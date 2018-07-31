Opera上市投资方昆仑万维持股43.7%浮盈1亿美元

原标题：Opera上市投资方吸金有道昆仑万维持股43.7%浮盈1亿美元

■本报见习记者 李乔宇

北京时间7月27日晚，Opera Limited正式登陆美国纳斯达克证券交易所挂牌上市。公开资料显示，Opera此次发行960万股美国存托凭证，发行价每股12美元。7月27日当日，Opera开盘价为14.34美元，较发行价上涨19.5%，开盘后股价一度上涨30%，随后有所回调。截至当日收盘，Opera报13.11美元，股价上涨9.25%，市值达14.44亿美元。

创业板上市公司昆仑万维随即发布关于参股公司Opera Limited在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市的公告，称Opera挂牌上市后，公司通过香港万维持有Opera 9600万股股份，占此次Opera发行后总股本的43.7%。

以此计算，昆仑万维持股Opera账面浮盈1.07亿美元。经济学家宋清辉向《证券日报》记者介绍，投资Opera“一方面可以获得投资收益，另一方面从Opera反哺昆仑万维主营业务的角度来看，Oprea有利于昆仑万维向平台化方向转型。未来，Opera有望成为昆仑万维布局全球的重要流量入口与内容分发平台。”

这并非昆仑万维首次投资公司获利。6月27日，昆仑万维曾发布出售Qudian Inc.股票的进展公告，称自公司前次披露出售趣店股票累计收益达到公司最近一期经审计净利润的10%后又获得的投资收益约为1.06亿元，占2017年度经审计净利润的10.66%。

另据昆仑万维披露的2017年年度报告显示，报告期内，公司聚焦互联网领域，并通过Qudian、Musical.ly等项目，取得了4.44亿元的投资收益。同期，昆仑万维实现的归属于上市公司股东的净利润则约为9.99亿元。

据了解，上市以来，昆仑万维陆续在社交平台、O2O、视频直播、亚文化等方向进行了投资布局，并在Qudian、映客、银客、随手科技、洋钱罐、信达天下、Lendinvest、汇量科技、有米科技等项目中获得了持续的且较为可观的投资收益。昆仑万维方面认为，这些投资收益有助于提升公司的业绩和股东回报、增强公司的现金流动性和运营能力。

在昆仑万维方面看来，投资回报不仅仅体现在财务上，更多的是通过投资产生对互联网格局的判断和方向性的把握。同时反哺公司主营业务发展，为之提供实践与指导意义。通过投资，公司可以敏锐捕捉互联网风口，接触前沿科技和优秀人才。伴随着互联网的快速迭代，公司业务板块也需要抱有创业者的心态，与被投公司相互借鉴学习，为互联网用户和社会创造更多更有价值的产品与服务。

值得一提的是，在Opera上市造就了昆仑万维持股浮盈的同时，也“挖”走了公司总经理。据昆仑万维6月29日披露的公告显示，公司董事会彼时收到总经理周亚辉的辞职报告，因周亚辉拟任其所控制的公司Opera Limited的CEO，根据相关规定，周亚辉将不再担任公司的总经理，仍担任公司董事长职务。