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“处CP”软件涉黄乱象：文爱、连麦睡觉、接大秀

“处CP”软件涉黄乱象：文爱、连麦睡觉、接大秀
2018年07月31日 20:03 北京青年报
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▷“处CP”在应用市场上的介绍▷“处CP”在应用市场上的介绍

　　原标题：“处CP”软件涉黄乱象：“文爱”、“连麦睡觉”、接“大秀”

　　记者/ 郑林  实习记者/颜星悦 胡园 周帅   

　　编辑/刘汨 宋建华

　　“孩子就在你的眼皮底下玩手机，你完全不会知道，她正在被陌生人的言语猥亵。”一位家长在看到自己的孩子使用“处CP”软件的内容后，发出了这样的感慨。

　　去年2月份，一款名为“假装情侣”的手机社交软件，被媒体指出存在涉黄问题。一年多后，深一度记者发现，另一款名为“处CP”的软件，同样出现了涉黄问题。而两款软件各自的开发公司，为同一法定代表人，且两款软件的用户账号也可以通用。

　　在深一度记者的调查中，“处CP”软件的“闪照”、“连麦”等功能，均有用户在发布涉黄信息。甚至有从事色情视频表演的人员，将该软件作为了招揽“生意”的平台。

　　尽管“处CP”软件表示会加大监管力度，但深一度记者实测发现，在对涉及色情的内容举报后，数小时后仍然没有得到解决。并且，因为相应保护体系的缺失，在不断出现淫秽内容、色情图片的“处CP”软件上，还出现了未成年人的身影。

▷注册成功后收到的匹配请求▷注册成功后收到的匹配请求

　　“颜值既正义”

　　在应用市场里，“处CP”对自己的介绍是“颜值既正义”、“声控福利社”，这背后的含义，只有使用之后才能明白。

　　7月中旬，深一度记者注册成为了“处CP”的用户之一。登陆之后，通知栏随即出现几条消息通知，内容是“xxx请求与你匹配情侣”。

　　一分钟内，记者的账号收到了四条申请。接受“匹配”之后，“hello美女，污吗？”、“连麦睡觉吗？”、“文爱吗？”……不同的对话框里，蹦出的第一句大都是这样的内容。

　　在软件里，匹配成功的“情侣”可以被收入“我的后宫”，以便用户随时找到聊过的对象。和每个“情侣”的聊天室内，页面上都有送礼、你画我猜、大冒险等功能，随着聊天对话的增多，CP值会不断增加，被锁住的功能如“私密话”、“连麦”、“闪照”也能一一解锁。

　　一名昵称为“芒果”、个人资料显示为21岁的广州男生向记者介绍道，他的“后宫”中已经有六十多名女生了。

　　相比于应用市场里，一些用户对该款软件“污”、“恶心”之类的评价，“芒果”的评价更为直接，他表示，很多用户就是希望来“看”或者“被看”的，利用聊天室里的“闪照”功能，聊天双方会互相发送露骨的黄色图片，点开图片松手后，图片便会自动销毁。

　　而对于所谓的“文爱”，一个昵称为“一根软香蕉”的用户解释道：“就是进行文字形式的性爱聊天”，聊天时双方会进行角色扮演。他向记者展示了自己之前跟其他女生聊天截图，内容淫秽不堪。

　　深一度记者对该软件用户进行随机采访后发现，十个人当中至少有八个都是十几二十多岁的年轻人。当被问到为什么要使用这款软件时，有人说“无聊，想找人聊天呗”，有人则说“这上面的女生比较开放。”

　　叶舟是“处CP”最早的用户之一，据她和其他几个早期玩家透露，“处CP”最开始叫“假装情侣”，当时功能并没有现在这么多。

　　“感觉还是最开始的时候比较好玩，那会儿就是单纯的的语音聊天室。” 叶舟说，一些有共同话题的人会在聊天室里交流，她还在里面认识了一个练习外语口语的朋友。

　　深一度记者查询发现，“假装情侣”软件在去年二月就被媒体爆出涉黄。据报道称，2017年2月7日“假装情侣”进行整改，“爆照专区”和“啪啪啪那些事”等专栏下线。此外，不少照片已经被屏蔽，并打上了“图片违规，色情或广告”的字样。”

