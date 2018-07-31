涉嫌挟持玩家电脑“挖矿”：一独立游戏遭Steam下架

新浪科技讯 北京时间7月31日上午消息，游戏公司Valve从其游戏市场Steam中下架了一款游戏，因该游戏涉嫌劫持用户电脑，进行加密货币挖矿。

Steam下架的这款独立游戏名为《Abstractism》，该游戏被指控存在欺诈和加密劫持行为。目前Steam禁止该游戏的开发者继续使用该平台。

之前有很多用户向Steam投诉该游戏，称其配置文件似乎包含经过伪装的木马病毒和恶意软件，最终促使Steam采取行动。而进一步调查显示，这个伪装的程序实际上是一个加密货币挖矿程序，被感染的用户电脑会被挟持成为门罗币（Monero）的挖矿机。

《Abstractism》由游戏开发商Okalo Union和发行商dead.team于3月15日在Steam上推出。但曾有一些可疑信号表明该游戏可能偷偷运行其他程序。例如，开发者鼓励用户在不使用的时候也保持游戏运行状态，以此换取游戏中的道具。还有用户指出，这款游戏虽然比较小，但却耗费了大量系统资源，这同样成为一个值得警惕的信号。

Okalo Union当时否认这些指控，他们表示，CPU和GPU资源使用量之所以增加，并不是挖矿造成的，而是因为游戏采用了较高的图形设置。但用户并不认同这种说法。

Valve曾于2016年宣布，Steam平台正式接受比特币付款。但到去年12月，Steam却因为费用过高和波动过大而停止接受这种加密货币。(书聿)