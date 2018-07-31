直击|张朝阳：搜狐复兴第一步没走完 视频明年或盈利

新浪科技讯 7月30日消息，搜狐董事会主席兼首席执行官张朝阳与搜狐首席财务官吕艳丰今日与新浪科技等媒体进行沟通，对财报数据进行说明。张朝阳表示，公司目前仍然以盈利为目标，而在降低视频版权采购成本，扩大自制内容制作方面，公司已经探索出初步模式。按照目前的增长趋势，搜狐的视频业务有望于2019年盈利。

视频亏损降低带动集团亏损收窄 2019年预期盈利

在与媒体沟通过程中，张朝阳表示，搜狐从2017年年中逐渐缩减购买头部影视剧版权的工作已基本上接近尾声。同时，搜狐全面启用了低成本自制剧、自制综艺和PGC提供内容的战略，导致视频成本进一步收窄。

张朝阳介绍称，搜狐视频业务的亏损已经压低至3500万美元，相比去年同期1亿美元的亏损规模已经大幅收窄。受视频亏损收窄影响，搜狐的整体亏损同样收窄。

搜狐今日公布了截至今年6月30日的第二季度财报，财报显示，归属于搜狐公司的非美国通用会计准则（non-GAAP）净亏损为4900万美元，去年同期净亏损为7200万美元。

根据雅虎财经数据，华尔街5位分析师平均预计，按非美国通用会计准则计算，归属于搜狐的第二季度每股美国存托凭证（ADS）摊薄净亏损为1.49美元。财报显示，搜狐第二季度每股ADS摊薄净亏损1.27美元，少于分析师预期。

张朝阳表示，除内容成本降低外，广告收入也通过创意中插及支付广告正在复苏，同时会员收入保持稳定。由于搜狐视频的流量已经开始稳定上升，结合广告形式多样化带来的营收增加，他预计，按照目前趋势，明年某季度视频业务将走向盈利。

资金不足推动搜狐探索自制内容闭环 希望一年拍20部剧

张朝阳坦诚，资金不足是搜狐继续先前重金购买版权模式背后最大的障碍。“我们口袋没有那么深，在打完反盗版之后，发现市场已经变成非理性的了。”张朝阳在被问及是否后悔当初推高版权市场价格时表示。但他同时表示，搜狐当年通过打击盗版使得中国在视频反盗版方面和世界水平拉平，他对此举并不返回，个人觉得是比较值得骄傲的。

不过他也表示，由于降低成本的缘故，搜狐视频已经开始自己打造演员。目前，搜狐通过校草校花的选拔，以及签约艺人，形成从选拔、选秀到综艺、影视的闭环。张朝阳称，在模式方面，搜狐已经探索出了雏形，并在未来的财报中逐渐展示。

由于自制内容在节省成本方面带来了非常明显的效果，张朝阳表示接下来，自制剧将是搜狐进一步改变财务状况的重点。他比喻以前是用特别昂贵的剧来做一个大的支柱，现在要靠大量自制内容这种比较细的支柱来撑住大厦。

不过，张朝阳并没有对未来的收入和用户规模许下明确承诺。他表示，搜狐希望今年能够拍出二十部剧。

重回互联网中心第一步没走完 盈利仍是目前发展目标

2016年年底，张朝阳曾公开表示，要用三年时间将搜狐带回互联网中心。如今时间过半，他自己在谈到相关进展时表示，对公司最基本的要求是将搜狐变成一个盈利的公司。

他表示，对于公司，首先应当要求做到基本要求，之后才能抬高。以盈利为目标是所谓的底线思维。公司目前还是以成本控制和缩小，用更小的成本获得好的增长为主。

张朝阳称，发展的第一步是盈利，这也是一个企业的本分。在此之后才能期待在一些领域中产生爆发性的机会。

在谈及投资方面，张朝阳表示搜狐可能不会再做太多的投资。他认为，互联网本身是非线性，被投公司产生的价值和自身业务低价起来无法产生非线性效应。因此，搜狐的创新仍多再内部孵化。

上市主体已完成转移 暂不评论是否考虑CDR

今年5月17日，张朝阳向公司股东发表公开信，就5月29日召开的搜狐股东特别会议进行阐述。

信中，张朝阳提到了有关搜狐特拉华和位于开曼群岛子公司（搜狐开曼群岛）的联合股东委托书。股东委托书内容主要是关于公司拟征求搜狐特拉华股东批准以解散搜狐特拉华，并采纳搜狐特拉华的完全清算和解散计划，完成此类工作之后，搜狐特拉华将被解散，搜狐特拉华普通股的所有流通股份将被取消，代表搜狐开曼群岛普通股的美国存托股份将按比例分配给搜狐特拉华股东。

5月29日，搜狐股东特别会议通过了该方案。

在回答新浪科技关于上市主体转移的进展时，张朝阳表示公司已完成上市主体转移至开曼群岛的工作，此举使搜狐能够和其他中国互联网公司处在同一税收优惠的竞争地位。他介绍称，主体转移成功后，每年可在税务方面节省至少数百万美元，此外还有许多其他好。

除此之外，新浪科技还问及是否会以开曼群岛主体身份以CDR方式回归A股，张朝阳对此表示不评论。