　　叶舟表示，此后“假装情侣”软件下架，但在新出现的“处CP”软件上，仍可使用此前“假装情侣”上的账号。

　　“假装情侣”的注册资料显示，其所有方为深圳对对科技有限公司，而“处CP”则属于2016年底新成立的深圳橙子互动有限公司。但是，两个公司的法定代表人均为于晓光。

　　记者试图通过“天眼查”上所提供的电话联系于晓光，接通后对方却称自己并不是于晓光，还抱怨说之前也老是有人给他打电话“问什么橙子公司”。

▷此前“假装情侣”软件即被指涉黄▷此前“假装情侣”软件即被指涉黄

　　连麦睡觉

　　在“处CP”上线后，不断更新改版推出新的功能，语音性质的“连麦房”也应运而生。但深一度记者调查发现，在一些用户的实际使用中，却将这一功能变成了涉黄的“连麦睡觉”。

　　在更新之后，“处CP”用户可以和匹配的对象一起进行语音聊天，也可以点击“连麦房”功能单独开设一个房间，并自行为其取名。叶舟解释，所谓“连麦睡觉”就是利用新开的语音，进行涉及色情内容的聊天。

　　为房间取名之后，软件会进行审核，但深一度记者体验发现，对于房间名称的审核并不严格。记者为自己开设的房间取名为“陪我睡”，几分钟之后便通过了审核。

　　而在“处CP”软件显示的其他语音房间里，深一度统计排在前十位的，过半数房间的名称有低俗不雅之嫌，多是诸如“怡红院”、“专业哄睡”等。房内的人聊的内容也多和色情相关，例如男生会让女生以女仆的角色聊天进行“伺候”，听其摆布。

　　而在深一度记者设置的“陪我睡”房间里，进入的访客，大多也提出的是“睡么”这类涉黄要求。尽管软件系统提示涉及色情的内容会被屏蔽，并有在线巡查机制，但截止深一度记者发稿前，这间名为“陪我睡”的房间，依然没有被封禁。

　　在调查中，深一度记者还发现，“处CP”软件的礼物赠送机制，也在一定程度上“推动”了涉黄内容的出现。

　　一位经验丰富的用户告诉记者，一些经济实力不错的房主会带着多位“后宫”成员，在房间里玩“角色扮演”，享受众星捧月的快感，代价是要在房间里刷礼物给其他人。

　　记者用美女图片做头像，连续试探了三个房间，仅文字互动，就得到了三个虚拟礼物“甜甜圈”。很多语音聊天室则明确写着：“受不了污的别进”。

　　“处CP”中的礼物以“爱豆”为计量单位，礼物的价值从0到49999爱豆不等，爱豆需要现金充值，一爱豆约等于现金0.1元，最低的充值标准是50元，最高可一次性充值3000元。

　　用户获得“礼物”越多，“魅力值”就越大，而花钱越多，则会获得更高的“财力值”，这两项数据都会在个人头像下标注，“魅力值”和“财力值”高的用户会收到更多的匹配请求。

　　获得礼物的用户可以根据“礼物”所代表的爱豆数值来进行线上提现。如果有人送出价值大于“500爱豆”（约合RMB50元）的礼物，APP就会进行全服通告。软件的公告栏里时刻更新着“xxx给xxx赠送了礼物”的消息。

　　小莉是经常在公告栏上出现的“女神”之一，她的个人资料卡中所获得的礼物，总价值已经超过了5万元。小莉的头像是一个穿着暴露的女生背影，个人资料上显示年龄19。要和她匹配成为情侣的条件是送价值超过6元的礼物，通过匹配之后她会给送礼者发送3条视频，内容包含一些色情内容。

　　她在资料卡片里隐晦地表达道，如果送更有价值的礼物，则后面将会有图文、连麦、视频、陪聊天、陪打游戏等等多种福利。她的声音很像林志玲，被很多男粉丝称为“萝莉音女神”，被问到一天能收到多少礼物时，小莉回答：“五六百吧，不确定。有付出就有收获。”

　　在“处CP”软件中，所获的虚拟礼物可以根据其代表的不同爱豆数进行提现，提现的最低额度为1000爱豆，每1000爱豆，用户方面可提现50元人民币，会直接转入绑定的账户内。

▷一些用户在介绍中使用的暴露图片▷一些用户在介绍中使用的暴露图片

　　接“大秀”

　　除去“处CP”自身功能中出现的涉黄现象，深一度记者调查中发现，还有一些从事视频色情服务的人员，也把该软件当做了招揽“生意”的平台。

　　多位用户表示，在“处CP”上出现了一种叫“接大秀”的情况。所谓“大秀”，按指的就是视频类的色情表演。客户与“大秀”服务提供者达成线上交易后，客户可以通过加微信或者QQ好友，然后以视频连线的方式观看色情表演。

