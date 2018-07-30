央视：“拼”再多 不售假是底线

原标题：“拼”再多 不售假是底线

文丨央视评论特约撰稿 之山

上周，主打拼团模式的电商平台拼多多成功登陆美股纳斯达克的消息，吸引了不少人的目光。但与此同时，拼多多也饱受争议。其中就包括平台上存在卖假货问题，有人质疑道：“就算拼多多上市了，能管住假货吗？”

“拼多多”多款商品涉嫌售假

7月28日，有媒体刊文报道拼多多平台上出现的小米视界、三星视听、VDVD手机、创维云视听、雅利阿道夫等多款涉嫌侵犯相关品牌权益的产品，涉及手机、电视、日化等多个品类。

△拼多多App搜索电视出现排名靠前的假冒产品

创维公司发声明 要求拼多多停止售假

当天下午，创维方面发表声明称，已经关注到“拼多多”平台上销售大量假冒创维品牌的电视产品，严重侵害了消费者和创维品牌的权益。创维目前正与拼多多方面严正交涉，要求其停止售假行为。

郑渊洁举报拼多多 要求停止售卖盗版书

7月29日，童话作家郑渊洁通过微博表示，拼多多平台上有卖家销售盗版皮皮鲁图书，涉嫌侵犯其著作权。“经律师证据保全向拼多多取证购买，收到的图书确为盗版书，封底的防伪标识竟然是印上去的。”郑渊洁要求拼多多立即停止销售相关盗版图书并处罚关闭销售盗版书的卖家。

△郑渊洁微博截图

其实，拼多多身陷“售假风波”并不是最近才有的事。今年六月，就有媒体接到拼多多的顾客投诉，称自己在拼多多平台购买了食品添加剂乙基麦芽酚，收到货后发现产品味道刺鼻，通过查询产品序列号及品牌厂家出具产品鉴定报告，判定为假货。顾客孙女士要求卖家及平台退货退款，并作出相应赔偿，但拼多多及卖家拒绝承认销售假货。

刷新中国互联网企业最快上市纪录 拼多多靠什么？

从2015年9月上线到上市，拼多多仅用时两年11个月，刷新了中国互联网企业最快上市纪录。拼多多是如何快速成长起来的呢？

业界认为，除了拼多多充分地利用了社交平台的优势以外，还有一个重要的原因是它的低价策略。拼多多的低价策略吸引了大量三四线城市以下的用户，并充分消化了这一部分“人口红利”，不到3年积累超3亿用户。有大数据统计，拼多多用户70%为女性，65%来自三四五线城市，这一群体属于价格敏感型客户，而拼多多的低价策略牢牢抓住了这些人的核心需求。在其他电商“消费升级”的同时，它却利用低价实现了差异化，避开了与巨头的正面竞争，通过挖掘在一定程度上渗透率不高的三四线以下市场，实现了快速扩张。

企业在美国上市意味着什么？

中美两国的证券上市交易制度不同，中国实行行政审批核准制（“审核制”），美国实行备案制。中国证监会对企业的各方面状况会有实质性事前审核，美国证监会则在企业满足信息公开的原则下进行事后监管。从审核时长上看，国内上市的审核制下，IPO申报和审核耗时较长。正因为如此，有不少境内企业，特别是中小企业或者创新型企业选择美国资本市场，因为无论在上市要求、上市流程、上市模式、融资等方面，都能较快达到企业的预期。

央视评论

商业模式成功不意味着能丢弃商业基本原则

对刚敲钟上市的互联网“新贵”拼多多而言，转身就被敲响诚信警钟，这确实尴尬。但其实这不是第一例。假货次品横行，早已让拼多多信誉打了折扣，甚至有网友调侃其为“拼夕夕”。

一句“3亿人都在用的App”的广告风靡全国，拼多多确实很懂中国。正是因为看到了淘宝、京东以外，还有一个几亿人的廉价品消费市场，拼多多撬开了已趋于固化的电商格局，杀出一条血路。这是与消费升级并存的巨大的消费罅隙，是需求也是机会。拼多多的用户，对价格极度敏感，有时间动用社交关系“帮我砍一刀”；拼多多也正是盯住了这个群体，从而收获了长尾市场。

然而，商业模式的成功不意味着可以就此丢弃商业基本原则，将薄利多销做到极致不等于允许假货泛滥。不售假，是放在任何商业社会都成立的基本原则，也是对知识产权的基本尊重。换个角度说，我们不可能一边在农村艰难如打地鼠般地打假，一边却允许更容易管理的电商平台对假货睁一只眼闭一只眼。拒绝假货横行，防止以次充好，维护品牌利益，电商平台有天然义务。

拼多多并非没有打假行动。网上也流传拼多多在上市前曾对大量贩假商家“冻结钱款”。然而，有决心，还要看决心有多大。能不能尽快甩掉历史包袱，完成商业生态的转型升级，考验拼多多管理者对于公司未来的自我设计。

打假是电商平台的义务

也有一种声音认为，中国还是一个转型国家，制假售假多多少少会存在，假货不在拼多多就会在其他地方。甚至有电商界大佬也以“历史眼光”为拼多多开脱说“一堆人质疑拼多多却不质疑淘宝(是如何起家的)，这已经说明我们这个社会是多么健忘。”

这其实颠倒了实然与应然，人们也没有健忘。淘宝上买到假货，谁都经历过，但正因为被坑过，所以希望假货绝迹，这难道不是人之常情？进一步说，与淘宝初兴之际相比，中国电商经济早已不可同日而语，期待今日创业者超越前人、不走老路，难道不是最正常不过的期盼？用关公战秦琼的方式予以解释开脱，既罔顾了平台的义务，也辜负了电商行业好不容易才赢得的成果。

电商火速发展 不售假应该是底线

价廉或许未必能物美，但摈弃假冒、山寨是应有的底线，正因此，我们希望拼多多能够切实履行平台责任。事实上，无论是对于内容生产的互联网平台还是对于电商平台，管好自己地盘上的事，已经成为互联网行业发展的共识。从长远看，还没有哪一家希望走远的公司，能绕开这“必修的一课”。