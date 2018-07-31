雷军的中场 顺为的七年：承载了雷军关于未来的野心

来源： 基金动态

作者：刘旌

稍晚于小米成立的顺为资本，承载了雷军更多关于未来的野心。

雷军来了。

还是那个招牌式的浓密发型和憨厚笑容。他脱去了前一天在港交所身着的西装，换上了平日里更常穿的淡蓝色衬衫，走进顺为资本办公室。

顺为也为这一天做了充足准备——整个机构四十来人悉数到场，清一色穿着印有顺为标志的Polo衫。这是小米上市的第三天，前一天的股价涨了13.1%，雷军精神抖擞地向顺为的同事“忆苦思甜”。同时，雷军还以这家风险投资机构投决会核心人物的身份，参与了当天下午的IC会。

这里是与小米总部清河“相隔八环”的亮马桥外交办公大楼。方圆三公里内的写字楼中，星罗棋布着一批中国最活跃的投资机构，但顺为可能是它们中极具特色的一个：联合创始人雷军是中国IT互联网行业的教父级创业者，顺为虽与小米在投资上交集甚多，但它又非这家市值近5000亿港元的战略投资部，而是作为其兄弟公司，各司其职。

过去7年，顺为和小米打了一场漂亮的配合战。在它投出的300多家公司中，有近五分之一由它和小米共同投资，包括今年春节前登陆美股的、“首家上市小米生态链企业”华米科技。作为华米的第二大股东，顺为在这一笔投资上获得了超过20倍的账面回报。此外，顺为的投资组合还包括：今日头条、51talk、一点资讯、一起作业、美菜、货拉拉等，其被投企业名单中至少站着19家独角兽。今年以来，顺为迎来了它的丰收季：小米、爱奇艺、51信用卡、御家汇（御泥坊）、华米科技等陆续上市，还有几家公司即将在年内IPO。

与上述战绩相对应的，是顺为投资疆土的数次延展：从最早的“硬件、软件、互联网”，到此后对企业服务、互联网+、科技金融等领域的全覆盖，以及近两年先人一步的农村互联网以及紧随小米的出海印度，并投出了印度版的微博（Sharechat）、快手（Clip）和今日头条（Rozbuzz）等。

如果将顺为的顶层投资逻辑概括为一条，那就是：投资一切以先进科技为驱动的效率提升手段。这与小米所倡导的——改变商业世界中普遍运作低下的效率——具备相似的逻辑线索。

2010年，雷军创办小米，同时与投资经验丰富的许达来共同创立顺为——某种意义上，作为风险投资机构的顺为承载了雷军更多关于未来的野心。落实在投资上，顺为衡量项目的一条必要原则就是：至少代表着未来十到二十年的趋势。

在复盘顺为的7年历程时，顺为资本联合创始人、CEO许达来向36氪给出了一个感性总结：“验证一个项目、一家机构好还是不好，有一个重要的视角：它有没有让生活变得更加美好。这是顺为始终的奋斗目标。”

天生互补

2010年下半年，小米刚成立几个月，雷军和许达来约了一次茶。

他们是十几年的老朋友了。2005年，尚供职于新加坡政府直接投资基金（GIC）的许达来初识金山软件CEO雷军，就认定雷军是 “鲜有的全面型企业家”，“既懂宏观又懂细节”。令他印象深刻的是，当年在讨论GIC对金山的投资条款时，并非财务出身的雷军起初并不多言，但等下次一见面时，雷军已经对条款的细则了如指掌。

2006年，GIC牵头了对金山的7200万美元投资，并成为后者最大的外部机构投资方。一年多后，金山在历经“8年、5次”的坎坷上市路，挂牌香港联交所，净融资6.26亿港元。但面对这个数字，雷军却高兴不起来——这远不及同年在香港上市的阿里巴巴，甚至跟盛大网络、巨人游戏这些游戏界同行相比，也差之甚远。

此后，雷军离开了供职15年的金山。他悟出了一个道理：“金山就像是在盐碱地里种草。为什么不在台风口放风筝呢？站在台风口，猪都能飞上天。” 渴望“大成”的雷军决定创办小米。

“做一支专业VC”的想法正是在那次茶局上提出的。某种程度上，无论是对雷军还是许达来，这都是一件顺理成章的事——雷军在创办小米之前，已是圈内知名的天使投资人。雷军的优势之一在于他的超级人脉：陈年、李学凌、俞永福、毕胜这些人本来就是他的好友。从2004年起，雷军陆续投资了拉卡拉、UC、YY（欢聚时代）、凡客等项目，YY在2012年登陆纳斯达克时给雷军带来了超过1亿美元的账面回报，而UC之后被阿里巴巴收购，估值高达43.5亿美元；而新加坡人许达来自2003年就定居中国，拥有十多年的投资经验。

