传百度音频知识付费产品宣告放弃：只存在了6个月

原标题：36氪独家｜只存在了6个月，百度音频知识付费产品宣告放弃

来源：36氪

百度传课项目在百度教育内部一周多前被宣判“死刑”，20人左右的团队现已分别调去其他事业部。

百度传课曾是百度教育的核心，但这项业务近半年几经动荡后，现已走向末路。

36氪从知情者处获悉，百度传课项目在百度教育内部一周多前被宣判“死刑”，20人左右的团队现已分别调去其他事业部。多位百度传课合作伙伴向36氪确认了百度传课被关停的事实，一位视频合作方表示接到通知说“产品会有变动，推广会推后”。

而百度传课App的上新专区，最后的更新时间停在了7月13日。

巨头流量和资金的加持没能让这一知识付费产品活得更久，百度针对该领域的首款试水产品才维系仅半年左右时间。今年1月，百度正式上线音频知识付费产品“百度小课”，但它仍保留了“百度传课”的App名称，不过此百度传课的内核已非过去的在线教育平台。

尽管升级改版后，百度传课还有昔日痕迹——在线视频课程没跟着沉没，但几乎所有主推荐位都给了音频内容，百度教育改旗易帜已体现得十分明显了。

百度传课转向没找准它最合适的时机，年初公告里那句全面升级改造产品以应对用户需求和知识付费浪潮最终成空。相比2016年，分答、知乎Live、得到、大公司和自媒体纷纷入局带起知识付费风潮，2017年市场显然冷静了不少，最现实的一种反映是，有数据显示，自2017年4月起，几乎所有知识付费产品打开率和播放率都明显下降。

而百度传课入局，已踩在知识付费首波红利期末尾：互联网用户对知识付费多少有了概念，或者说新鲜感没过去强烈。因此，百度传课一开始就面临吸引首批知识付费用户复购的挑战。

“在线教育转知识付费难形成差异化优势，模式形态仍需探索，加上用户知识付费习惯没有培养好，巨头可能尝试一段时间发现投入成果不太明显，（知识付费）市场疲软，要去观望。”星翰资本创始合伙人杨歌向36氪分析道。

或许，百度传课停摆更深层次的原因还是得回到百度自身战略调整上。

有知情者告知36氪，百度内部关于互联网这一批的商业模式目前正在进行调整，若从账面上看，百度现在资产减少，现金流增加，这也是很明确做布局改变的过程。

具体到百度教育，据财经披露，百度教育所属陆奇2017年1月到百度后划分的“第四象限”业务，这意味着它得将资源让位于百度搜索、信息流等核心业务，且面临今年没有新增预算的窘境。即便是这一象限里的明星产品——百度贴吧都在挣扎，百度地图也是因后期转入AIG旗下，晋升第三象限，才获得比第四象限有更多集团投入的幸运。可想百度教育处境维艰。

（图：财经）

上述知情者告诉36氪，百度教育在朝“AI＋教育”方向转。百度去年底公布过这一消息，百度智慧教育圈将一分为二，To C有百度文库和百度阅读承载负责用户自学场景，To B则是百度智慧课堂在学校教学场景应用。最终百度教育还是回归到百度AI的主航道上，贡献自身作为母体公司AI的落地场景。“百度把AI能力通过水煤电模式输出，收益好，运营轻，人效高。”海风教育CEO郑文丞向36氪这样分析道。

不过，没有百度的知识付费赛道仍然不乏巨头青睐。有知情者向36氪透露，今日头条计划在8月1日上线付费频道，腾讯新闻随即在8月11日上线付费频道。

巨头们狭路相逢，他们都期待把通过新闻资讯汇聚的流量池，向资讯价值模块化这一自然延伸的变现方向导流，从而筛选有一定知识付费意愿的用户满足赚钱的目标。只是，现在这竞争已跟百度无关了。