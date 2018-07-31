原标题：部分热门手机APP被指“绑卡容易解除难”有互金平台未上线解绑银行卡功能

■本报见习记者 刘 萌

近年来，手机作为移动钱包，装载着投资、购物、出行、社交等各类APP，涉及到支付的难免要绑定一张或几张银行卡。由于各行业更新迭代的速度越来越快，用户在卸载不再使用的APP时，那些绑定的银行卡自然需要解绑。

然而，《证券日报》记者近日调查发现，多个热门APP存在“绑卡容易解绑难”的问题。

部分互金平台

未上线银行卡解绑功能

市民高先生向《证券日报》记者反映，两年前，其在某互金平台购买了多笔理财产品，如今已经全部到期，收益和本金已经拿到。由于其近期没有续投计划，今后也不想在该平台投资，高先生想要解除绑定的银行卡并注销账户。不过，高先生在该平台手机客户端以及网站页面均未发现“解绑”选项。

“上面只有更换银行卡的功能，没有解绑的选项。”高先生对《证券日报》记者表示，“我尝试很多次仍然无法解绑，联系过客服，客服说没有解绑功能，建议替换一张没有钱的银行卡。”

针对高先生的爆料，本报记者联系了上述互金平台，客服人员回应称：“该功能未上线，无法解绑银行卡。”

《证券日报》记者随即追问，“平台是实名注册，身份证、手机号以及绑定的银行卡这些信息一直在账户上显示，担心存在安全隐患，心里很不踏实，有没有其他的解决办法？”客服人员的建议还是“换一张没有钱的银行卡”。

当《证券日报》记者提出质疑——“平台功能设计有缺陷，不能解绑是霸王条款”时，上述客服人员表示：“我可以把技术部门的邮箱发给您，您在邮件里写明遇到的问题，同时上传身份证正反面扫描件、个人手持身份证的大头照以及目前绑定的银行卡正反面扫描件，看看技术部门有没有办法解决。不过，目前没有客户向我公司提出过有解绑银行卡的需求，估计是解决不了。”

为了解绑一张银行卡，进而上传更多的个人信息，并且还不一定能够“解绑”，上述平台的解决办法高先生并不能接受。

《证券日报》记者搜索“银行卡无法解绑”等关键词，发现存在这个问题的不仅仅是这一个平台，在多个论坛都有投资者反映过类似的问题，从留言来看，投资者主要担心资金安全以及个人隐私的问题。

有网友表示，“金融平台不同于其他生活类APP，如果今后不再使用，银行卡不能解绑，安全隐患更大。”

事实上，银行卡“解绑”功能的上线并不存在任何技术问题，目前有多个互金平台已经上线该功能，客户可以根据自己需求选择更换银行卡或者解绑银行卡。

多个热门手机APP

银行卡解绑困难

《证券日报》记者调查发现，存在“绑卡容易解绑难”的手机应用并不少。

“解绑难”一般分为三种情况：第一种情况是完全没有上线“解绑”功能；第二种情况是线上不能解绑，可以线下提供材料由后台技术人员解绑；第三种情况是可以线上解绑，但是流程繁琐，并且不咨询客服很难在功能菜单中找到“解绑”选项。

以某热门出行软件为例，《证券日报》记者发现不少用户在手机应用评论区提出类似“解绑难”的问题。《证券日报》记者下载该APP进行了体验，按照流程绑定了一张信用卡。

不过，记者绑定信用卡后，无论在余额、扣款等界面，均没有找到“解除绑定”的选项。

《证券日报》记者查看注册协议发现两个条款：一是丢失手机终端发生盗刷，风险由用户承担；二是甲方（用户）同意乙方（软件方）进行披露的，包括但不限于乙方根据协议为使用甲方信息和资料向任何第三方进行披露。

这也就意味着，不管是在资金安全还是隐私方面，一旦绑定银行卡，用户都处在被动的位置。同时，即使用户不再使用该软件，风险也会一直存在。

在另一款出行软件，针对不能解绑银行卡的问题，《证券日报》记者拨打了客服电话咨询。客服人员在了解本报记者的需求后回答道：“我们的软件可以解绑，打开软件选择我的-我的钱包-扣款渠道-关闭支付功能，然后返回我的钱包，点击余额-设置密码后再返回，选择我的钱包-余额，就可以看到银行卡，点击银行卡会跳出对话框显示‘删除银行卡？’就可以解除绑定了。”

《证券日报》记者操作发现，解绑银行卡需要12个步骤，不止过程冗长，一般来说用户没有指引不可能找到这个路径。

根据中国银联发布的《2017年移动支付安全大调查分析报告》，删除手机应用APP时不解除银行卡绑定的用户占比高达49%，而这个细节会增加个人支付账户被盗用的风险。对于用户删除手机应用APP时不解除银行卡绑定，除了忘记操作等原因外，解绑困难也是重要原因之一。

不过，在《证券日报》记者调查过程中，也看到了不少应用软件在不断完善各项功能。在记者为进行此次调查选取的多个热门软件中，有一款软件，恰巧在昨日更新了版本，新版本显示“新增了账号注销功能以及解除银行卡绑定功能”。