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搜狗高管解读财报：明年智能硬件产品销量或达百万

搜狗高管解读财报：明年智能硬件产品销量或达百万
2018年07月30日 21:53 新浪科技
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搜狗高管解读财报：明年智能硬件产品销量或达百万
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　　新浪科技讯 北京时间7月30日晚间消息，搜狗（NYSE：SOGO）今天发布了截至6月30日的2018年第二季度未审计财报。财报显示，第二季度搜狗总营收为3.014亿美元，同比增长43%；第二季度归属于搜狗的净利润为3320万美元，同比增长41%；不按美国通用会计准则（Non-GAAP）计算，第二季度归属于搜狗的净利润为3820万美元，同比增长58%。

　　财报发布后，搜狗CEO王小川、CFO周毅等公司管理层召开电话会议，解读财报要点，并回答分析师提问。

　　以下即为本次电话会议分析师问答环节主要内容：

　　瑞士信贷分析师托马斯·庄（Thomas Chong）：我有两个问题，第一个有关搜狗输入法和搜索之间的协同效应，输入法何时开始进行商业化？第二个问题，我想了解一下KPI，管理层能否分享一下硬件产品在2019年的KPI？

　　王小川：关于输入法和搜索的结合，它们的产品形态跟我们之前讲的基本是类似的，就是在输入的过程中能探索到用户的搜索意图，引导用户产生更直接的搜索行为。新版产品的测试已在本季度上线，我们预计会在第四季度对收入产生比较明显的影响。至于硬件产品的指标，我们希望搜狗智能硬件产品到明年能产生百万级的销量。

　　高盛银行分析师：我也有两个问题。第一个关于抖音。我们注意到近期一些第三方应用商店下架抖音以加强管理，请问这会对搜狗核心架构带来哪些长期影响，因为这件事肯定会带来更严格的内容审查？第二个问题有关搜狗运营成本。我们注意到搜狗一些核心项目的收入开始下滑，请问这些项目在未来的经营杠杆趋势？

　　周毅：我来回答这两个问题。值得指出的是，抖音事件对公司财务的影响是一次性的，可能会持续到第三季度，营收增长将会在第四季度恢复正常水平。在这件事发生之前，我们就采取了一些措施，加强对搜狗关键词的检查。在这起事件发生之后，我们又采取了一些补救措施，避免此类事情再次发生。

　　为此，我们建立了专门的团队，制定新的规定，确保这些规定落到实处以及管理到位，同时还在这个方面使用了人工智能技术。至于第二个问题，随着公司营收的健康增长，我们的确预计经营杠杆效应在2019年会持续改善。2018年，得益于运营能力的改善，搜狗运营利润率将提高6-7个百分点，明年运营利润率则大概提高3-4个百分点。（轩辰）

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