直击|张朝阳:搜狐上市主体已转至开曼群岛 暂不评CDR

新浪科技讯 7月30日下午消息，搜狐董事会主席兼首席执行官张朝阳今日接受媒体采访时表示，公司已完成上市主体转移至开曼群岛的工作，此举使搜狐能够和其他中国互联网公司处在同一税收优惠的竞争地位。

今年5月17日，张朝阳向公司股东发表公开信，就5月29日召开的搜狐股东特别会议进行阐述。

信中，张朝阳提到了有关搜狐特拉华和位于开曼群岛子公司（搜狐开曼群岛）的联合股东委托书。股东委托书内容主要是关于公司拟征求搜狐特拉华股东批准以解散搜狐特拉华，并采纳搜狐特拉华的完全清算和解散计划，完成此类工作之后，搜狐特拉华将被解散，搜狐特拉华普通股的所有流通股份将被取消，代表搜狐开曼群岛普通股的美国存托股份将按比例分配给搜狐特拉华股东。

张朝阳表示，他希望此次清算能够给公司和公司的股东带来实质性的好处。若股东同意实施清算，那么之后搜狐集团所在地将从特拉华变为开曼群岛，从而不再受美国公司所得税规则影响，但公司的业务、运营和资产将几乎保持不变。

张朝阳向新浪科技表示，主体转移成功后，每年可在税务方面节省至少数百万美元。

除此之外，新浪科技还问及是否会以开曼群岛主体身份以CDR方式回归A股，张朝阳对此表示不进行评论。(周峰)