新浪科技> 互联网 > 正文

童话大王郑渊洁举报淘宝：店铺公然宣称就是卖盗版书

童话大王郑渊洁举报淘宝：店铺公然宣称就是卖盗版书
2018年07月30日 18:40 中新经纬APP
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　原标题：销售盗版图书触犯刑法 童话大王郑渊洁举报淘宝

　　中新经纬客户端7月30日电 7月30日下午13点，“故事大王”郑渊洁发布微博称，淘宝店铺销售盗版郑渊洁图书，他已向向扫黄打非办和国家版权局正式举报。

　　郑渊洁称，日前他接到读者举报淘宝店铺d[s140166605] (掌柜ID：yoesong1580)销售盗版郑渊洁图书。7月4日，他向淘宝知识产权维权部门举报后，盗版书被下架。但今天他发现，该店铺重新将盗版书上架。

　　郑渊洁表示，该盗版书商非常“猖獗”，在商品介绍页面公开写明该店商品均为“印刷本”，而非原版。“公然宣称自己销售盗版书，叫板国家法律。”郑渊洁说。

　　郑渊洁引述相关的法律法规称，根据《中华人民共和国刑法》第218条规定，销售侵犯著作权复制品，是刑事犯罪，将承担刑事责任，判三年有期徒刑并处罚金。同时《消费者权益保护法》第49条规定，消费者可以向销售盗版书的商家进行索赔。

　　资料显示，“万能的淘宝”已经成为全球最大的假货聚集地，仅2017年就有24万个淘宝疑似侵权店铺被关闭。美国贸易代表办公室多次将淘宝等9家中国市场列入“恶名市场”名单。最高人民法院的司法大数据研究院数据显示，2016至2017年，天猫、淘宝、被诉案件数量最多，发生在天猫与淘宝的案件数量合计就超过七成。(中新经纬APP)

郑渊洁淘宝盗版
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有