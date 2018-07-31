成都12岁女孩被蓝鲸游戏缠上 吓得不敢上网、用手机

来源：华西都市报

原标题：恐怖蓝鲸游戏缠上12岁女孩？孩子仓皇不可终日，甚至不愿再看见家里的电脑

四川成都12岁女孩小雅，通常独自一人睡觉，但7月24日晚，她惊慌失措跑进隔壁房间，要和妈妈一起睡。

家长追问之下，小雅说出了实情，两年前，她在网站上点击了一个名叫“蓝鲸”的游戏，看到一条手臂上刻着鲸鱼图案，还有刀片……

“我只是点进了网站，没有接受任务。”面对家人的询问，她一再否认自己深陷蓝鲸游戏，但家长发现，原本活泼开朗的孩子，变得内向起来，甚至不敢一个人睡觉、仓皇不可终日。

小雅的情绪不稳定，她说，她也不知道，害怕的东西到底是真实存在，还是想象出来的，总害怕会发生什么事。

反常

害怕“蓝鲸游戏”

12岁女孩不敢单独睡

小雅是用家中的电脑，接触到了蓝鲸游戏。

三年前从老家来到成都后，小雅一直在一所私立中学读书，今年六年级毕业了。她是家中最小的孩子，有一个哥哥，还在上大学，在妈妈周女士的眼里，女儿成绩不错，也很懂事，从来不乱花钱。

今年小升初结束以后，家里人给小雅找了一个培训班，补习英语和数学，每天晚上10点，老师要在微信群里听写英语单词。

7月24日晚上，听写完英语单词后，周女士意外发现，原本不和自己一起睡的女儿，突然跑进了房间，要和自己一起睡。此后连续两天，女儿都一反常态，要和妈妈一起睡。

“女儿说，妈妈我心跳得厉害，整天都跳得厉害。”第三天时，小雅不断向妈妈重复“心跳得厉害”。一开始，周女士以为孩子身体不舒服，但一番追问之下，小雅说出了这样一句话：“我很害怕，害怕‘蓝鲸游戏’，怕对方找上门来，万一发生了什么，我害怕。”

由于对互联网不甚了解，一开始，周女士并不知道“蓝鲸游戏”是什么。

恐惧

孩子性格大变

不敢爬游乐园的梯子

蓝鲸游戏到底是什么？周女士夫妇上网一搜索，才意识到了问题的严重性。

“网上说，加入了蓝鲸游戏，要做50个任务，最后可能要自杀，这可怎么得了？”周女士不明白，女儿什么时候接触了蓝鲸游戏。最终，小雅说出了实情，早在两年前，也就是她才10岁的时候，在一个网站上无意间点击了蓝鲸游戏。

家长还了解到，在女儿就读的学校中，也有其他的同学聊起过“蓝鲸”，这让她不寒而栗，“都是十多岁的小娃娃，要是扩散开来，不堪设想。”

通常来说，加入蓝鲸游戏的人有自残行为，但周女士说，她没有在女儿手上发现伤痕，不过她也坦承，由于夫妻俩工作太忙，和女儿交流太少，平时基本是女儿一个人在家。

周女士说，虽然孩子手上没有疤痕，但以前孩子很外向活泼，现在变得内向多了，也不去找同学玩了，只在家里看电视。

最近几天，为了开导孩子，周女士夫妇带着小雅出去玩，但她不敢爬游乐园里的梯子，胆子变小，恐惧、害怕。甚至，她不愿再看见家里的电脑，让家人把电脑给卖了或扔了。

对话女孩

“我感到很害怕，害怕他们找上门来”

7月30日，华西都市报-封面新闻记者来到小雅家中，电脑浏览器的记录，已经被全部清空，找不到有关蓝鲸游戏的踪迹。

12岁的小雅，戴着红框眼镜，身形偏瘦，记者和她进行了面对面交谈，言谈之中，可以感受到她内心的不安和恐惧，说话不时停顿。交谈不过5分钟，她的情绪再次崩溃，当场哭了起来。

不过，对于小雅的解释，家人并不尽信，他们担心，孩子是不是受到了谁的威胁，仍在隐瞒一些事情。

记者：你是如何接触到蓝鲸游戏的？你的同学有参与吗？

小雅：两年前，我在一个游戏网站上，偶然点进去了，然后看到一条手臂上刻着蓝鲸，还有一些刀片，后来知道那就是蓝鲸游戏。有一个女同学曾经对我说过蓝鲸游戏，她说，这个游戏很残忍、很可怕。但是，我已经记不得这位女同学是谁了。

记者：你们有群吗？有人联系你并给你下达任务吗？

小雅：没有群，也没有人联系我，更没有人给我下达任务，我只是两年前点进了网站，大概看了一下，就没有再去玩了。（时隔两年）只是这次突然想起了蓝鲸游戏，就感觉到很害怕。

记者：你知道蓝鲸游戏的危害吗？

小雅：后来我上网搜了一下，参加蓝鲸游戏最后要自杀，我感到很害怕，害怕他们找上门来，害怕发生什么事，我现在已经不上网了，手机也不用了。

心理学家唐映红：孩子接触蓝鲸游戏，家长最好报警处置

亲子教育专家、心理学者唐映红认为，蓝鲸游戏的危害性很大，尤其是对青少年，会起到极其恶劣的诱导作用，沉迷过后，人会出现自杀、自残等行为。

他说，蓝鲸游戏所吸引的人，本身就是具有抑郁潜质，或是已陷入轻微抑郁的人，青少年好奇心重、社会经验缺失、青春期叛逆心理，一旦接触到，很可能深陷其中，面对游戏组织者的威胁，也不敢向父母声张。

他分析，青少年深陷蓝鲸游戏的主要原因，是家长对孩子的关注度不够。因此，家长平时要多和孩子交流，了解孩子的烦恼、减轻他们的心理负担，及时排除情绪上的隐患。

唐映红说，如果周女士确定孩子接触到了蓝鲸游戏，并且孩子的同学也接触到了，建议她尽快向公安机关报案，“蓝鲸游戏都是群体性的，很可能有其他孩子深陷其中，但家长仍未发觉，只有报警才能解救他们。”

新闻链接

蓝鲸可诱人自杀，已侵入四川

蓝鲸，是一款俄罗斯死亡游戏，参与者主要是10-14岁青少年，参与者加入后，会受到组织者的摆布，必须完成50个任务，如凌晨4点20分起床、看着镜子中的自己。最后几项任务，往往是“自残、自杀行为”。目前，该游戏已致130名俄罗斯青少年自杀。

参与者加入后，如果不再愿意接受任务，会被其他参与者或组织者威胁、恐吓。

目前，蓝鲸游戏已借由网络，从俄罗斯传到世界上其他国家，包括英国、阿根廷、墨西哥等在内的多国都曾发布警示。

2017年，四川公安机关曾破获一起“蓝鲸”案件，52人参与“蓝鲸”死亡游戏，其中22人有自残行为，2人因参与过深，精神出现异常被送精神病医院治疗。参与者年龄最小的11岁，最大的29岁，尤其以11-17岁年龄段的青少年居多。

警方提醒广大家长，注意观察孩子言行，一旦发现有接触蓝鲸游戏，要立即制止。