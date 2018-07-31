Uber关闭无人驾驶卡车部门 重心转向无人驾驶轿车

新浪科技讯 北京时间7月31日早间消息，美国打车服务公司Uber将关闭旗下无人驾驶卡车部门，这个项目诞生自Uber近两年前收购无人卡车公司Otto的交易。

Uber周一称，该公司旗下部门“Uber先进技术集团”（Uber Advanced Technologies Group）将停止开发无人驾驶卡车，转而将开发重心放在无人驾驶轿车上。

“我们最近采取了一项重要的措施，（让无人驾驶汽车）重返匹兹堡的公共路面。随着我们继续推动这一发展势头，我们认为让整个团队将精力和专业知识都集中在这项措施上是最好的未来发展道路。”Uber先进技术集团负责人埃里克·梅霍佛（Eric Meyhofer）发布电子邮件声明称。

Uber旗下旨在帮助卡车司机与货运公司之间建立联系的部门Uber Freight不会受此决定影响，该部门是在2017年5月专门针对已认证司机而成立的。Uber Freight部门最初成立时仅覆盖3个地区，现在则已拓展到全美各地，并被视为Uber内部一项可行且颇有前途的业务，能为该公司带来营收机会。过去15个月中，这个业务部门已经扩大了三倍，在旧金山和芝加哥都设有办事处。

Uber无人卡车部门以旧金山为基地，而致力于开发无人驾驶轿车的团队则是在匹兹堡开展工作。

自成立以来，Uber无人卡车项目一直都颇受争议。2016年8月，Uber以6.8亿美元的价格收购了由前谷歌工程师安东尼·莱万多夫斯基（Anthony Levandowski ）及其他3人联手创立的无人卡车创业公司Otto。莱万多夫斯基曾担任谷歌地图（Google Maps）产品主管，而作为这项收购交易的一部分内容，他出任Uber无人驾驶汽车研究主管一职。

在上述收购交易完成9个月后，Uber卷入了一桩与前谷歌无人驾驶项目Waymo之间的商业机密诉讼案。Waymo现已分拆出来，成为了谷歌母公司Alphabet旗下的一项业务。这桩诉讼案是在2017年2月针对Otta及其母公司Uber而发起的，指控被告方侵犯Waymo专利和窃取商业机密。此案在2018年2月开审，随后双方达成了一项和解协议。(唐风)