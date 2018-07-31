拼多多270亿美元背后真相：穷人多，得穷人者得天下

来源：大猫财经

原标题：拼多多270亿美元背后真相，还是穷人多，得穷人者得天下

这个世界还是穷人多。

很多人仿佛突然才意识到这点：有本科学历的人只占全国人口的4%不到；当个税起征点在3500元时，全国大概有6000万人缴纳个税，在全国7亿多劳动人口中，仅占10%左右。也就是说：如果你拥有本科学历，收入超过3500元，你就是中国前4%的“温拿”。

听上去好像挺励志，像猫哥这样的人也觉得自己“温拿”了呢。

但真的是如此吗？

并不完全是，因为还有另一个数据，那就是同龄人对比。

根据去年汇丰银行发布的一项横跨9国的调查报告，“千禧一代”年轻人（出生在1980至2000年间）的住房拥有率里，中国的80、90后年轻人住房拥有率高达70%，遥遥领先第二名墨西哥（46%），是美国该项指标（35%）的2倍。

也就是说：如果你是80后、90后，有本科学历，月收入超过3500元，但如果你没有城市里的房子，你还是这代年轻人里后30%的“卢瑟”。

这很残酷。

也不难理解，大家都知道在社交媒体里，“拆迁户”这三个多么令人羡慕，远远碾压了高学历、月薪上万但没有房子的“X漂青年精英”。

01

山寨货都是谁买的？

这段时间，随着“拼多多”的上市，很多人仿佛打开一个新世界一样：原来中国还有那么多穷人啊，花几百块钱买明显是假冒品牌的电视、抢购“月亮之上”洗衣液、参团20多块钱的电饭煲。

他们究竟是谁？

在拼多多的“卖家秀”里，购买者的照片说明了一切：

是的，大部分是农民兄弟。

城里本科学历、月薪3500元以上的人们可能觉得：农民兄弟怎么这么不识货啊，这明显假冒伪劣产品啊。有关部门要管管，不要再侵害农民兄弟的利益！几百块钱也是钱啊！

还有人说，这不是“消费降级”嘛！大家都没钱了，所以都是买便宜货了，进而推断出全国经济出问题大崩溃的结论。

也真是，在10%的世界待久了，看啥都大惊小怪。在拼多多上，你能奇妙的看到正品与山寨货同框：

还能看到一些神奇的品牌：超能？不，是趄（jū）能。

这个叫“趄能”的薰衣草洗衣液，2瓶10斤装，只需48.9元。超不超值，划不划算？参与拼团会更便宜。所以你总能在微信群里看到拼团链接，尤其老人家乐此不疲。

很多人可能会觉得匪夷所思，放着好好的超能不买，为什么要买“趄能”？

因为便宜啊！正品的“超能”10斤装的薰衣草洗衣液要128元，这个20斤才48.9元，只是“超能”的1/4。够不够刺激？

拼多多不过是把之前在城乡结合部、农村地区集市泛滥的山寨货搬到了手机APP里。到过或者回过城乡结合部、农村集市的人们，总会有一种打开了新世界的感觉，在那里，你能看到：日猫洗洁精、脉劫运动饮料、康师博、太白免奶糖、红午、雷碧、康帅傅、粤利粤。

感受下：

他们的购买者，并不是4%本科学历、10%月收入3500元、70%自住房的人们，这些人们哪怕再没钱再被房贷压榨到削减支出，也不会买这些产品。

买集市上买这些“日猫洗洁精、脉劫运动饮料、康师博、太白免奶糖、红午、雷碧、康帅傅、粤利粤”的，跟在拼多多上买398元一台的“大彩电”的都是同一群消费者。

他们不关心这些东西是不是“正品”，只要电视能看，只要洗衣液能洗衣服，只要咏动喝了不拉肚子，那就可以了，反正便宜啊，才是正品价格的一半乃至1/4。

对于他们来说，买这样一台彩电以及洗衣液，不但不是“消费降级”，反而是“消费升级”——家里终于换上大彩电了。

02

山寨货更便宜了

现在感慨拼多多上山寨货泛滥的人们，可能都忘了当年的淘宝草创时，也是假货泛滥，当时，你能找到200块钱的“adadis”、100块钱的“NIKE”以及各种山寨手机等等。现在的拼多多，不过是当年淘宝的翻版。

