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ofo与滴滴再传合并 滴滴APP已停止ofo接入服务

ofo与滴滴再传合并 滴滴APP已停止ofo接入服务
2018年07月31日 03:25 证券日报
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　　原标题：ofo与滴滴再传合并 滴滴APP已停止ofo接入服务

　　■本报记者 刘斯会 

　　ofo与滴滴的“纠缠”还在持续。

　　昨日，有消息称，ofo与滴滴仍在谈判中，双方就合并事宜在接触，并且二者谈判已经接近尾声。

　　消息称，ofo和滴滴在7月份已经就收购一事有过多次接触，有知情人士称，过去的两、三周里，滴滴还派人来做过尽职调查。而“滴滴还在不断降价，每谈一次价格就要折损一次”。

　　对于这样的消息，ofo方面在接受《证券日报》记者采访时表示，7月30日上午，有多家媒体发布关于“ofo和滴滴谈判已经接近尾声”的相关内容。在此，ofo小黄车郑重声明，类似言论皆为不实信息。

　　ofo方面同时表示，“作为共享单车行业领军者和目前唯一独立发展的单车企业，ofo一直带领行业探索未来的发展之路。我们将继续保持‘用户至上’的核心价值观，全心全意为用户服务，继续为解决城市交通拥堵、空气污染等问题贡献最大的力量。”

　　滴滴有关负责人在与《证券日报》记者交流时称，对与ofo合并一事，“完全不知道”。这个回答也在意料中，此前有接近滴滴的业内人士曾向记者表示，滴滴现在已经完全不接手ofo的任何事宜。

　　这从滴滴APP端可见端倪，《证券日报》记者发现，在北京地区用滴滴APP已经不可以使用ofo小黄车，选择单车扫码ofo小黄车二维码显示的是“无法进行服务认证！”，“非常抱歉，因为认证流程问题不能为您提供用车服务。此问题我们已做了部分修复，但无法独立解决，正在与ofo小黄车方面积极沟通中。期待修复后为您提供服务。”

　　这意味着，ofo小黄车失去了滴滴APP这一强大的流量入口，这对其使用量的影响是巨大的，不过，有用户有表示，“大家都免押金了，小黄车还强制要求押金，这种逆向的搞法也是大家不愿意使用它的原因。”

　　对此，小黄车表示，ofo虽然有押金但是公司也开始推限时99元年卡活动（原价为199元），对比来看，摩拜单车年卡为240元，哈罗单车年卡为120元，ofo的更加划算。ofo公司也将这一策略，定性为“新一轮价格战”。从这个逻辑上来看，ofo小黄车是希望增加用户黏性，并且拓展更多用户，不过，在行业普遍不需要押金的背景下，这个推广效果到底有多大作用还不得而知。

　　而从现阶段来看，如何盈利，如何保证现有的运营情况，变得似乎尤为重要。

　　此前有消息爆出，由于超过半年未支付智能锁通信服务费，ofo的一家智能锁物联网通信服务商将对其业务涉及的300万辆单车的智能锁物联网卡陆续停止服务，而停止服务后，这些小黄车将面临无法定位、无法远程升级维护、密码更替失灵、用户关锁后无法自动停止计费等问题。

　　不过，对于上述消息，ofo公司相关负责人回应称，“并不存在上述所称的无法使用等问题。”

　　事实上，没钱、资金链断裂等消息对于ofo小黄车来说早就不新鲜了，此前大量有消息称，ofo到处欠钱，涉及物流公司、生产商、维修厂等等，欠款金额达一亿元。

　　这也难怪赚钱成为公司最重要目标，7月27日，在中国互联网协会、工业和信息化部信息中心联合主办的2018年中国互联网企业100强暨百强企业高峰论坛上，ofo小黄车联合创始人于信公开表示，目前，ofo小黄车在进一步提高共享单车精细化、智能化运营程度基础之上，不断探索新型盈利模式，将盈利作为公司最重要目标之一。

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