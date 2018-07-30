搜狐高管解读二季度财报：明年视频就会实现盈利

新浪科技讯 北京时间7月30日晚间消息，搜狐 (NASDAQ: SOHU)今天公布了截至2018年6月30日未经审计的2018年第二季度财报。财报显示，搜狐第二季度营收4.86亿美元，同比增长5%；归属于搜狐公司的非美国通用会计准则（non-GAAP）净亏损为4900万美元，去年同期净亏损为7200万美元。

财报发布后，搜狐董事会主席兼CEO张朝阳、CFO吕艳丰、畅游CEO陈德文、畅游首席财务官王耀斌等公司管理层召开电话会议，解读财报要点，并回答分析师提问。

瑞士信贷分析师Thomas Cheung：第一个问题，信息流新闻行业的竞争情况如何？下半年和明年的增长趋势如何？第二个问题，公司的原创内容策略是什么？与竞争相比有何不同？

张朝阳：搜狐新闻App是公司的信息流业务的载体，其内容可以保证公司能够在差异化竞争中取得领先。随着信息流广告库存的增加，我们预计这部分业务的增长还会继续，尤其是来自中小企业销售贡献将继续增长。另外，公司在原创视频业务方面一直追求差异化竞争，原创视频制作费用将继续提高。

美银美林分析师Eddie Leung：公司如何看待视频行业在原创视频方面的投入成本？因为公司的竞争者也在提高原创视频的制作量，这样会不会造成整个原创视频行业制作费用的提高？

张朝阳：没错，竞争者也加大了原创视频制作方面的投入，但是我们相信搜狐已经找到了一条通往未来发展的独特路径，公司制作原创视频，剧集的成本会因此降低，在保证团队制作水准的前提下，一部20集的剧集目前的制作成本只有二百万到三百万美元。我们的平台都可以成为这些剧集的宣传和推广渠道，带来流量和广告。高额的制作成本并不一定能带来市场的认可和成功。

中金分析师Natalie Wu：搜狐视频目前的亏损率是多少？公司是否存在现金不足的问题？另外，搜狐新闻的月活跃用户数和日活跃用户数分别由多少？增长如何？

张朝阳：搜狐视频二季度的亏损是3500万美元，去年二季度的亏损超过1亿美元，今年一季度的亏损是4800万美元，所以你可以看到亏损在不断下降。我们有足够的现金，一切尽在掌握之中，相信三季度的亏损环比会进一步下降，而明年二季度或者三季度就会出现盈利。出于竞争考虑，我们不会公布月活跃用户数和日活跃用户数，但过去两个季度都保持了健康的增长，日活跃用户数出现了40%-50%的增长，去年年底日活跃用户数处于低点。(天恒)