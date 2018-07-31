首付贷身披信用贷“马甲”重出江湖：每人可筹200万

原标题：首付贷身披信用贷“马甲”重出江湖：申请多家银行“组合贷” 每人可筹200万元

尽管监管严控，首付贷还是在信用贷“马甲”的掩护下重出江湖。

近期，多个自称是银行下属贷款机构（实为贷款服务公司）的客服人员通过电话等方式“推销”其贷款产品引起了《证券日报》记者的注意。其中，更有推销人员直接向记者发送了“房产首付贷再现江湖！”的推介图片。

据相关客服人员介绍，每位申请人通过多家银行组合的贷款设计，累计可获批约200万元的信用贷款。同时，有贷款服务公司工作人员表示，“客户突然有几百万元的资金需求，十个有九个都是为了买房，我们的服务是让客户轻松筹到买房首付”。

贷款服务公司

密集电话推销

“您好，我们是**银行下属贷款机构，请问您最近有贷款需求吗，月息五厘的信用贷款考不考虑？”

“您好，我们是**银行下属贷款机构，不上征信、随借随还、先息后本的信用贷款需要吗？利率北京地区最低。”

“您好，我们是**银行下属贷款机构，从后台查询到您最近申请了一笔信用贷款，请问还有资金需求吗？征信查询不严格，我们提供贷款发票，有时间了解一下吗？”

据《证券日报》记者了解，上述“推销”均为贷款服务公司的统一话术。而“**银行”的表述其实是这些公司近期主推该行产品，客户既可以选择其主推的产品，也可以根据自己需求挑选贷款银行，由贷款服务公司匹配贷款方案，贷款服务公司则收取贷款金额1%-6%不等的服务费。

值得一提的是，这类信用贷的申请门槛并不高。《证券日报》记者联系了多个贷款服务公司，工作人员介绍的最重要的要求是“北京地区有正式工作，连续缴纳一年及以上社保”，在买房一族中，这个要求约等于没有门槛。当然，贷款人资质越好，其累计能够获批的额度越大。

某个宣称“客户征信不好也可以批贷”的贷款服务公司工作人员对《证券日报》记者表示：“一般我们公司收取1%的服务费，服务包括制定贷款计划、银行对接、提供贷款发票等。不过，如果贷款人工作不满一年、没有社保、两年内有逾期记录或者有其他资质不好的问题，我公司虽然可以解决，但收取的服务费会更高，通常为3%-5%不等。”

而对于贷款资金的用途，多个客服人员表示：“我们的客户多数都是买房凑首付的，我们公司和多个银行都有合作，面签时您如果不主动告知贷款用途是买房，银行工作人员一般不会问您。”

据《证券日报》记者了解，这类信用贷款每笔额度通常为30万元，最高不超过50万元，年利率在4.56%-10%不等，还款方式较为灵活，有等额本息，还有先息后本，有的还不用上征信。申请简单，有的银行仅需要提供身份证和公积金卡，材料齐全可以做到“秒批贷”。

夫妻二人最高可获批

“首付贷”400万元

不久前，在北京工作的王先生为买房凑首付，通过某贷款服务公司在3家商业银行共计申请了90万元的信用贷款。

王先生告诉《证券日报》记者，在贷款服务公司给他的“剧本”里，这笔贷款将用于房屋装修，如果后期银行需要，“贷款服务公司”还会提供装修发票等相关资料。在“贷款服务公司”的帮助下，王先生顺利通过面签。其中，有一家银行前往王先生的工作单位对申请表上工作信息进行了核实，另外两家公司则仅是在面签时核实了相关书面资料。面签通过后，王先生通过手机银行APP进行额度启用就完成了整个贷款流程。

据王先生介绍，他选择的3家银行各自批贷30万元，均为“先息后本”，不提款不产生利息。其中，有2家银行贷款期限为3年，每年为一个周期，3年循环额度，年利率为基准利率上浮50%（6.525%）；还有1家银行贷款期限为1年，月利率为0.515%。这3笔信用贷款按照贷款金额的1.5%收取服务费，合计13500元。