成立顺为，不仅可以将雷军的个人投资机构化——在顺为刚成立的一两年里， 虽出手谨慎，但依然投资了丁香园、一起作业、万魔声学、紫米等项目。更重要的是，对于雷军和小米来说，顺为能起到全行业的“瞭望”作用。许达来曾将小米比为“心脏”，而顺为是“血液”，“有了我们（顺为），小米就多一双眼睛、多一双腿。”

当创办顺为的想法确立后，雷军和许达来“背起双肩包就开始募资。”对于雷军为顺为拟定的投资蓝图，当时还在淡马锡、以LP身份投资了顺为资本的程天向36氪回忆，雷军在为第一支基金募资时就明确提出：顺为在一些投资上会与小米的发展协同，“当时他就说到了小米的‘铁人三项’：硬件、互联网和软件，顺为的投资也围绕这三块展开。”

“顺为”二字取自于“要顺势而为，不要逆势而动”，这是雷军在过40岁生日时对朋友说的话。许达来说，这也奠定了顺为的投资理念：项目和赛道“要顺应未来一二十年的趋势”。

以一个LP的视角，程天当年就很看好雷军和许达来的组合：雷军雷厉风行、思路开阔，“是典型的企业家”；许达来投资经验丰富，兼具国际化视野。被程天视为加分点的一项是，几次接触下来，他认为雷军和许达来都属于“追求冒险精神的商业世界里偏理性的那一派”。

顺为的募资进展得相当顺利，许达来回忆说：“基本上几个月就确定了”。与此同时，雷军也在紧锣密鼓地准备第一代小米手机的发布。2011年8月16日，小米手机1正式亮相，几乎是同一时间，顺为的首支2.25亿美元基金也宣告募集完成。

这一次，将小米称为“不能输的一件事”的雷军再次全力以赴——2011年9月，顺为出手的第一个项目正是在投给了C轮的小米。

学习雷军好榜样

2014年，现任顺为合伙人的李锐受雷军之邀加入，他此前曾在雅虎、阿里巴巴、好大夫等公司担任高管，也做过多笔个人天使投资。进入顺为后，他逐渐意识到，雷军在投资判断上的高准确率可能极大缘于他对产品的敏感。

最能凸显雷军“产品经理”思维的案例是：小米MIUIV5发布时，其中有一款阅读应用，据说研发了两年时间，里面有3000本书，这些书是从76家出版社的几十万本中精心挑选出来的，每一本都精排过。雷军发现PC端的许多扫描文件格式杂乱、可读率低，“没法看”，于是将它们切成一个个小方块，按照手机屏幕尺寸重排，让它们在手机上也能阅读。

作为雷军多年的“战友”，让许达来感触颇深的是，即便小米越走越大，雷军始终保持着创业者心态。

一个在顺为内部常被提及的事例是：顺为在看一家无人驾驶公司时，由于对方团队在海外，雷军先和后者开了个视频会，两个月后团队回国，雷军在北京见到创始人，直接翻出笔记本，“上面全是视频会时他自己拟的问题”，开始逐一追问。

2017年4月，易到用车创始人周航加入顺为任投资合伙人。周航向36氪坦承，“对雷军的仰慕和欣赏”是他选择顺为的重要原因。小米和易到是差不多同期成立的，晨兴资本是它们共同的投资方，周航还因此和雷军开过几次会。在决定加入顺为前，周航带着一个疑问去见雷军：“为什么小米可以走这么远，而易到却是这样的结果？”

周航说，他被雷军的一句话打动：“创业者不应只是看到，而更应该看穿。”落实在易到案的得失上，周航获得了启发：要时刻为竞争做准备，不要假设竞争对手是静态的，宁可放大竞争也不可心存侥幸。

姑且不谈雷军为人称道的性格标签，单单是他在创业和投资上取得的巨大成就，就足以对年青一代投资人产生巨大的吸引力。

在投资机构里，合伙人的高度往往会成为整个投资团队的瓶颈，依照这个逻辑，雷军意味着“一个足够高的天花板”，这是所有顺为投资人的幸运。

雷军的精神气质也在潜移默化地影响着顺为。

许达来告诉36氪，顺为早期在招投资人时，他曾经希望以雷军为“模板”，想找一些兼具创业和投资经历、并拥有出彩成绩的人选。不过，这个想法很快就被推翻，因为“符合标准的人太难找到”。

