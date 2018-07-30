澎湃：低票价钓鱼属价格欺诈，必须有惩罚

原标题：“低票价钓鱼”：价格欺诈，必须有惩罚

你大概遭遇过这样的事情，看到订票App上有便宜的机票，正式下单时却怎么也订不了。很多人将之归咎于自己“手气不好”，却不知道这是OTA平台满满的套路。

据新华社的报道，深圳孔先生在携程上“订票19天，反复尝试提交订单近百次，眼看着机票从7300元涨到11000元！”最后，携程的客服说了实话：App端展示价格比后台机票实际价格低600余元致使机票订单无法提交，如有需要，可通过后台实际价格下单！

宁波的胡女士在去哪儿网，也遭遇了类似的价格欺诈：查询到的飞机票价单张为1752元，但每次在准备付款时票价都会多出540元。

要下单的便宜机票，却怎么也不能完成订单，或者不明不白地加出一大截费用，冰冷的App界面不解释、不说明，大多数人认为自己“运气欠佳”，却不知道自己咬中了商家捕鼠器上的那块奶酪的“虚幻镜象”。

对这种现象，网友之前也不是没有察觉到，相反有很多吐槽：低价的飞机票哪里有？那只存在于网站PUSH的广告里。低价飞机票“失踪”了，怎么办？你换个ID登录，低价票又回来了！……

个别订票网站利用其强大的信息优势、技术优势，将消费者玩弄于股掌之间，视《消费者权益保护法》为无物，完全忘记了一个企业应该有的诚信精神。

本来消费者和商家之间的博弈就不成比例，如今让单个消费者面对去哪儿，携程这样的互联网巨兽，更难谈得上公平博弈。特别是现在这些App的票价信息和PUSH广告，完全由商家一把掌握，消费者稍有不慎，相信了商家的品格，可能就被套路了。携程和去哪儿这两家，之前因为“捆绑销售机票”，处处给消费者埋雷，被媒体一再曝光和批评，想不到如今又弄出“低票价钓鱼”的手段。

电子商务之所以能够崛起，是因为互联网交易的透明性，然而，个别OTA平台已经成为互联网巨头了，却还继续在价格上玩小动作，把正大光明的生意做成套路。

订不上低价票，不是因为消费者的“人品”差，而真的是因为商家的人品差。权利不能无力，欺诈不能嚣张，违法就应该受到严惩，对这样的明目张胆的价格欺诈应该有严惩的手段。“久入鲍鱼之肆，而不觉其臭”，绝不是商家继续作恶的借口，正在制订中的《电子商务法》必须发力。