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对话拼多多CEO黄峥:平台山寨比假货严重 负面无影响

对话拼多多CEO黄峥:平台山寨比假货严重 负面无影响
2018年07月31日 19:56 新浪科技
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　　　新浪科技讯 7月31日晚间消息，拼多多深陷“山寨”舆论漩涡。今天下午，拼多多联合创始人达达回应了外界诸多质疑，晚些时间，CEO黄峥再就热点事件作了回应。黄峥说，负面消息对销售额无影响，可能还提升了，因为关注度明显提高了。

　　谈创维事件：事发突然，但愿继续合作

　　7月28日，创维集团发出严正声明，称近期在拼多多上出现大量假冒创维品牌的电视产品销售，严重侵害了消费者和创维品牌权益，表示正与拼多多严正交涉，要求其停止相关产品的销售活动。

　　黄峥称，从此前来看，对方已经在拼多多开了旗舰店，证明双方愿意合作，但对方却突然关闭了店铺，这件事很突然，一定是有些深层次的事情。未来，拼多多仍愿意与其合作，但要先搞清楚问题出在哪里。

　　谈负面消息：对销售额无影响，反而提升了

　　针对外界关注的山寨问题，黄峥表示，争取在未来一个月内，出台打击白电山寨等解决方案，“初步想法是将这些分类目，例如针对电器如何做，针对奶粉如何做”。

　　此外，黄峥还透露，负面消息对销售额没影响，可能还提高了，因为关注度明显高了，但客户投诉量比例也变高了。

　　此外他还坦言，目前平台的山寨比假货严重，这些做得不够好。“如果真正定义假货的量，肯定比媒体想象的小，因为这是客单量决定”。

　　腾讯关系：双方互补，利益是共同的

　　黄峥表示，自拼多多上市后，和腾讯的合作及关系变得更好，因为双方的利益是共同的，“在腾讯的环境里，以前没有实体商品，而拼多多上面是实体商品。这些都是腾讯需要的，它需要好的内容。从这点上，我们的利益是一致的”。

　　谈“碰瓷”名牌：鼓励自创关键词，可以扶持

　　关于部分厂商蹭正规品牌的问题，黄峥表示，他不鼓励厂商蹭关键词，而是鼓励创建自己的关键词，“即使我关掉搜索关键词，但这不解决本质问题，要给这些厂商信心。如果要有困难，拼多多愿意扶持，促进行业升级”。（韩大鹏）

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