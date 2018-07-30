童话大王郑渊洁举报淘宝：店铺公然宣称就是卖盗版书

原标题：销售盗版图书触犯刑法 童话大王郑渊洁举报淘宝

中新经纬客户端7月30日电 7月30日下午13点，“故事大王”郑渊洁发布微博称，淘宝店铺销售盗版郑渊洁图书，他已向向扫黄打非办和国家版权局正式举报。

郑渊洁称，日前他接到读者举报淘宝店铺d[s140166605] (掌柜ID：yoesong1580)销售盗版郑渊洁图书。7月4日，他向淘宝知识产权维权部门举报后，盗版书被下架。但今天他发现，该店铺重新将盗版书上架。

郑渊洁表示，该盗版书商非常“猖獗”，在商品介绍页面公开写明该店商品均为“印刷本”，而非原版。“公然宣称自己销售盗版书，叫板国家法律。”郑渊洁说。

郑渊洁引述相关的法律法规称，根据《中华人民共和国刑法》第218条规定，销售侵犯著作权复制品，是刑事犯罪，将承担刑事责任，判三年有期徒刑并处罚金。同时《消费者权益保护法》第49条规定，消费者可以向销售盗版书的商家进行索赔。

资料显示，“万能的淘宝”已经成为全球最大的假货聚集地，仅2017年就有24万个淘宝疑似侵权店铺被关闭。美国贸易代表办公室多次将淘宝等9家中国市场列入“恶名市场”名单。最高人民法院的司法大数据研究院数据显示，2016至2017年，天猫、淘宝、被诉案件数量最多，发生在天猫与淘宝的案件数量合计就超过七成。(中新经纬APP)