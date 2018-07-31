童话大王举报拼多多 3.4亿用户真的是“假货天地”？

日前，拼多多带着“未满3岁”与“拥有3亿活跃用户”的巨大反差在纳斯达克敲了钟，80后创始人黄峥一夜之间身家超过刘强东。

据拼多多自称，其活跃买家达3.43亿，这意味着每4个人里就有1人用过这个创立不到3年的产品。

但在网友的评论中，低价、爆款、山寨多、质量差等是最常见的关键词，最近，“童话大王”郑渊洁举报拼多多销售盗版图书，让更多人开始关注起了拼多多上假冒商品的问题。

而拼多多依托微信的巨大流量，主打拼团廉价的策略，也引起了人们的思考。

郑渊洁举报拼多多

7月29日上午，童话大王郑渊洁在微博上表示，收到多位读者的举报，拼多多平台上某店铺销售盗版“皮皮鲁”系列图书，他已经向国家版权局和全国打黄扫非办公室举报。

▲图片来源：郑渊洁微博截图

郑渊洁称，经律师证据保全向拼多多取证购买，收到的图书为盗版书，封底的防伪标识都是印上去的。

▲图片来源：郑渊洁微博截图

郑渊洁同时也贴出了相关的法律法规，根据《中华人民共和国刑法》第218条规定，销售侵犯著作权复制品，是刑事犯罪，将承担刑事责任，判三年有期徒刑并处罚金。同时《消费者权益保护法》第49条规定，消费者可以向销售盗版书的商家进行索赔。

其实，拼多多平台上存在售卖山寨、假货产品的情况已经屡见报端，但受关注程度或许从来没有像今天这样大。如今随着公司上市，在更多双眼睛的关注下，拼多多的假冒产品被放在了聚光灯下。

据证券时报报道，7月28日，创维数字(000810)大股东深圳创维-RGB电子有限公司针对拼多多购物平台出现大量假冒创维品牌的电视产品销售的问题发布声明称，公司正与拼多多严正交涉，要求其即日停止所有假冒创维电视产品的展示及销售活动。公司保留追求拼多多及相关侵权方责任的全部法律权利。

据了解，在拼多多平台上售卖的假冒创维品牌多样，诸如创维先锋、创维云视TV、创维嘉、创维美、创维酷酷、创维试听、创维e家、创维等等。

▲康佳旗下并没有康佳视界，新飞也没有新飞科技

拼多多上到底有多少假货

据天风研究所零售团队统计数据，拼多多平台截至7月27日的30个交易日中家电品类销售额排名前100的SKU（库存量单位，可以是盒、件、箱等）,来看看数据情况。

在家电销售额排名TOP100的商品中，前30个交易日的交易额合计7923万元，销售量13.71万台；涉嫌假冒品牌的商品共39个，该39个品牌销售额合计占比57.82%，销售量占比63.37%。

在100个商品中，

——知名家电品牌（包括：奥克斯、长虹、康佳、海信、小天鹅）SKU数量占比为21%，销售量占比8.8%，销售额占比14.9%；

——小品牌（例如：韩电、松京、王牌等）SKU数量占比为32%，销售量占比24%，销售额占比25.8%；

——另有无品牌商品，即在标题、图片及正文内容中均不标识品牌的商品共8个，主要是一线屏等商品，销售量占比3.8%，销售额占比1.5%。

▲无品牌一线屏

近30日销售前三的SKU销售占前100的比例为35%，突出了拼多多的爆品属性：

TOP1：樱花CHEBLO空调挂机

TOP2：康佳KOIVIKDA高清电视4K

TOP3：容声ROSHELLE

而据天风研究所零售团队分析称，拼多多上涉嫌假冒的商品名字大约有3种套路，除了前文提到的创维先锋等在知名品牌后增加小字的，还有以下两种：

1.采用和知名品牌一致的中文名称，但是英文LOGO不同，例如康佳KOIVIKDA（正品为KONKA），欧派OPPEDQ、欧派OPAEIN（正品为OPPEIN），三星SANXIN（正品为SAMSUNG）等

