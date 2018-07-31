出售阿里股份获利56亿 苏宁净利润同比暴增19倍

苏宁布局多年的智慧零售进入收割红利期。

7月30日晚，苏宁易购（002024.SZ）发布2018年半年度业绩快报，公司上半年实现营业收入同比增长32.29%，至1107.86亿元；实现归属于上市公司股东的净利润为59.97亿元，较上年同期增长1957.38%。

今年5月31日，苏宁易购公告称，已经通过纽交所完成出售所持有的阿里股票，出售价款合计约15.04亿美金，扣除初始购股本金以及股份发行有关成本及相关直接费用后，实现净利润约人民币56.01亿元。

苏宁易购表示，若不考虑出售阿里巴巴股份带来的利润影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润约为3.96亿元，同比增长35.85%。

“告别电商购物节，下一个十年将进入场景互联时代。”7月27日，苏宁易购总裁侯恩龙在苏宁818发烧购物节媒体发布会上告诉第一财经记者，相较于纯电商平台，苏宁易购线上线下双渠道的场景互联，更能够保障品质，提供沉浸式的的场景化体验。

得益于公司在线上、线下多年的布局，苏宁易购今年前六个月实现商品销售规模为1513.19亿元，同比增长44.63%。

2018年上半年，苏宁易购线上平台实体商品交易规模为883.22亿元，同比增长76.51%，其中自营商品销售规模634.53亿元，同比增长53.40%；开放平台商品交易规模248.69亿元，同比增长186.71%。

此外，通过有效运用乐拼购、推客等营销工具产品，公司新用户获取能力提升。截至6月30日，公司零售体系注册会员数量3.57亿。

在线下，今年以来，苏宁加快落实“一大、两小、多专”的店面业态产品，实现从线上到线下、从城市到县镇市场的全面覆盖。财报数据显示，截至6月30日，苏宁易购合计拥有各类自营店面4813家，苏宁易购零售云加盟店765家，上半年苏宁易购“大开发战略”累计新开各类店面近1900家。

侯恩龙透露，为了实现线上线下、随时可见可触，苏宁将苏宁易购、苏宁小店、苏宁红孩子等涵盖的6亿生态会员打通。

除了线上、线下零售业务，苏宁的物流及金融业务也保持高增长态势。截至2018年6月末，苏宁物流及天天快递拥有仓储及相关配套合计面积735万平方米，拥有快递网点达到23416个，苏宁物流社会化营业收入（不含天天快递）同比增长118.49%。今年上半年，苏宁金融支付业务新增绑卡会员数同比增长48%，供应链金融累计交易规模同比增长29%。