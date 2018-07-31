微信官方发七月朋友圈十大谣言：不存在”人脸猪“

7月份即将结束，日前，腾讯官方微信公众号“谣言过滤器”发布了《七月份朋友圈十大谣言榜单》。其中不乏一些耸人听闻和违背常识的不实报道，如加油站扫二维码引起爆炸、上海中小学明令禁止饮用纯净水、东北牌照的车辆以卖冰棍名义偷小孩以及母猪产下人脸猪等。

以下为七月份朋友圈十大谣言榜单全部内容：

1、可以用手机向中央反应问题的小程序是诈骗

谣言类别：失实报道

欺骗指数：★★★★ 危害指数：★★★★

谣言内容

有一个1.06分钟[可以用手机向中央反应问题]的视频，是新的诈骗形式？

提醒一：当你打开手机，点击钱包，就进入了银行系统？如果国务院要听取大家的意见，可能自己不设立网站，跑银行系统下的犄角旮旯去吗？要注意点击钱包你就要小心钱了，有可能你的账号就去报道了。

提醒二：城市服务下的内容，是各提供服务的企业做的，是各企业对社会的承诺。现在“国务院大督察”有可能是骗子做的，里面反应问题的页面是烟雾弹，重要的是其后的“实名认证”骗子要你的个人信息“姓名、身份证号码、联系电话”？ 你“反映的问题”会不会提交到国务院不好说，但你的个人信息为骗子向你的亲人朋友行骗、向社会诈骗、提供了资料素材，可信度。现在小额消费不需要密码，所以他也可以利用小额消费花你的钱。建议大家不要轻信那个视频，不要转发那个视频。

真相：用微信向国务院提意见”是真实可信的，使用微信小程序向国务院提意见不会造成个人资料外泄或钱财损失。

2018年国务院大督查于近日启动。根据新华社报道：为配合此次国务院大督查，7月10日至9月10日，国务院办公厅开展“我为大督查提建议”活动。

国办督查室将对群众反映的问题线索和意见建议进行汇总整理，视情转有关地方、部门和国务院督查组参考和处理。

而“我为大督查提建议”小程序是此次活动的官方移动端渠道，微信钱包—城市服务—国务院大督查也是该小程序线上入口之一。意在拓宽沟通渠道，方便广大群众反映问题线索和意见建议。

2、上海中小学明令禁止饮用纯净水

谣言类别：失实报道

欺骗指数：★★★★ 危害指数：★★★★

谣言内容

上海市政府規定中小学不得使用反渗透净水器供孩子们饮水！昨天下午18：45CCTV13报道“水质越纯净越不宜健康”！

第一，纯净水也叫“穷水”，因为纯净水不但不含有任何微量元素，而且它把水中所有滋养人体的生命离子也去掉了，这种水，越喝体液越酸。所以，饮用纯净水越多体液越酸。体液越酸细胞自我修复和基因的复制就越差，自我修复就越慢，免疫机制急剧下降。

第二，因为水携带各种信息，产生能量，水来到了人体里，它发现被剥夺的所有微量元素在你身体里随处都有，所以水就会把人体大量的各种微量元素，钙、锌、镁等进行去除代谢，这样人体不仅没有补充到所需的矿物质和微量元素，反而纯净水还把体内的部分有益矿物质和微量元素带到体外。

我们再看矿泉水

通常我们只知道动物和植物有衰老的过程，其实水也会衰老，而且衰老的水对人体健康有害。未成年人如饮用存放超过3天的桶装或瓶装水会使细胞的新陈代谢明显减慢，影响生长发育，而中老年人常饮用这类变成老化水的桶装或瓶装水，就会加速衰老。

其次，矿泉水在市面上假冒的产品很多，难以区分。

其三，制作桶的原料来自于回收塑料，回收塑料的途径是：捡垃圾。而进行塑料回收的厂家，绝大部分不消毒，就把回收的塑料溶化了之后，把杂物捞掉倒进磨具里面一压缩就是一个桶。