2. 借用其他品类的知名品牌名称，例如HYUNDAI现代，XX好太太（美美好太太、俏厨好太太、欢呼好太太、雷帝好太太等，暂且将好太太厨卫作为正品，此处讨论是XX好太太）。

拼多多爆红带来的思考

拼多多能在3年时间里积累3.4亿用户，大概还是因为两个字——便宜。

相比在一二线城市学历、收入比较高的人群，那些生活在三四五线城市和乡村的低学历、低收入者可能更喜欢拼多多的廉价，而不去在意商品的质量。

可能对于生活在一二线城市的人来说，每月到手3000元都活不下去，可是每月到手3000元低吗？来看一组数据：

▲图片来源：《中国统计年鉴2017》

根据财经网消息，国家统计局公布的最新中国统计年鉴中，2016年有60%的人年可支配收入低于3.2万元，有40%的人低于2.1万元。换句话说，扣掉税和五险一金后，如果你月均到手收入超过5000元，你就很可能超过了80%的中国人。

而据国家统计局今年2月发布的《中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报》显示，2017年全国居民平均年消费支出是1.8万，换算成月均，这个数字是1526元。而显然，较不发达的三四线及以下地区，有更为庞大的人口，和更低的可支配收入和消费支出数字。

▲图片来源：WalktheChat

初期借腾讯获得流量入口，靠“低价拼团”爆发式增长的拼多多，捕获的便是大批三四线或者来自乡镇农村的中年人群。极光大数据显示，拼多多用户70%为女性，65%来自三四五线城市，来自一线城市的用户仅有7.56%。据walkthechat显示，拼多多的用户中，30-39岁的占到50%，40-49岁的占到31%。

而从学历水平来看，当前我国学历水平也远未达到“本科不值钱，硕士遍地走”的水平。

▲数据来源：国家统计局

2010年第六次人口普查数据显示，全国大学本科教育程度的有4563万人，研究生及以上学历的有414万人。另据国家统计局公开数据计算得知，2011年-2016年，全国普通本科毕业生数约1978万人。加总起来，截至2017年，中国教育程度为本科及以上的人共6955万，占全国总人口的5%。

网上很多人不理解拼多多为什么受欢迎？因为受较好的受教育水平、互联舆论场对保护知识产权意识的推动等因素合力影响，大家知道卖假货是乱象，买假货是对知识产权的打击。

然而，那些商品页面里的盗版三星、创维产品，在真实拼多多用户眼中，可能仅意味着“这是名牌产品”，未必真的关注具体是什么牌子。你认为是审美灾难的高饱和高对比商品介绍图，在他们眼中可能仅代表着“这个更吸引我眼球”。

▲图片来源：视觉中国

拼多多创始人黄峥在接受《财经》采访时曾介绍用户的消费心理，“虽然只有一块钱，薯片寄过去碎了不能吃了，消费者就会觉得没占到便宜，说你是骗人的；但只要还有一半能吃，他就会觉得值得。”这种“占便宜”的思维，对买进口食品习以为常的一二线城市用户来说，其实是难以想象的。

从这个角度来说，拼多多的流行，一点也不匪夷所思。其背后的逻辑，扎根于中国一二线以外的现实角落。就像“饭统戴老板”之前写过的：“‘廉价、便宜、性价比’仍然是大众消费生意的最核心因素。中国高速发展这么多年，财富结构却还是金字塔形：底层数量庞大，中间阶层被挤压，消费习惯仍然是‘廉价导向’。”从某种方面讲，拼多多通过互联网呈现的是线下人们真实的消费观与消费水平。

每经编辑 孙志成

每日经济新闻综合自天风商社（作者：张璐芳，刘章明）、证券时报（记者：陈丽湘）、