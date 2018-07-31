“创维e家”山寨术：厂家申请11个商标轮流“碰瓷”

来源：寻找中国创客

记者 / 黎明

编辑 / 魏佳

“同样的东西，产品质量都是一样的，就只有牌子不一样。”一位拼多多商家表示，因为是自建的工厂，在产品上打印logo很方便，他们会根据市场需要推出不同的品牌进行销售。

刚刚上市的拼多多陷入“山寨”漩涡。

仅在电视机这个分类栏目下，就有康佳视界、小米e家、创维e家、创维云、海信云视等多个品牌，几乎能找到所有电视机大牌的翻版。

在创维电视发表声明，要求拼多多停止售假之后，7月29日，寻找中国创客发现，那些碰瓷创维电视的“创维e家”、“创维云”确实搜不到了，然而，它们没有就此消失，而是换成别的品牌继续销售。

创维e家的生产厂家表示，在创维e家的商标申请被商标局驳回后，公司马上启用了另外一个品牌“王牌帝度”。

记者了解到，在拼多多平台“碰瓷”大品牌的商家，大多不止提交申请了一个商标。例如，“创维e家”背后的公司提交申请了“乐视佳”、“海信维”等11个商标，类似的“康佳视界”的生产厂家提交申请了10个商标，“小米e家”的生产厂家提交申请了6个商标。但其中大部分未通过审核。

按照拼多多的规定，企业商家在拼多多平台开设专营店、专卖店、旗舰店，需要提供由国家商标总局颁发的商标注册证或商标注册申请受理通知书复印件。

也就是说，商家只要获得商标注册申请受理通知书后即可开店，而在商标审核阶段（通常为七个月），该商标注册申请受理通知书都有效，这一时间差正好给商家留下了可乘之机。

律师表示，在申请过程中的商标不享有商标权，如果和已注册商标造成混淆，商家则构成侵权，而拼多多作为平台也应承担责任。

“康佳视界”、“小米视界”背后是一家

打开拼多多App，点开“电器”频道下属的“电视机”栏目，出现的是康佳视界、小米e家、海信TV、小咪智能等商品。

它们的名称有一个共同特点，即在知名品牌名称后面，再加上几个字，如视界、云、云视、e家、智能等，“品牌名+附加名”即构成一个新的品牌。但从外观上来看，这些商品和知名品牌极其类似。

正因为如此，7月28日，创维发表严正声明，称拼多多平台上部分假冒创维品牌的有：创维先锋、创维云视听TV、创维嘉、创维美、创维酷酷、创维云视听、创维e家、创維等，要求拼多多停止售假行为。

寻找中国创客记者了解到，碰瓷大牌的商家，手中大多申请了多个商标，可以轮换使用。

创维e家厂家广州迅朗电子科技有限公司的一名工作人员透露，在创维e家的商标申请被驳回后，公司马上启用了另外一个品牌“王牌帝度”，王牌帝度是自有的注册商标。中国商标网显示，王牌帝度已于2018年6月正式注册成功。

记者在中国商标网查询发现，除了创维e家和王牌帝度，该公司还申请了鲸志王牌、创信佳、乐视佳、酷开嘉、海信维、微鲸彩等一共9个商标。但是，除了王牌帝度和微鲸彩已分别注册成功和通过初审，其他全部处于实质审查、异议、被驳回的状态。

这样的公司并非个例。

“康佳视界”由广州市诺兀电子科技有限公司提交商标申请，目前处在等待实质审核阶段。该公司一共提交申请了康佳视界、小米视界、惠彩王牌、鑫彩王牌等十个商标，其中4个商标申请处在实质审查中，并未注册成功，小米视界则于2018年7月被驳回复审，但是彬彩王牌、功夫熊猫、优视派、USPAI等已通过初审，KONGFU PANDA已经注册成功。

“小米e家”由广州市索霓家用电器有限公司提交商标申请，该公司一共申请了6个商标，包括海乐信、康佳乐、创维云智等。

“同样的东西，产品质量都是一样的，就只有牌子不一样。”一位商家表示，因为是自建的工厂，在产品上打印logo很方便，他们会根据市场需要推出不同的品牌进行销售。

上述几名商家均强调，现在竞争激烈，不知名的品牌不太好推。

商家传授品牌“碰瓷”套路

多位律师表示，这类碰瓷大牌的商标通过审查的可能性极小。那么，明知不可行，为什么商家还要申请？

根据拼多多的规定，企业商家在拼多多平台开设专营店、专卖店、旗舰店，需要提供由国家商标总局颁发的商标注册证或商标注册申请受理通知书复印件。

正是“商标注册申请受理通知书”这一条，给商家留下了可钻的空子。

律师介绍，商标注册分为申报、受理、审核、公示、下证几个阶段，申报一般为2个工作日，受理一般长达1个月左右时间，审核阶段一般长达7个月，9个月内国家商标局会对申请给出结果，通过后进入公示期，公示期为3个月，无人异议后，45天拿到商标注册证书，全程一般长达13个月。