不过，在36氪采访的多位顺为投资人身上，还是或多或少地能够看到“雷式”风格：看似温厚而非“犀利”，不善言辞，但谈及自己的领域时充满热情。

投资人和创业者的关系本质是互相吸引、互相成就。几位合伙人都提到，顺为系的创业者也有非常明显的共性——总结下来，这是一批“以研究为导向、对产品本身的极度热忱、多年专注于某个领域、不爱忽悠”的CEO们。一个被反复提到的例证是，“顺为不接受被投企业的数据造假，靠夸大融资额来提升竞争优势”，虽然这在许多行业里几乎已成为被默认的规则。

2012年夏天，雷军见到了一起作业CEO刘畅。后者从创办培训机构到担任新东方学校校长，在教育行业浸淫了十多年——单凭这一点，就打动了雷军，当晚顺为就敲定了投资。一起作业联合创始人肖盾告诉36氪，当时他们已经拿到了几家大机构的TS，最终选择顺为的重要原因是，“雷军是典型的创业者，他不会提那些大而化之的、而是更实用的建议，比如如何对公司合伙人进行角色分工、如何优化股权结构等，这都是许多创业公司特别犹疑的问题。”2013年，在雷军的支持下，刘畅等人加大了管理层的股权占比，“这不仅进一步强化了管理层的决策权，也要求我们必须更加all in。”

顺为之变

2014年，顺为集体去韩国济州岛团建，十几个人聚在酒店房间里聊到深夜。

“当时顺为知名度很高，但顺为的目标、外界对顺为打法的认知并不是很清晰”。李锐回忆。当晚，雷军和许达来先后发表讲话。雷军表示“必须把顺为打造成一家一流的VC”，语气坚决。

2014年是投资机构们异常亢进的一年，随着“双创”政策的提出，新生机构竞相涌现。数据显示，当年的VC/PE机构共新募集745支可投资于中国大陆的基金，同比上涨35.9%，较十年前市场规模增长了10倍。同时，顺为也刚刚募完5.25亿的二期美元基金。

由于人手有限，在顺为成立至2014年的两三年里，它并未像很多黑马基金那样在早期就以“高举高打”姿态示人。2011年至2012年间，顺为除了在C轮投入小米以外，仅出手了5个项目。向36氪回忆起这个时期，许达来略带遗憾：“如果顺为再早一两年成立或许会更好，2011年前后一些大的移动互联网公司已经跑出来了。”

雷军认为，2014年是一个重大历史机遇，顺为“必须抓住”。济州岛之夜，合伙人们决定在战略层面做出了三个重大调整——在原本的智能硬件基础上，全面布局移动互联网，具体领域倚重于通过互联网改造传统行业，如在线教育、互联网房地产服务、企业服务、科技金融等。在投资轮次上，坚持早期的同时也向中后期延展；最重要的一点是，顺为决心大幅度地招兵买马，扩大团队。

如今的顺为合伙人程天就是其中之一。任职淡马锡期间，程天所在的团队先后完成了对阿里巴巴、小米、猎豹、迅雷等公司的投资。正是因为踩在行业的高位进入顺为，这个“外表憨厚、风格凌厉”的投资人更加意识到，大势来时，必须加快投资速度，于是程天迅速主导了多起在智能硬件、移动互联网方面的投资，包括Ninebot、美菜、快手等明星项目。2013年，顺为投出13个项目，而于2014年和2015年，将这一数字扩大到47、53。

对于顺为更为人所熟知的对“小米生态链”的投资，也在2014年加速快跑。更早之前，顺为投资了万魔声学（耳机）和紫米科技（移动电源），这两家公司后来也成为了小米生态链中的明星企业。许达来说，这两家公司的快速发展强化了他们的判断：通过自身的投资判断，再结合小米的产业链资源，将会取得彼此的“双赢”。

以生态链企业中首个登陆美股的华米科技（智能手环）为例，这原本是一家位于安徽的小公司，创始人黄汪连续创业多年，手机、阅读器，智能手表他都做过。在考察完这家公司后，许达来毫不犹豫地决定投资，华米的团队随即搬来了北京和小米一起办公。黄汪在谈及为何引进小米和顺为投资时直言：“考虑的正是小米的供应链资源”。

即便并非基于小米生态链的投资，也能从小米身上汲取经验。2012年，在面对是否重押移动化的问题时，一起作业一度举棋不定。“我们担心的是，家长不会把手机给孩子使用，但雷军根据小米在移动端的经验，非常确定、坚持地告诉我们：必须立刻启动app研发。”肖盾记得，研发团队将信将疑地开动，并在雷军的建议下，“六周就研发出第一代app产品，然后再根据用户反馈迭代”。事实证明，雷军的判断相当精准：在一起作业的app上线一个月后，用户量就攀升到全部的50%。