　　可乐是“处CP”上的“大秀”从业者之一，她目前在沈阳一所大学就读。可乐告诉深一度记者，她是因为花钱大手大脚、生活费不够用，才开始尝试通过接“大秀”来补贴生活的。

　　在网络扫黄的大环境下，可乐谨慎的选择了“处CP”，作为自己招揽生意的平台。“这软件有需求的人太多了”。

　　可乐表示，她只需要打开软件，等着别人来匹配，然后扔出一句话“接大秀的，可以视频”，就会有许多“客户”出现。但可乐也有顾忌，她只敢在个人信息里放上几张比较暴露的图片，但不敢在公共聊天房间直接拉客。

　　一般找到“客户”后，对方会添加可乐其他的社交软件，两人进行色情内容的视频连线。有些人会要求可乐露脸，可以加钱。对于这种要求，可乐每一次都坚定拒绝，她担心视频传出去，会被认识的人看到。

　　半个月下来，可乐接了十多单，她按小时收费，半小时88元，一小时168元。

　　可乐说，这个价钱是“处CP”上的“统一标价”，可乐在“处CP”上找客源的同时认识了不少“同行”，她们还会互相推荐，记者找到可乐的时候，可乐说今晚寝室里有人，做不了，“你如果很着急的话，我可以推荐你到我朋友那去。”

　　可乐拒绝透露，在“处CP”上，她所知道的“大秀”从业者数量有多少。但她表示，“大秀”从业者们互相推荐客源，并保持相同的价格。她刚入这个圈子半个月，客源完全不愁，每天都有十多个人通过软件加她，目前挣了差不多2500元。

　　半个月的时间，她从初期的有些尴尬变得油滑，除了按时间收费外，可乐还能在视频中要求客户发红包，不然就晾他一段时间。某一次她就以想买一支1000元的阿玛尼口红还差100为由，加上哭哭闹闹，让客户加了一份“红包”。

▷一名接“大秀”用户使用的图片▷一名接“大秀”用户使用的图片

　　“绿色净网”与孩子们

　　除了前述所说未被查处的涉黄内容外，深一度记者发现，在“处CP”上注册账号不需要实名认证，也没有未成年人保护体系，甚至已有未成年人身陷其中。

　　在与“处CP”有关的网帖讨论中，已经有家长意识到了其中的危害，其中一名家长说：“ 我觉得这这个软件太可怕了，你的孩子就坐在沙发上，就在你的眼皮底下玩手机，你完全不会觉得她处在什么危险之中，但她正在被陌生人言语猥亵。”

　　家长杨女士告诉深一度记者，她的儿子目前正处于中考前的关键时期。因为使用自己的iPad，儿子在上面装了许多软件，杨女士的手机上接连收到app充值提示，她查询发现，过去一周时间内，儿子使用最多的app就是“处CP”。

　　杨女士进入软件后惊讶的发现，儿子在“处CP”上相当活跃，和平时在家内向的性格完全不同，四处撩妹送礼物，最近访问的是一个叫做“要哥哥的棒棒糖”的房间，房主的昵称叫“污喵王”，资料上显示15岁，和儿子一般大。

　　杨女士还查看了儿子的聊天记录，儿子谎称自己是大学生，第一句话就问姑娘”妹妹多大啦，有没有爱爱过？”，甚至其中有个女生对儿子说：“不要上学了，上学也没什么用，让他去挣钱，你连自己的女人都养不起算什么男人。”

　　“他现在正处于青春期，对很多事物都很新鲜。”杨女士还在苦于如何跟儿子沟通这件事，她同时对“处CP”的监管力度提出了不满。

　　在“处CP”的主页上方有一块醒目的标识，写着“处CP净网行动，绿色聊天，违规处理公告”。公告里写到，处CP将加大聊天内容监管力度，坚决抵制影响未成年人成长健康的不良内容，并将视情节严重进行解散房间、禁言、封号等处理。”

　　但是实际操作上，“处CP”的净网行动似乎并不如公告上写得那样严格。记者尝试举报了一个涉及色情内容的语音房间，并按要求填写了“举报理由”。四个小时之后，深一度记者发现，这个语音房间仍然存在。

　　截止发稿前，深一度记者数次尝试与“处CP”软件客服，及其公司联系，但电话始终无人接听。

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