所以在拿到商标受理通知书后，申请人会有7个月左右的时间等待国家商标局的审核结果。商家正是利用了这一时间差。

据小米e家品牌负责人透露，他去年8月开始在拼多多上卖电视机，销量最好的时候可以一个月卖两千多件，但现在拼多多平台上的商家越来越多，竞争越来越激烈，价格也越做越低。他有多个电视机品牌，目前主推的是小米e家。“小品牌不太好卖，知名品牌要好卖一些。”他说。

“我们拿到了商标注册申请受理通知书，所以不担心被小米公司起诉。”他表示，“商标申请提交后，会有商标注册号和受理通知书，在拼多多发布商品的时候，提交这些材料就可以了，不需要注册成功的商标证书。”

记者还以康佳合作商的身份联系上“康佳视界”背后的广州市诺兀电子科技有限公司，该公司负责人表示：“我们不是康佳，我们是康佳视界，这是我们自己的品牌。”负责人同时指出，康佳视界已经被他提交商标申请，目前已经收到商标受理通知书。

当记者询问康佳视界的商标是否真实有效时，负责人表示，只要提交了注册申请，收到受理通知书后就可以使用。

记者提出要在拼多多开店的需求，该负责人出招：“你先注册一个商标，比如康佳云，注册康佳很难成功，只要别跟大品牌完全一样就行了，在大品牌名称后面多加两个字就有可能通过。”

对于其他平台的情况，记者查询了京东的招商说明和要求，商家入驻京东旗舰店、专卖店和专营店，需要提供商标注册证书，未获得注册证的需要商标注册受理通知书。

淘宝网则规定，卖家申请入驻淘宝网，入驻品牌需已被商标注册主管机关受理或核准注册，并且不得与已经入驻的品牌在文字、读音、含义、图形构图、颜色或其各要素组合后的整体结构相同或近似。

个人商家发布商品审核更宽松

对于要“碰瓷”大品牌的拼多多企业商家而言，需要提交商标注册申请受理通知书，但对于个人商家而言，连这一步都省去。

寻找中国创客记者在拼多多上测试了发布商品的流程。

记者先在拼多多上申请商家入驻，在个人商家的注册页面，除了个人基本信息外，需要提供的资料为个人身份证正反面照片，以及个人手持身份证照片，不需要其他资料和缴纳保证金。一个工作日后，店铺即通过审核，开店成功。

在店铺中，点击“创建商品”，并没有要求提交品牌授权书或商标注册证等材料，商家只需要填写商品基本信息、商品规格与库存，点击服务承诺，即可发布商品。

记者从京东某母婴店中，从一款售价1599元的康贝婴儿推车宣传页下载了6张宣传图片，其中有两张图的显著位置标有康贝（Combi）的商标，随后记者填写完了基本资料，并将单独购买价标为149元，拼团价为100元，点击提交并上架按钮，直接通过了审核，商品发布成功，并且商品链接可进行分享。

随后，记者把下载的两张标有康贝（Combi）商标的图片中，将康贝（Combi）更改为康贝儿（Combier），将单独购买价修改为6990元，拼团价为5960元，并再次提交，同样马上通过了审核。

申请过程中的商标不享有商标权

在拼多多上，碰瓷大品牌的商家不止上述几家，更不局限于电视机领域，这也造成了消费者的混淆误认。

在洗护品类中，一款与洗护类品牌“阿道夫”几乎完全相同的洗发水产品的评论区，有买家写道“给大家看看特写，以为是阿道夫的人可以不用买了”，该用户在购买后发现品名为“雅利阿道夫”。在母婴品类中，有从包装到名称都与纸尿裤品牌“帮宝适 Pampers”极其类似的Parmebos、Paonmepors、Parmepas等等。

持有商标受理通知书，就真的可以合理使用商标吗？

北京圣运律师事务所主任王有银表示，收到商标受理通知书，并不一定代表其享有商标权。在申请过程中的商标不享有商标权，和已注册商标造成混淆就构成侵权。而且相似商标明显违背商标法关于商标的审查原则，不会通过审查。

某大型知识产权代理公司的商标律师指出，商标不管有没有注册，都是可以使用的。但正常使用的前提是不能侵犯已注册商标的商标权。国内商标保护的原则是注册在先，优先保护已注册商标的权益。

王有银表示，小米、康佳、创维均是注册商标，享有商标专用权，根据《商标法》规定，经商标局核准注册的商标为注册商标，商标注册人享有商标专用权，受法律保护。其中最重要的是专有使用权和禁止权。从这一点来看，小米视界、康佳智能、创维云等这样的品牌侵犯了这些商标的专用权，构成商标侵权。

除了商家，律师认为作为平台的拼多多应承担责任。王有银指出，拼多多作为网络销售平台，应该承担起审查职责，对商品推广更应承担审核责任，对于这些明显侵犯国内知名品牌的推广，平台更应该肩负起主动禁止责任。

他表示，根据广告法相关规定，广告发布者有义务核实广告内容。对内容不实或者证明文件不全的广告，不得发布。发布广告法禁止发布的广告的，除没收广告费用外，还应处20万元至100万元罚款，情节严重者，可以吊销营业执照、吊销广告发布登记证件。