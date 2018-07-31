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直击|拼多多：正受到罕见波次网络舆情攻击 细思恐极

直击|拼多多：正受到罕见波次网络舆情攻击 细思恐极
2018年07月31日 11:30 新浪科技
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　　新浪科技讯 7月31日上午消息，拼多多近日陷入“山寨”舆论漩涡。对此，拼多多新闻发言人井然今日表示，近期受到了广泛的文章质疑，善意的批评拼多多都会接受进行整改，但真相是正在受到罕见的波次网络舆情攻击，并在网络上有专门的团队和人员在维护。据此，拼多多已经正在向国家互联网中心发起举报，详细材料在合适的时候也会向全社会公布。

　　井然表示，这种舆情攻击的特性是先从编辑各类网络段子开始，同时雇佣水军在所有新媒体、自媒体链接以及评论的跟帖中进行维护，再进一步扩散至一些新媒体和网络野号等社会化资讯投放渠道，一旦有主流传统媒体的新媒体号转发之后，将标题再洗为传统媒体品牌再进行二次传播，同时进一步维护评论，并进行付费投放到更多的上述渠道，将段子和严肃媒体的合理批评混编混排，再进一步放大舆情，引发更大范围内的受众情绪共鸣。

　　井然举例称，上市次日的上午10点多钟以下段子即出现在媒体群中，并随后在各个微信群和头条号当中被大面积铺设，但事实上，除了第一个商品在几个月之前被拼多多下架之后，拼多多从来未曾出售过其余字样的产品——“#拼多多上市# 以下品牌恭祝拼多多成功美国上市:小米新品、松下新品、老于妈、粤利粤、雷碧、康帅傅、娃娃哈、大白免、太白兔、七匹狠、绿剪口香糖、可日可乐、必相印纸巾，帮宝造，abidas、adidiaos服饰（排名不分先后）”。此后，几乎所有的新闻跟帖当中都”被安排“添加了被炮制出来的“拼多多旋转剃须刀”、“拼多多门锁型照相机”、“拼多多小块黑面膜”等从未在拼多多平台上出现的产品，上述内容均系标准网络谣言，近日在网络被有组织的进行推广，拼多多深受其害。

　　井然表示，目前拼多多的发展仅有三年时间，商品库仅仅是同行的十分之一，平台被点名且确实存在的所有商品也同时存在于更主流电商平台。对于传统媒体和有识之士对于拼多多平台善意的监督，拼多多会认真思考整改。也希望大众能够从善意、公平的角度能够多给拼多多一些发展的时间。“商业竞争应该是一场有底线的竞争，我们对短短数日所遭受的舆论动员能力感到不寒而栗、细思恐极。拼多多相信，社会的正义和法律的公正是社会长久的度量衡，背后作手在历史面前迟早会浮出水面”，井然说，拼多多打假的决心始终没有变过，如果仅靠售卖山寨和假货而没有核心价值，相信任何一个电商平台都注定不会长久。(韩大鹏)

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