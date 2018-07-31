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三星、腾讯成立合资企业 投资AI音箱和游戏开发

三星、腾讯成立合资企业 投资AI音箱和游戏开发
2018年07月31日 12:11 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月31日午间消息，外媒Patently Apple的一篇报道称“2019年，5G技术带来的速度飞跃需要智能手机配备高性能的散热器”。文章指出，华为将于明年夏天推出5G智能手机，它将采用铜块来散热以保证其智能手机在5G网络下运行顺畅。如今，我们获悉三星在此方面已经领先于华为了。

　　根据新的消息来源，下周推出的三星Galaxy Note 9 也许会配备一个高效的散热方案，以保证用户在玩游戏的时候手机可以继续维持高性能。这很有可能是为明年推出搭载5G网络的智能手机做准备。

　　有消息称三星已经获得安卓系统上《堡垒之夜》（Fortnite）在Galaxy Note 9上的限时独享权。科技网站WccfTech报道称，“这款手机能够维持处理器和GPU时钟频率的性能，让《堡垒之夜》游戏在其系统上无缝流畅运行。此外，Galaxy Note 9也会配备外部监测仪，而无需使用Dock”。

　　还有消息称三星新推出的Note 9电池续航能力更长，存储空间更高且处理器运行速度更快。三星在周五放出的预告视频证实了传言的可取性。

　　据称Galaxy Note 9将配备4000 mAh的电池，这也是三星智能手机中电池容量最大的一款手机。新推出的这款优质高价手机据称还配备了行业内领先的512GB内存以及8GB的RAM。

　　今天，三星和腾讯达成联盟，以抗衡苹果谷歌

　　7月28日，根据投资银行行业的消息，三星电子和腾讯已经决定联手投资人工智能音箱和游戏开发。“今年初，三星电子和腾讯已经同意合作投资人工智能音箱以及游戏解决方案。两家公司正在讨论实际的业务事宜。”投行高管说道，“它们计划建立一个合资企业。”

　　通过与腾讯进行合作，三星电子试图恢复它在中国智能手机市场的份额，目前三星所占份额已经跌至3%。腾讯则试图在在线游戏领域寻求突破，这项业务占据公司营收70%以上。去年，腾讯在线游戏业务的营收为1675亿元，占其总营收2394亿元（预计数额）的70%以上。

　　此次合作将让两家公司各取所需。三星电子正在将其Bixby智能助理业务发展至智能手机以外的平台，如家用电器、显示器等。

　　在互联网平台方面，腾讯在中国乃至全球市场均处于领先地位，而三星电子在这一领域实力相对薄弱。腾讯的消息应用微信拥有超过9.8亿月活跃用户。该公司目前正在新闻业务中运用AI技术，并计划未来将该技术应用到自动驾驶汽车上。

　　三星电子与腾讯结盟的最终目标是在智能家居市场占据领先地位。AI音箱是智能家居市场的核心，可能主导IT公司的兴衰。AI音箱有望在未来和智能手机一同成为室内及室外家电的枢纽。两家世界级IT企业之间的合作，始于一种共识，即它们在智能家居市场上均属于后来者。

　　腾讯与三星合作的目的则是希望在人工智能领域取得飞跃式发展。在人工智能领域，腾讯落后于中国竞争对手百度阿里巴巴

　　今年，三星电子将声音识别服务Bixby整合到其AI音箱中。上周有消息称，配备Bixby的AI音箱最早将于下周问世。(堆堆)

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