直击|黄峥发全员信：一边倒的负面不是真实的拼多多

新浪科技讯 7月31日午间消息，拼多多董事长兼CEO黄峥今日发布全体员工信，称“一边倒的正面不是我们追求的，一边倒的负面也从来不是真实的拼多多”。要坚持本分，面对质疑先求责于己，要拥抱公众和竞对的监督，忽略股价的波动，拿出钉钉子的精神，一个一个扎扎实实解决实际问题。

黄峥在信中表示，要消费者导向，不要竞争导向。面对纷至沓来的质疑，甚至被扣帽子。我们自己不要慌乱，不能眉毛胡子一把抓，不能试图一蹴而就。不能竞争导向，别人指什么我们才做什么，要牢牢的抓住消费者导向，从消费者最最切身的利益点开始抓，开始改，持续的改。

黄峥强调，要勇于承担起责任，持续承受质疑甚至冤枉。整个公司都相信——没有一个伟大的变革和创造会来得那么容易，那么显而易见。所有员工的期权将锁定三年，继续埋头苦干，准备迎接关注，赞扬，诋毁甚至攻击。(韩大鹏)

以下为全员信全文：

坚持本分，即使是恶意的攻击，也要善意的解读刚刚和大家开完员工大会，讲完所有人一起期权锁定三年，继续埋头苦干，准备迎接关注，赞扬，诋毁甚至攻击。没想到，第二天就来了。来得如此强烈。在这里我想对大家说两句。

1，我们要团结，要坚信过去一起开创的模式。虽然今天离Costco + Disney 还很远，但过去的实践表明它有着顽强的生命力和巨大的前景。我们要坚信为最广大的消费者创造价值才有未来。

2，要坚持本分，面对质疑先求责于己，要拥抱公众和竞对的监督，忽略股价的波动，拿出钉钉子的精神，一个一个扎扎实实解决实际问题。

3，要消费者导向，不要竞争导向。面对纷至沓来的质疑，甚至扣帽子。我们自己不要慌乱，不能眉毛胡子一把抓，不能试图一蹴而就。不能竞争导向，别人指什么我们才做什么，要牢牢的抓住消费者导向，从消费者最最切身的利益点开始抓，开始改，持续的改。大家聚在一起是缘分，能遇上拼多多是我们的幸运，要勇于承担起责任，持续承受质疑甚至冤枉。没有一个伟大的变革和创造会来得那么容易，那么显而易见。一边倒的正面不是我们追求的，一边倒的负面也从来不是真实的拼多多。我们要扎到最最实处，埋头苦干，一点一滴的推动拼多多实实在在的进步。

拼多多董事长兼CEO黄峥