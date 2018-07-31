直击|拼多多回应创维等:此前表达过友好合作却被爽约

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新浪科技讯 7月31日下午消息，拼多多上市喜悦仅维持了几天，随即便陷入“山寨”的舆论漩涡。

连日来，关于拼多多假货和山寨的消息不断，质疑声不断发酵，其商业模式的诸多弊端也被暴露在聚光灯下。受此影响，拼多多的股价一路下跌，跌幅达到8.54%，市值缩水20多亿美元。

负面消息接踵而至，拼多多高管无法坐视不理。

今天下午，拼多多联合创始人达达在接受新浪科技采访时回应了相关质疑。

回应创维：此前表达过友好合作却“爽约”

7月28日，创维集团发出严正声明，称近期在拼多多上出现大量假冒创维品牌的电视产品销售，严重侵害了消费者和创维品牌权益，表示正与拼多多严正交涉，要求其停止相关产品的销售活动。

对此，达达回应称，此前拼多多与创维有合作，双方还表达了长期友好合作的愿望。

达达列出了一组数据：6月17日，创维在拼多多上线官方旗舰店；6月20日，创维电视总监拜访拼多多，双方建立工作组； 7月26日，创维未做任何沟通突然下架全部商品； 7月28日，创维发布维权声明。

达达说，在对方发布声明前，拼多多没有接到任何说明和通知。此外，创维的新任董事长还转发了关于拼多多的段子，“拼多多才刚刚上市，难道我们就要进行二选一了吗？”

拼多多联合创始人达达回应质疑

回应山寨品：从没在平台出现过

近期社交媒体上出现了“9.9元拖鞋”，“刮胡刀成陀螺仪”等图片和GIF图片。

对此，达达回应称，这些东西从来没在拼多多平台出现过，希望对于这些可以无脑的恶搞可以停止，“拼多多才三岁，这对拼多多不公平”。

达达还列出了一组数据：截止目前，拼多多已下架1070万件问题商品，拦截了4000万条侵权链接，主动删除商品粮是权利人投诉的125倍。

回应7.5元奶粉：是菊花晶，商家引流用的

针对此前7.5元奶粉的质疑，达达表示，这是为了用来引流去火的菊花晶。

达达称，平台上的底价倍婴美奶粉很多只是临期商品，临期商品是安全的可以食用的，但中国父母有个习惯，就是愿意让孩子吃最“新鲜”的，所以拼多多愿与其他平台一同建立临期婴幼儿奶粉的处理标准，并愿意在产品上加上“临期奶粉，谨慎购买”等字样。

回应商家“爸爸的选择”起诉：有目的和动机

不久前，一家在北京的尿布生产商“爸爸的选择”，将“拼多多”告上纽约南区联邦法院，指它在明知第三方商家假冒或未经授权“爸爸的选择”品牌的情况下，仍允许这样的商品在其网上销售。此事引来舆论关注。

针对该事件，拼多多法务负责人表示，“爸爸的选择”的月销售额在1000元左右，多的时候也只有一两万元，“就是这样的公司，反复通过媒体指责，其背后的动机和目的不用明说”。

此外，拼多多也发现了对方的一些问题，例如授权日期是错误的等。截止目前为止，拼多多还未收到来自美国法院的正式通知。

拼多多PPT上显示的打假业绩

回应郑渊洁：已直接沟通专门处理

7月29日，郑渊洁发布微博，称拼多多上的店铺销售盗版皮皮鲁图书，给自己以及读者造成了损失。

拼多多法务负责人回应称，得知此事后在1小时内进行了专门处理，目前已与郑渊洁直接沟通，“拼多多平台分众多品类，例如书籍等都有专门投诉渠道”。

沿用淘宝逻辑和模式效果不好

在拼多多App中，充斥着与国际家电品牌相关的山寨假冒产品。例如Sony就有“索尼TV”，”SONY TV”，“索尼4k”等。此外，另有一些厂家在LOGO上“做文章”，例如模仿TCL的TGL，模仿vivo的vivi，模仿SAMSUNG的SVMSUNG……

外界质疑，拼多多故意放任不管，欲以此举谋发展。

“这只是占总量很小的一部分，也是违背消费者价值观，不会以此来谋求发展”，达达说，存在问题是主要原因是商品的管理逻辑，此前拼多多一直沿用前辈（指淘宝）的管理模式，“经过这件事我们发现，光学习和沿用是不对的，现在看起来效果并不好”。

达达说，未来将在白牌电视机和婴幼儿奶粉上重点发力。

回应极米：先搞清楚情况再处理

昨天，极米无屏电视官方发布严正声明，称近期在“拼多多”购物平台上，发现有标识“极米”并销售“极米”相关产品，且售价远高于产品官方价格。

对此，达达回应称，如创维事件一样，“先要搞清楚怎么回事再进行处理”。