直至目前，生态链投资在整个顺为体系中约占1/5。除了生态链投资的合作之外，小米飞速的业务发展也为顺为起到了“指南针”作用。

典型的代表是顺为对印度市场的重押，这正是基于在小米的东南亚扩张中被意识到的投资机遇。

2015年，印度市场在小米总收入中占6.1%，此后两年更是飙涨到13.4%和28%。许达来认为，这充分表明印度正处于“从功能机转智能机”的过程，这正是投资人入场的黄金时代。2015年底起，顺为开始和当地的基金合作，至今已投资了15家初创公司，包括印度版的微博（Sharechat）、快手（Clip）和今日头条（Rozbuzz）等。未来五年，顺为还计划向印度100家创业公司投资10亿美元。

类似的案例还有顺为在农村互联网领域的投资，这是缘于小米渠道下沉的启发。2014年起，顺为的投资人就两三人一组，在全国各地的农村寻找项目。

在农产品流通领域，顺为投资了美菜。在传统的农产品物流体系中，农户与顾客之间隔着农产品经纪人、产地批发市场、销售批发市场等过个环节，导致农产品新鲜度下降、流通效率低下。而美菜坚持源头直采，省去了中间不必要的流程，蔬菜从基地到餐厅，全过程不到18小时。

除了农产品流通，顺为还关注农村金融和农村消费。在这一逻辑下，顺为投资了什马金融、趣头条和快手等。

在接受36氪采访时，许达来表示，在绝大多数情境下，顺为仅仅以财务投资或自身产业协同的视角去丈量项目，虽然和小米是兄弟公司，在业务上协同双赢，而顺为归根到底是一家“标准的、独立运作的VC”。

顺为的下一站

7月9日，小米以全球第三大科技公司的身份，挂牌香港联交所。正如这家公司发展中的一波三折，小米在经历了开盘首日的破发后，股价在接下来的一周内一度飙升了29%。

这一刻，小米等了8年，但这更意味着雷军正站在一个全新的起点上——如何持续让公众市场信任小米和它所倡导的商业蓝图，将是对雷军更持久的考验。

这同样是属于顺为的中场。今年以来，成立近7年的顺为正在全面进入收获期。春节前，御家汇（御泥坊）登陆深交所，华米科技同天登陆美股，后者作为小米生态链投资的杰出案例，顺为占股20.4%。此后，爱奇艺也于3月29日登陆纳斯达克。

而小米的上市对顺为的意义更为重大—— 不仅在财务回报上，顺为在小米中持股近3%——在程天看来，更重要的是这意味着作为“互相成就关系”的小米和顺为，已经进入一个新的历史阶段。

顺为刚刚引进的合伙人——曾任职于晨兴资本、创新工场的资深投资人赖晓凌告诉36氪，在过去7年里，顺为和小米打了个漂亮的配合战，但即便是“站在巨人肩膀上”的顺为，也不可避免地要面对当下资本市场的飞速变化。赖晓凌认为，在一个逐渐告别红利期的趋势下，顺为只有更大程度地破除边界，才能保持领先地位。而赖晓凌来顺为的使命之一正是：协助投资团队建立更系统的早期投资方法论。

而比他稍早加入的周航，则期待能够找到“不一样的投资机会”。为此，他并未将自己的关注重点完全放在更熟悉的出行领域，而是兼顾文化产业及其他更广阔的方向。在顺为的同事们看来，周航的出现或将扭转顺为的“理工男气质”，而注入更多的文艺基因。

许达来依旧保持着高强度的工作节奏。在接受36氪采访的夏日午后，他在半个小时内喝完了一杯美式咖啡和一瓶健怡可乐，尴尬地表示“最近忙得头发都没空去剪”。

但忙碌并未让许达来厌倦，他对投资的热情反而越来越浓，这被他归因于“作为陪跑者的使命感”。顺为曾在教育领域投资过一家非常初创的企业，当时境况被许达来形容为“连天花板都要掉下来”，但对方在资本的助力下持续奔跑，如今的业务数据已增长了几十倍，同时搬了新的办公室，这个过程让许达来获得了极大的成就感。

最近，许达来在看《郭鹤年自传》，这本传记记录了马来西亚华人企业家郭鹤年如何白手起家，并最终成为“亚洲糖王”的传奇经历。在许达来看来，这将有助于他更深入地理解东南亚的创业环境——在顺为重押的印度，他们投资的当地版快手、微博和今日头条，正在快速朝着独角兽的方向迈进。