真相：有关“上海禁止中小学生饮用纯净水”之类的说法，均被证实为假新闻。

1、中国食品辟谣联盟专家、科信食品与营养信息交流中心业务部主任阮光锋表示：水是人体所需的七大营养素之首，喝水主要是为了补水，并不是为了补充微量元素。

天然水中的矿物质及微量元素本来就是极其微量的，人体摄取的矿物质及微量元素主要是通过吃蔬菜、水果、米饭、肉类等而来的，而非从饮水中所得。

2、喝纯净水会脱钙，导致骨质疏松，这是对人体生理情况不了解而已。

一个60公斤成年人的体液有36—42公斤，而一天饮水量不过2升，对钙离子浓度没啥影响，导致钙流失的主要是年龄、激素水平和膳食摄入等，与饮用纯净水没有关系。

3、据统计，中东地区和欧美发达国家喝纯净水的历史已有几十年，纯净水普及率超过80%，并没有人因为“喝纯净水喝出毛病”的。

3、东北牌照的车辆以卖冰棍名义偷小孩

谣言类别：失实报道

欺骗指数：★★★★ 危害指数：★★★★

谣言内容

谣言1——

今天在叶县廉村乡罗庄，一个伪装冷饮的车偷小孩抓住他了，放假了，看好自己的小孩，大家一定要看好自己的孩子！万能的朋友圈请速速转发，避免再有小孩受害。

谣言2——

这几天东北来了十几辆车，喊‘厂家批发冰棍’，其实是偷小孩的车，大家小心看好自己的孩子们……

真相：经多地警方查证，直至目前，全国各地并未发现冰棍车偷抢小孩的实际案例，“东北牌照的车辆以卖冰棍名义偷小孩”消息系谣言。

而这则消息，早在2014年就开始流传了，随后每年夏季都会出现，传言涉及上海、河北、山东等多个省份，内容几乎一模一样，只不过换了地点。

据媒体记者核实，一到火热夏季，这些黑龙江牌照车就会从东北开出，再通过租用冷库、沿街批发冰棍的商业模式经营生意，并非传言中的偷抢小孩。

4、夏天冲冷水、喝冰水会中风

谣言类别：失实报道

欺骗指数：★★★★ 危害指数：★★★

谣言内容

天太热，以下内容看看可救你一命：

1。在缅甸40度的温度， 如果瞬间喝冰水， 微血管会爆掉。他的一个朋友， 就只是进了家门洗个冷水脚， 他的眼睛就看不清楚了， 然后就昏倒！

2。台湾现已38度，如果这个时候， 因为太热了喝冰水， 也有可能发生同样的危险，请大家一定要谨记在心！

3。连洗手/洗脸/洗脚/都不行！不只是不能喝冰水。需要在室内温度适应30分钟以后，才可以慢慢喝冷水， 或是喝与体温36度一样的温水。

4。一个身体非常壮硕的男性，他告诉我说：‘不久前大热天的中午，回到家为了快速消暑，马上冲冷水澡，当下觉得嘴巴合不起来，立刻叫救护车送医才捡回一命，但一手一脚不听使唤’。大热天忌冲冷水消暑，会引起血管急速收缩。

