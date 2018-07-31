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直击|支付宝首页上线小程序入口 希望解决留存率痛点

直击|支付宝首页上线小程序入口 希望解决留存率痛点
2018年07月31日 18:00 新浪科技
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　　新浪科技讯 7月31日下午消息，新浪科技讯 7月31日下午消息，蚂蚁金服今日宣布在支付宝首页正式上线“小程序收藏”入口。支付宝用户可以在App中搜索“小程序收藏”，并将其添加至首页，随时使用和查看收藏后的小程序。

　　早前一日，有开发者称支付宝正在内测，将“小程序收藏”添加成为首屏默认应用当中。据开发者提供的产品示意图显示，内测中的“小程序收藏”作为一个独立入口，被放置在支付宝首页应用中心的置顶位置。

　　蚂蚁金服方面表示，支付宝首页应用中心是支付宝App中最主要的流量入口，收藏功能可以有效解决小程序留存率低的痛点。

　　新浪科技在早前的报道中，曾猜测此举意味着支付宝将正式推出小程序。但截至发稿前，蚂蚁金服方面并未明确表示支付宝是否已经完成小程序的公测。

　　2017年初，腾讯在微信上推出小程序功能后，蚂蚁金服也在当年8月18日宣布支付宝小程序面向开发者公测，9月20日，面向普通用户公测，用户可以通过线下扫码、在支付宝App内搜索或通过他人分享进入等方式使用某个支付宝小程序。

　　此外，用户之前在支付宝App内搜索“小程序”可以进入针对小程序的聚合页。该聚合页给商家提供小程序的展示机会，包括“最近使用”、“主题展示区”、“精品推荐”三个板块，将成为支付宝小程序为开发者提供激励的平台之一。

　　蚂蚁金服方面表示，公测近一年后，借助支付宝的商业生态和用户规模，支付宝小程序已经具有了多能力和高转化的特点。以哈罗单车为例，该应用接入支付宝小程序后，有60%的新增用户来自支付宝小程序，此外，共享充电宝“街电”在接入支付宝小程序的信用免押之后，订单量增长6倍。

　　对于此次入口开放，支付宝小程序负责人管仲表示，支付宝小程序对商家的价值是更多的商业能力、更短的服务路径；对用户的价值是更丰富的服务场景、更便捷的服务体验。他表示，支付宝期望通过包括小程序收藏在内的一系列路径，最大限度缩短用户与商家服务的距离。

　　管仲还透露，除小程序收藏入口外，花呗分期、预授权、小程序与生活号互相消息触达等支付宝小程序新能力都在推进中，或将在不日推出。(周峰)

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