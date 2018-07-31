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腾讯公司称“微粒贷”商标遭擅用 将两公司诉至法院

腾讯公司称“微粒贷”商标遭擅用 将两公司诉至法院
2018年07月31日 17:08 海淀法院网
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　　原标题：称“微粒贷”商标遭擅用，腾讯公司起诉维权　

　　因认为其享有的“微粒贷”注册商标被擅用，原告腾讯科技（深圳）有限公司以侵害商标权为由，将被告上海岑烨投资管理有限公司、被告北京智借网络科技有限公司诉至法院，要求二被告共同赔偿经济损失500万元，同时要求二被告立即停止侵权，消除影响，共同赔偿原告合理开支10万元。7月31日下午，海淀法院开庭审理了此案。

　　原告腾讯科技（深圳）有限公司诉称，原告是第16577525号“微粒贷”文字商标和第16577654号“微粒贷”文字商标的商标权人，两个商标公告授权日期均为2016年5月14日，核定使用范围分别是在第9类“可下载的计算机应用软件、计算机程序（可下载软件）”等商品上和第36类“金融服务、金融贷款、金融信息、网上银行、通过网站提供金融信息”等服务上，二商标权期限自2016年5月14日至2026年5月13日。被告一上海岑烨投资管理有限公司开发使用软件“微粒贷款”并通过该软件提供金融服务，被告二北京智借网络科技有限公司通过“微粒贷款”软件提供金融服务，原告认为，“微粒贷款”与“微粒贷”皆为文字商标，二被告的上述行为侵害了原告的商标权。因“微粒贷款”软件有关界面显示被告一为软件的权利人，被告二在“微粒贷款”软件的运行界面中通过名为速贷之家“的工具模块向公众进行宣传推广融资贷款服务，故二被告的行为构成共同侵权，故诉至法院，要求二被告立即停止侵权，并赔礼道歉、消除影响，赔偿经济损失500万元及合理支出10万元。

　　庭审中，第一被告上海岑烨投资管理有限公司辩称，“微粒贷款”与“微粒贷”服务类别不同，其未给原告造成任何损失，原告关于经济损失也没有提交证据。

　　第二被告北京智借网络科技有限公司辩称，其与第一被告没有任何合作关系，涉案商标的APP中显示的实时资讯有其网页系被告一自行抓取的链接，网页可以通过公开渠道获得。

　　本案涉及软件名称的商标权侵权问题，庭审主要围绕二被告的行为是否侵犯了原告的涉案商标权、以及若前述侵权成立，二被告是否构成共同侵权、如何承担相应的民事责任等案件争议焦点，结合双方的证据，合议庭组织各方当事人有序进行举证、质证，各方充分发表辩论意见。

　　此案未当庭作出判决。

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