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Twitter美国内容团队重组 视频仍是战略重点

Twitter美国内容团队重组 视频仍是战略重点
2018年07月31日 11:24 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月31日上午消息，Twitter为重组后的美国内容合作团队任命了数名重要角色——此次任命以内部晋升为主，而非外部招聘。

　　6月份，副总裁Kay Madati领导的Twitter全球内容合作团队进行了重组，将原有的围绕垂直内容的组织更改为区域管理结构。

　　此次重组后，全球视频合作主管Todd Swidler和全球新闻主管Peter Greenberger相继离职。前体育内容合作全球总监Laura Forelich担任新的美国合作主管一职，而公司前娱乐全球总监David Grossman现担任美国娱乐主管（向Forelich汇报）。

　　目前，Forelich已经选择了另外两名副手：TJ Adeshola（为美国体育主管）和Nick Sallon（为美国新闻主管）。

　　Adeshola（上图左）将负责Twitter的所有美国体育合作关系，此前他一直负责管理Twitter与美国主要体育联盟的合作关系。Sallon（上图右）之前两年一直担任视频直播新闻的总经理。

　　此为，Madati还宣布了全球内容合作团队的另外两名新成员：Stacy Minero，担任内容创作主管；以及Tyler Vaught，担任创作者和Twitter的创作者品牌内容项目的主管。

　　Minero将向Madati汇报，主要负责品牌内容。之前四年，他一直在Twitter负责品牌战略和代理开发。2017年，他成立了Twitter的Fuel Team，旨在将创意战略推广至更广泛的客户群并提供内部编辑以优化Twitter视频。

　　Vaught现在的任务是围绕Twitter与创作者就品牌和原创内容的合作，推动全球战略。他在Twitter工作已有三年，之前一直担任Niche的西海岸业务开发负责人。Vaught也直接向Madati汇报。

　　据Twitter称，即便公司解散了专门的视频直播团队，视频仍是公司的一大战略重点。

　　据Twitter称，2018年第二季度，公司仍在持续投资视频基础设施，以提高视频体验的质量，同时增加内容所有者的覆盖面与参与度。也是在第二季度，公司签下了50个新的直播、视频点播等交易。(木尔)

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