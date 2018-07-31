新浪科技> 互联网 > 正文

出售阿里股份获利56亿 苏宁净利润同比暴增19倍

出售阿里股份获利56亿 苏宁净利润同比暴增19倍
2018年07月31日 05:29 第一财经日报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　苏宁布局多年的智慧零售进入收割红利期。

　　7月30日晚，苏宁易购（002024.SZ）发布2018年半年度业绩快报，公司上半年实现营业收入同比增长32.29%，至1107.86亿元；实现归属于上市公司股东的净利润为59.97亿元，较上年同期增长1957.38%。

　　今年5月31日，苏宁易购公告称，已经通过纽交所完成出售所持有的阿里股票，出售价款合计约15.04亿美金，扣除初始购股本金以及股份发行有关成本及相关直接费用后，实现净利润约人民币56.01亿元。

　　苏宁易购表示，若不考虑出售阿里巴巴股份带来的利润影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润约为3.96亿元，同比增长35.85%。

　　“告别电商购物节，下一个十年将进入场景互联时代。”7月27日，苏宁易购总裁侯恩龙在苏宁818发烧购物节媒体发布会上告诉第一财经记者，相较于纯电商平台，苏宁易购线上线下双渠道的场景互联，更能够保障品质，提供沉浸式的的场景化体验。

　　得益于公司在线上、线下多年的布局，苏宁易购今年前六个月实现商品销售规模为1513.19亿元，同比增长44.63%。

　　2018年上半年，苏宁易购线上平台实体商品交易规模为883.22亿元，同比增长76.51%，其中自营商品销售规模634.53亿元，同比增长53.40%；开放平台商品交易规模248.69亿元，同比增长186.71%。

　　此外，通过有效运用乐拼购、推客等营销工具产品，公司新用户获取能力提升。截至6月30日，公司零售体系注册会员数量3.57亿。

　　在线下，今年以来，苏宁加快落实“一大、两小、多专”的店面业态产品，实现从线上到线下、从城市到县镇市场的全面覆盖。财报数据显示，截至6月30日，苏宁易购合计拥有各类自营店面4813家，苏宁易购零售云加盟店765家，上半年苏宁易购“大开发战略”累计新开各类店面近1900家。

　　侯恩龙透露，为了实现线上线下、随时可见可触，苏宁将苏宁易购、苏宁小店、苏宁红孩子等涵盖的6亿生态会员打通。

　　除了线上、线下零售业务，苏宁的物流及金融业务也保持高增长态势。截至2018年6月末，苏宁物流及天天快递拥有仓储及相关配套合计面积735万平方米，拥有快递网点达到23416个，苏宁物流社会化营业收入（不含天天快递）同比增长118.49%。今年上半年，苏宁金融支付业务新增绑卡会员数同比增长48%，供应链金融累计交易规模同比增长29%。

苏宁阿里
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有