当年用淘宝买假货的80后逐渐中年，收入提高了，注重生活品质了，也就逐渐“被中产”，在各大媒体的宣传里，挪威的三文鱼、日本的清酒、欧洲的奢侈品、美国的苹果手机等等等等似乎是中国城市新中产阶级的消费标签，大家都蜂拥而至抢占这个巨大的市场。曾经假货泛滥的阿里系电商最先出击。推出“中国质造”、海淘等品类、购物方式，满足4%、10%、城市里70%的新“中产阶级”，还延伸到线下打造实体店，消费升级概念铺天盖地。

就在传统电商上市后，逐渐洗白上岸，大力打击假货、山寨货时，一个巨大的市场被让了出来。

那就是穷人的市场。

曾经淘宝就是城乡结合部商场的翻版，当时的中国人乃至城里人也没有多少人买得起Adidas、Nike，淘宝上的“水货”让80后一代接触到了网购也接触到了山寨货。当80后这代人中的佼佼者因大学扩招考上了大学，毕业后在城市参加了工作，月薪越来越高，转向正品和海外游。

他们出走的身后，是广袤的农村。

2017年，统计局按收入将全国居民分为5组：

人均可支配收入5411元/每月就是高收入人群。注意是可支配收入。

在农村方面，全年农民工总量28652万人，其中，本地农民工11467万人，外出农民工17185万人，农民工月均收入水平3485元。注意，这是月收入，而不是可支配收入。2017年全国居民人均可支配收入25974元，比上年名义增长9.0%，扣除价格因素实际增长7.3%，也就是人均月可支配收入2164.5元；城镇居民人均可支配收入36396元，平均月3033元；农村居民人均可支配收入13432元，平均月1119元。

城镇居民几乎是农村居民的3倍，大部分农村居民的月可支配收入在中等偏下组。巨大的农村以及城乡结合部市场就是这么来的。

现在的中国已经是两个市场：

❶ 收入不断增加的城市新贵以及可支配收入虽然不高，但也不会买山寨货的进城青年；

❷ 广大被山寨货占领的农村地区。

山寨货并不一定便宜。京东的刘强东曾经说，自己前一段时间回老家，发现村里还有30%的商品几乎是“假货”，“比如说娃哈哈矿泉水，包装和娃哈哈一模一样，但是叫做‘妈哈哈’。大量村镇的商店、便利店充斥假货，商品价格比北京还贵，让农村人付出了更高的成本还买了假货。”

他说想把真货卖到农村去。

可一个拼多多就宣告了刘强东的雄心壮志并不容易实现——山寨货更便宜了，钱少的人谁会买真的呢？甚至，“山寨”这两个字的意思，很多拼多多用户是无感的，他们首要需求是便宜能用的东西，而不是一个贵不少的牌子货。

03

人民还是不够富裕

曾经，整个中国就是这么一个大的城乡结合部。宝洁刚进入中国时，中国人均年收入也就100块，9.9块的瓶装洗发水，很多人都买不起，后来宝洁将海飞丝洗发水包装设计为0.5元人民币的一次性袋装，先在城市里卖。很多80后都有印象那成条的海飞丝袋装洗发水。

可见，人们也不是没有消费好东西的欲望，更多时候，真的是被收入限制了。

城里人都说索尼好，但动辄几千上万的彩电也是买不起。

就连进城的小镇青年家里的第一台彩电，也大多是国产品牌，从销量来看，国产品牌遥遥领先：

但从全球来看，却还是三星、索尼、松下、飞利浦等国际大厂占优。这说明，中国年轻人，即使有钱了，也还是优先考虑满足：先有，后优。

农民兄弟在拼多多上买398元的“小米新品”大彩电，跟新城市青年抢购真的小米彩电，逻辑是一样的——收入约束。

看似城里80后青年资产百万甚至千万了，那都是家里6个钱包或者拆迁的功劳，家庭月可支配收入也就那样，存量资产虽然高，但流量资金并不多，有钱省着花。

这些年，帮助大家“省钱”的公司都大赚特赚估值很高，除了拼多多，小米、曾经的滴滴、美团等等都是如此，要么卖低价，要么给补贴，谁都知道：人民，还是不够富裕。