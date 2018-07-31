二季度财报公布 搜狗的下一个增长点在哪里？

刘佳

曾在年初喊出希望每年拿下百度2%～3%搜索份额的搜狗，在7月30日下午公布了2018年截至6月30日的第二季度财报。

财报显示，搜狗二季度收入超3.01亿美元，约合人民币19.23亿元，同比增长43%，环比增长21%。非美国通用会计准则下，净利润3820万美元，较去年同期增长58%，环比增长40%。

搜狗CEO王小川表示，搜狗以语言为核心的AI战略日益清晰。“我们会继续提升搜狗搜索结果页首条直接显示答案的比例，让搜索更智能；我们会通过AI提升机器对于语言的理解能力，真正辅助对话；同时，搜狗也会加快智能硬件的布局，让AI技术更好地服务。”

同比增长45%

搜狗的大部分收入仍然来自传统的搜索及其相关业务。

财报显示，二季度搜狗搜索及相关业务营收2.71亿美元，同比增长45%；包括智能硬件和互联网增值服务等在内的其他收入为3000万美元，同比增长27%。

流量获取成本仍在上升。搜狗财报显示，二季度的流量获取成本是1.357亿美元，同比增长91%，占总收入的45%，而2017年同期为33.7%。年初时王小川告诉第一财经，预计2018年流量成本还将有50%的提升。

二季度搜狗的研发费用为5620万美元，同比增长48%；销售和营销费用为3390万美元，同比下降8%。

在搜索这一领域，百度是个强有力的竞争对手。搜狗在做的，是找到在医疗、法律和教育等垂直领域的差异化方向。

例如，搜狗移动搜索中对医疗类搜索查询量增长较一年前增长32%，网页搜索中对权威医疗内容的点击率较一年前提升67%。

在搜索流量获取方面，腾讯带给了搜狗一定比例的搜索流量。第二季度，除整合搜狗通用搜索结果之外，微信在其百科和问答等垂直搜索中，独家接入了搜狗百科和搜狗问问的内容，使得搜狗搜索结果在微信搜索中的展现次数不断提升。

搜狗还提到，受到此前抖音在搜狗搜索中投放出现侮辱英烈内容问题广告的影响，搜狗在今年7月暂停了为期十天的部分广告业务，预计这将导致2018年第三季度收入一次性减少。

寻找下一个增长点

过去PC时代，搜狗的模式是“输入法-浏览器-搜索”这种由端带动搜索的“三级火箭”，其中搜索是核心。但现在，除了搜索业务外，搜狗正在寻找下一个增长点。

王小川此前接受第一财经采访时说，今年开始，搜狗要强化两件事：一件事是输入法业务的战略升级，它将不再只是打字的工具，而是承载信息的获取、流量分发的能力；另一件是AI应用场景的落地。

让已有十多年历史的搜狗输入法走向前台，通过AI升级，让它在打字之外，承载信息获取和流量分发，这将是搜狗下一个重要的业务增长点。

接下来，搜狗输入法要做的是连接信息、连接服务、连接商品。王小川此前举了个例子，当用户通过输入法对话“中午哪儿吃饭”，输入法可能会直接帮用户列出候选餐饮服务。

对于巨头们竞争激烈的信息流业务，王小川曾表示这只是一项补充。目前搜狗浏览器、搜狗搜索APP、输入法等产品都有信息流的能力接入。他认为，搜狗有大数据的储备，精准的用户画像，而且搜狗有上十万的客户群体，信息流将会是一个产品形态的补充。例如，搜狗通过挖掘手机输入法的大数据能力，通过提升用户画像的精准度，为发展信息流和互联网金融等业务提供帮助。

在AI应用层面，搜狗在7月的香港RISE大会上公布了虚拟主播技术。该技术结合了人脸识别、人脸建模、语音合成以及深度学习等多项前沿技术，能将任意文本转化为相应的唇语，为用户提供多模态的交互体验并具备高度的可定制性。虚拟主播在技术上的实现意味着AI走向了音视频的富媒体表达。

据第一财经记者了解，搜狗今年还将推出4款智能硬件，这也显示它在AI硬件化的决心。

对于业绩展望，搜狗预计第三季度收入在2.75亿美元至2.85亿美元之间，较2017年同期增长7%至11%。