色情服务SPA店已停业 警方介入调查

7月30日下午，涉事SPA店“天益康”已暂停营业。新京报记者 江南 摄

■ “色情服务藏身APP 一键预约可上门”追踪

新京报讯 7月29日晚，新京报曝光微信小程序、58同城中，存在部分商家假借上门SPA等名义进行色情服务。

昨日，新京报记者回访发现，涉黄会所已停止营业，微信、58同城均回应称已自查并清理相关涉黄小程序和违规信息。

昨日，记者从北京警方获悉，针对新京报此前报道内容，北京警方已经介入调查。

据新京报此前报道，记者与店家沟通时，不少商家向顾客推荐其店内的“特色服务”，甚至有店家直接宣称“莞式服务”。记者调查发现北京多个涉黄窝点，均利用这种商业模式开展“到家”或“到店”的色情交易，每笔交易价格从800元到2400元不等。

7月30日下午，记者再次来到马房寺398号院，此前报道探访中涉嫌色情交易的“天益康SPA”会所正藏身于此，原本贴在大门右侧的“天益康SPA”标识已不见踪影。该会所大门紧锁，玻璃门内贴着一纸提示：内部装修，暂停营业。

从门口经过的一位居民告诉记者，该店今天状态异常，“有不少人从里面出来，然后就再也没有开过门”。但其表示未见到警方身影。据记者此前了解，该店早已完成装修，可以正常营业。

店里的一位女技师告诉记者，老板说这几天放假，具体什么时间上班等候通知。记者尝试联系另外两家提供色情交易的商家，均已关机。

■ 回应

微信处理100多个违规小程序

新京报的报道推出当晚，文中提到的两家涉黄微信小程序商家均已下线。

7月30日下午，腾讯公司回应新京报称，经核实，媒体报道提及的“北京男士养生SPA”等小程序涉嫌恶意绕过平台审核，滥用小程序进行广告营销，引导至外部违规发布色情、低俗等信息，违反了微信小程序平台运营规范，公司对相关小程序已进行封禁处理。

腾讯公司还表示，已对平台小程序进行排查，目前共计处理了100多个违规小程序，包括封禁、整改警示，对相关关键词搜索进行了拦截，“一直以来，我们对于‘色情、低俗’类小程序都在进行打击，此前已永久封禁了数百个违规小程序，接下来也将持续通过技术规范和人工审核进行处理，加强主动发现和用户投诉的解决，对此类问题进行持续清理。”

58同城下架584条违规信息

据新京报此前报道，58同城平台上存在多家商家，假借上门SPA名义，实际进行色情服务。同时网络上存在部分“号商”，直接对外出售58平台上通过企业认证的账号，价格从20元至60元不等。

针对此事，58同城官方回应新京报记者称，58同城针对此事已展开全面自查，下架涉事企业全部信息，并封禁账号。当日，58同城立即下架报道中提及的6家涉事企业全部信息，并进行封禁账号处理。在搜索结果、服务描述等内容中添加非法词369个，敏感词141个的信息过滤，下架584条违规信息。近期58同城将尽快开展整体清查，核实问题后，对违法信息进行全部关停、下架处理。

58同城方面表示，用户在58同城足疗按摩、洗浴、温泉、SPA等高风险类别发布信息需完成资质审核流程，通过营业执照、组织机构代码以及手机号、身份证验证等综合资质进行审核。一旦发现用户有违规嫌疑，会要求用户进行行业资质补充认证。所有在58同城平台上发布的信息，均需要通过系统+人工的双重审核，方能在页面上展示。任何触发策略识别的内容和用户，58同城会进行相应处罚。

同时，58同城称将联合公安司法部门，严厉打击“网络黑产”，增加客服人力，开通多渠道投诉入口。58同城现已成立600余人的信息质量安全部门，全天候对信息质量进行监控，以致力于处理不良信息、提升平台信息质量。

新京报调查组