真相：心脏血管外科专家表示，对于一般人来说，冲冷水澡、喝冰水是不会引发中风的。临床上也没听过冲冷水澡或喝冰水就会中风案例。

另外，喝冰水微血管会瞬间爆掉说法也太过夸张，夏天体感温度常高达40度，冲凉、喝冰水是很正常的。

上文所指症状，或许是因为身体有其他因素影响，如：高血压、心脏病、慢性病等。

事实上，这篇文章去年就开始流传了，只是最近因温度不断攀升导致文章又再次疯传了起来。

对此，专家建议：热天喝凉水即可，让身体慢慢习惯水温，不要马上喝一大堆冰水，避免刺激血管。

5、周至南寨子村母猪产下人脸猪

谣言类别：失实报道

欺骗指数：★★★ 危害指数：★★★

谣言内容

近日，微信中流传一段39秒视频，视频中有一只长着人脸的猪，该猪手指和脚指也和正常人一样均有五个指头。视频还配文：2018年7月13日，周至南寨子村母猪产下一仔。

真相：目前并无相关新闻报道证实此信息，这个视频内容应为合成。之前在网络上流传的“动物猪人”（长着猪头的人）其实都是谣言。

这些“动物”猪人实际上只是一个艺术家用塑胶做的模型，但都被谣传为某地出现“猪人” 。

从科学逻辑层面分析：在生物学角度，在动物界确实存在一些杂交物种，如：斑马驴、狮虎兽、混血猫等等。

但人和猪本身不是同一物种，存在生殖隔离（由于基因不同，染色体数目不同，结构不同，不同来源的染色体无法配对，就不能产生能够正常发育的受精卵，也就不会有子代）。

所以这种所谓“猪人”，别说实际情况，就连在理论上也是无法成立的。

6、加油站扫二维码引起爆炸

谣言类别：失实报道

欺骗指数：★★★ 危害指数：★★★

谣言内容

今天濮阳加油站，因为天热，加油时拿手机扫二维码，当场引起爆炸，当场蹦死4人，愿大家开车加油时，炎热的夏天，千万别拿着手机加油啦！！！

真相：这又是蹭真实新闻事件热度制造的谣言。

据濮阳官方报道：

2018年7月18日16：30左右，河南濮阳县城关镇育民路与国庆路交叉口一加油站便利店附近发生爆炸，现场造成7人被灼伤或玻璃划伤（其中有2名过路市民自行到医院进行包扎），均及时送医，无生命危险。

经初步调查，事情起因是中石化加油站国庆路店进行污水管道施工，在地下顶管施工过程中造成城市天然气管道破裂，导致天然气泄漏发生闪爆。

7、小孩溺水只要不超一小时，用“倒背法”可以救活

谣言类别：失实报道

欺骗指数：★★★ 危害指数：★★

谣言内容

看到的请复制下去，小朋友只要溺水不超过一个小时就可以救活！

从河里救出两名溺水幼儿。孩子已没有呼吸，村民就用当地特有的急救法，攥着孩子双脚，倒背着孩子跑步。几分钟后，小男孩吐出几口水来，哇地一声哭了。又跑了起码十分钟，小女孩也从死神的手中被拉扯了回来。

真相：衢州市人民医院急救科医生表示，这种方法没有科学依据，不应该提倡。

“倒背法”是一种南方农村常见的土办法，对于刚发生溺水、心跳呼吸尚未停止的孩子确实有一定效果。

施救者在奔跑过程中，通过肩膀挤压溺水者的腹部和胸部，把肺里和腹部的水挤出来，最终重建呼吸循环，但成功的前提是孩子溺水时间很短，心脏没有出现骤停。

如果溺水时间较长，心跳呼吸已经停止，还一味的用倒背法，反而可能影响救援。

因为人体内的氧储备极少，呼吸完全停止后只能维持机体6分钟的代谢，如不及时恢复呼吸，心跳就会停止，脑细胞死亡，这一过程是不可逆的。

8、英国皇家空军摆“回家”欢迎英格兰队

谣言类别：失实报道

欺骗指数：★★★ 危害指数：★★

谣言内容

英国皇家空军用战机在伦敦上空排出“回家”（Its coming home）的阵型，欢迎输了球的英格兰队！

真相：“伦敦上空排出Its coming home阵型”的视频是后期制作而成的。

该视频在7月10号皇家空军100周年庆典时就已经流传了，时间显然早于世界杯三四名争夺赛的7月14日。

ESPN记者罗威尔也对此进行过报道，称视频是由Potion Pictures后期制作而成的，随后，该机构也对自己制作视频全过程进行了公布。

9、知名歌手韩红已经正式皈依佛门

谣言类别：失实报道

欺骗指数：★★ 危害指数：★★

谣言内容

韩红，共产党员、全国政协委员、空政文工团副团长、师级，大校军衔，已经正式皈依佛门。脱掉军装，辞去全部职务，也不再登台亮喉。

真相：7月24日上午，韩红已发出声明称，自己并未出家，也一并否认“辞去公职、退出政协、告别歌坛、皈依佛门”等不实传闻。

1、其身为全国政协委员，十年任期已满，是“正常换届”并非“退出政协”；

2、其长期参加电视节目录制，且每月都有新歌发行，没有“退出歌坛”；

3、网传的“皈依佛门”，实质上是为当面答谢因青联委员巴沃仁波切赠歌词；

4、针对制造及传播虚假信息者，将委托律师进行处理。

10、甘南地区现“漂浮汽车”

谣言类别：失实报道

欺骗指数：★★★ 危害指数：★

谣言内容

昨天上午发生在甘南地区的奇特现象。当天下午中科院的研究人员到场，武警部队封锁了方圆5公里的地域。

真相：经媒体记者调查，甘南地区国内仅有两个，分别为甘肃和黑龙江，而此两地宣传部门均表示，视频并非在当地拍摄，因为画面与当地风情风貌不符，且当地也从未发生过此类事件。

经专业人士分析，从画面上看，两车飞起来通过特效技术实现并不难，而从画面中其他人和车辆的反映来看，该视频应该是一段事故视频，后期经过人为加工特效制作而成，并非传闻所述的“漂浮汽车”奇象。