新浪科技> 互联网 > 正文

涉嫌挟持玩家电脑“挖矿”：一独立游戏遭Steam下架

涉嫌挟持玩家电脑“挖矿”：一独立游戏遭Steam下架
2018年07月31日 11:34 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间7月31日上午消息，游戏公司Valve从其游戏市场Steam中下架了一款游戏，因该游戏涉嫌劫持用户电脑，进行加密货币挖矿。

　　Steam下架的这款独立游戏名为《Abstractism》，该游戏被指控存在欺诈和加密劫持行为。目前Steam禁止该游戏的开发者继续使用该平台。

　　之前有很多用户向Steam投诉该游戏，称其配置文件似乎包含经过伪装的木马病毒和恶意软件，最终促使Steam采取行动。而进一步调查显示，这个伪装的程序实际上是一个加密货币挖矿程序，被感染的用户电脑会被挟持成为门罗币（Monero）的挖矿机。

　　《Abstractism》由游戏开发商Okalo Union和发行商dead.team于3月15日在Steam上推出。但曾有一些可疑信号表明该游戏可能偷偷运行其他程序。例如，开发者鼓励用户在不使用的时候也保持游戏运行状态，以此换取游戏中的道具。还有用户指出，这款游戏虽然比较小，但却耗费了大量系统资源，这同样成为一个值得警惕的信号。

　　Okalo Union当时否认这些指控，他们表示，CPU和GPU资源使用量之所以增加，并不是挖矿造成的，而是因为游戏采用了较高的图形设置。但用户并不认同这种说法。

　　Valve曾于2016年宣布，Steam平台正式接受比特币付款。但到去年12月，Steam却因为费用过高和波动过大而停止接受这种加密货币。(书聿)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有