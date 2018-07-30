印度政府拟要求谷歌Facebook等在本地存储数据

新浪科技讯 北京时间7月30日晚间消息，据路透社获得的一份“国家政策框架草案”文件显示，印度政府正考虑要求电子商务公司和社交网络平台在印度本地存储用户数据，这可能影响到亚马逊、Facebook和WhatsApp等在印度市场的运营。

此外，该文件还显示，印度政府同时也在考虑加强对电子商务领域合并交易的审查力度，即使是一些小型交易也要经过印度反垄断部门的评估。

印度政府此举正值许多大型海外投资者大力投资印度市场之际，希望在快速发展的印度电子商务市场赢得一席之地。据预计，10年内印度电子商务市场规模将达到2000亿美元。

当前，印度电子商务市场由本地企业Flipkart主导。但今年5月，沃尔玛已宣布将以160亿美元收购Flipkart 77%的股权。但该交易遭到了印度全国贸易商联合会(CAIT)的反对，称沃尔玛收购印度最大电商平台Flipkart将创造出一个不公平的竞争环境。

印度电子商务市场的其他主要竞争对手还包括亚马逊和本土企业Snapdeal，后者得到了软银的资助。受沃尔玛投资Flipkart的影响，竞争对手亚马逊计划在印度市场追加20亿美元投资，从而使投资总额达到约70亿美元。

据这份“国家政策框架草案”称，由于电子商务市场正在蓬勃发展，印度政府将采取措施鼓励和开发在印度本地存储消费者数据的能力。该草案称：“来自电商网站、社交网络和搜索引擎等平台的印度消费者数据，必须要在印度本地存储。”当然，草案同时指出，在强制实施该政策之前，将赋予相关企业一定的时间来调整。

此外，对于这些数据，该草案还称：“出于国家安全等因素，印度政府有权访问这些存储在印度本地的消费者数据。”

目前，亚马逊、Flipkart、Snapdeal、谷歌和Facebook等尚未对此发表评论。(李明)