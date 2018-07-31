P2P网贷直面资金荒之考 投资者信心还能否重塑

本报记者 谢水旺 上海报道

P2P网贷行业正直面资金荒之考。原因在于，6月底以来的平台爆雷较多，打击了投资者信心。

江苏省互联网金融协会秘书长陆岷峰对21世纪经济报道记者说：“从已发生爆雷的平台来看，主要原因在于违规经营，通过承诺高利返现，设立资金池，发自融标甚至是假标。”

21世纪经济报道记者独家获悉，广州一家待收规模近6亿元的P2P平台计划本周宣布清盘。此外，一家美股上市P2P平台也准备宣布债转股计划。

当前，P2P网贷行业正加速洗牌。一些平台尤其是头部平台直面资金荒，采取增资、融资、“加息”等多举措，但这能否挽回投资者信心呢？

不发新标且无资金流入

在P2P平台爆雷频发的影响下，投资者加速撤离P2P平台，部分P2P网贷陷入资金荒。

21世纪经济报道记者多方采访了解到，目前P2P网贷资金荒主要体现在两个方面，一是投资者纷纷在平台上转让债权，二是到期后不再投资P2P平台。

债权转让方面，比如，头部平台拍拍贷官网债权转让“赔标”（注：有质保金的标）栏目共有6000多页，行业现状大抵如此。

而且，投资者通过债权转让退出也不那么容易。“上海某家头部平台，之前客服答复口径是1至5天，现在至少是10天以上。”上海一家中型P2P平台高管告诉21世纪经济报道记者。

“有人买债权转让项目，才能转让出去，没人买，就只能持有到期了。不过，现在平台债权转让周期都比较长。”上海另一家P2P平台人士称。

这反映了投资者信心减弱，资金流入大幅减少。“能转让出去说明还有人在投资，我们先满足债权转让部分，虽然有人申请借款，但我们已经不发新标了，基本没有资金流入。”上述P2P平台高管坦言。

不过，部分平台人士表示，仍然保持资金净流入。

“当然要发新标了，没有新增业务，会死得很快。目前资金有进有出，总体净流入。”上述P2P平台人士表示。

不少平台选择发布清盘公告。“但事实上，真正能够清盘的平台没必要发布清盘公告，不发新标，慢慢兑付，然后退出就好了。”多位业内人士表示。

由于政策不确定性、合规成本高及经营压力大等因素，上海一家P2P平台就决定不发清盘公告，也不发新标，然后慢慢兑付完成自然退出。

重振投资者信心

P2P网贷资金荒加剧，P2P平台使尽浑身解数，试图挽救投资者信心。

“当务之急，是增强投资人信心。”P2P平台人士坦言。

据21世纪经济报道记者观察，P2P平台主要采取增加注册资本金、融资、“加息”、邀请明星代言、举办投资者线上或线下见面会等举措，增加投资者信心。

例如，7月19日，拍拍贷发布《网站运营方注册资本金增资实缴的预公告》称，近期各地网贷平台出现严重运营危机，为提振用户信心，拍拍贷股东和管理团队决定将拍拍贷网站运营方上海拍拍贷金融信息服务有限公司的注册资本金增至10亿人民币。相关增资的工商流程已在进行中，注册资本金的实缴预计将在公告后1个月内完成。

“主要增加投资者信心，注册资本金不能用于流动性支持。”上述P2P平台高管评价称。

而广州头部平台PPmoney的应对举措较为典型，比如融资等。7月14日，PPmoney万惠集团在北京举办C轮战略融资发布会，宣称获得6亿元融资。PPmoney万惠集团宣称，C轮融资总金额超过此前A轮、B轮融资总和；本轮融资由国能金汇、汇垠德擎、明泰资本、国泰道合等国内机构参与。

而近日，PPmoney还宣布，中国著名表演艺术家张丰毅正式代言PPmoney网贷平台，出任平台首席体验官。宣传海报称，“加息”高达3%。

7月30日，PPmoney网贷CEO胡新告诉21世纪经济报道记者，尽管现在网贷行业处于洗牌期，但相信2018年及以后将会迎来一波头部类互金公司的融资和上市潮。行业两极分化的加剧是必然趋势，优质资源进一步向头部平台聚集，P2P网贷行业马太效应将更加明显。

“得先熬得住，撑到备案验收完成。”上海一家P2P平台人士称。

“就看谁融资能力强，谁账上资金多了。”上述P2P平台高管直言。

（编辑：包芳鸣）