比增长18%，其他业务营收同比下降25%-30%。第三季度搜索和搜索相关业务营收同比增长，主要是由于搜索流量出现个位数增长以及搜索商业化提升10%，但相比第二季度增速放缓，则是由于抖音广告暂停投放10天所带来的影响；其他业务营收同比下降25%-30%，则是因为搜狗对智能硬件产品战略作出调整。

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