王先生表示，其去做面签时，有贷款服务公司的工作人员陪同，有一家银行工作人员更是直接询问王先生，“您是买房凑首付吧，告诉我一下具体的时间节点，我算一下我们银行什么时候查征信、什么时候批贷就不会影响您申请按揭贷款”。还有一家银行本来已经通知王先生，其公积金缴存单位不符合银行要求，批贷失败，但是经过贷款服务公司和银行的几天沟通，最终银行还是顺利批贷。

王先生还表示：“信用贷用来买房是公开的秘密，在我加入的多个贷款群里，群主（一般为贷款服务公司工作人员甚至是银行员工）每个月都会发布近期的银行政策，以及信用贷开始操作的时间。例如，上个月末，有个群主通知9月份需要凑首付的贷款人需要在7月份查询征信，避免8月份征信查询次数太多影响按揭贷款。”

通过王先生的介绍，《证券日报》记者也加入了不少信用贷款群，并联系到了部分群主。当本报记者询问，“近期监管力度很大，这类贷款用于买房会不会有风险”时，有贷款服务公司工作人员表示：“贷款的去向问题，银行监控起来有一定难度，买房人在手机银行APP提款后直接取走现金就可以切段资金流向来规避监管。我们也会经常提醒客户‘一定不要转账’。”

上述工作人员还告诉本报记者：“每个客户最多大概可以获批200万元信用贷款，夫妻双方加起来能达到400万元。我们能帮客户申请成功的主要办法是打时间差。”

他给本报记者举了个例子：“每笔贷款银行都要查询申请人的征信记录，在征信良好的前提下，各银行对于短时间内查询征信次数不同的客户批贷率也不同。比如，A银行只能接受近期没有征信查询记录的申请者，B银行可以接受近期查询过一次征信的申请者，C银行可以接受近期查询过二次征信的申请者，D银行没有限制。那么我们申请信用贷款的先后顺序则为A-B-C-D。而这些信息通常是变化的，如果需要的资金量较大，个人申请很难成功。我们一般根据各银行近期的贷款政策、年利率以及客户需要的资金量匹配银行，不浪费每次征信查询，保证每次查询都有一笔贷款通过，确保万无一失。”

当《证券日报》询问“贷这么多笔信用贷，会不会影响按揭贷款”时，上述工作人员表示：“还是依靠打时间差。一方面，我们会告诉客户按揭贷款面签时如果被问到‘为什么频繁查征信’要回答‘不太清楚，估计是使用手机银行时误操作’；另一方面，现在买房一般在签购房合同时交定金，过户前一天交齐首付款，过户前还有网签、面签、批贷、复审、缴税、预约过户等步骤，可以选择在面签之前申请信用贷，复审过后将信用贷提款，这样既不耽误交首付款，又不影响按揭贷款批贷。”

多家银行

因贷款违规流入楼市被罚

7月20日，银保监会公布数据显示，今年上半年，共处罚银行业金融机构798家、罚没14.3亿元；处罚责任人962人，其中罚款3026万元，取消175人一定期限直至终身的银行业从业及高管任职资格。具体到业务来看，信贷、票据等业务成为违规被罚的重灾区。具体到信贷业务违规的类别来看，包括贷款的“三查”（贷前审查、贷时审批以及贷后检查）不严、违规发放贷款、贷转存虚增存款等，其中，众多银行因贷款违规流入股市和房地产市场被罚。

银监会在《2018年整治银行业市场乱象工作要点》中将违反房地产行业政策作为整治工作要点之一，包括发放首付不合规的个人住房贷款；以充当筹资渠道或放款通道等方式，直接或间接为各类机构发放首付贷等行为提供便利；综合消费贷款、个人经营性贷款、信用卡头卡等资金用于购房等均被作为重点查处。