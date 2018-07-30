来源：微信公众号正解局

假货里，看到了一个真实的中国。

正解局出品

备受争议的拼多多，还是上市了。

都在说消费升级，拼多多却逆流而行，主打低价、山寨横行，杀出了一条血路。

拼多多的假货里，藏着最真实的中国，揭露了3个真相。

1.

真相一：80%的中国家庭，人均月收入不超过3000元

3000元？数字之低，恐怕出乎很多人的意外。

口说无凭，先看数据来源。

国家统计局在2018年2月28日发布的《中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报》（以下简称《公报》）显示，2017年，全年全国居民人均可支配收入为25974元，中位数是22408元。

平均数容易“被平均”，中位数更能反映数据的一般水平。

一个月不到2000元，就是中国人均月收入的现状。

《公报》还将全国的收入细分为五等分，让我们更直观的看到，收入水平的分布情况。

看看吧，80%的家庭，人均月收入不超过3000元。如果你家庭的人均月收入超过了5412元，就能跻身全国前20%的行列。

这里要说明的是，“人均可支配收入”不等于“个人收入”，而是以家庭为单位，用家庭可支配收入除以成员数量得出的。

举例而言，你和你配偶月收入合计为20000元，家里还有1个宝宝和2位老人（假设没有收入），那么，你的家庭人均可支配收入是4000元。

所以说，人均可支配收入是低于个人收入的。

那么，中国的个人收入很高吗？

2015年全国两会期间，全国政协委员、财政部财政科学研究所前所长贾康表示，中国只有2800万人缴纳个税（起征点为3500元），占总人口的不到2%。

3年过去了，假设收入水平提高，加上部分逃税的人，即使纳税人数翻2倍，也不过9000万人。

如果你的工资超过了3500元，恭喜你，打败了90%的中国人。

2.

真相二：贫困人口，穷的超乎想象

《公告》中的一组数据，尤为值得关注。

在五等分中， “低收入组”的年人均可支配收入只有5958元，平均下来，每月收入不到500元。

5958元，还真谈不上贫困。

中国的贫困标准是每人每年2300元，以这个标准计算，2017年年末，农村贫困人口为3046万人。

当你花8000元买一台iPhone的时候，可能不会想到，有3000万人，每年的收入不足2300元。

3.

真相三：拥有大学本科学历的中国人，不超过6%

扩招这么多年，大学毕业生在中国，还是稀有物种。

这个很好计算，从1977年恢复高考以来，累计毕业的大学生，大约有1.2亿人，去掉专科生，本科生的数量大概在6000万人。

2015年全国人口抽样调查，也佐证了上述结论，中国大学教育程度人口占比为12%。

这样看来，拥有大学本科学历的中国人，不超过6%。再细分下，中国15至59岁的人口中，拥有大学学历的，只有18%。

美国大学理事会就各国大学生比例在全球16个国家进行了一次调查评选，结果显示，在25-64岁的青壮年人口中，俄罗斯是54%， 加拿大是48.3%，日本是41%，美国是40.3%。

统计口径略有差别，但差距之大，不容忽视。

4.

改革开放40年，中国经济发展取得了巨大的进步，也造成了一种错觉。

海外扫货，卖煎饼月入10万，让很多人以为，中国人都很有钱，殊不知，90%的中国人，月收入不超过3500元。

大学扩招，大学生找不到工作，让很多人以为，中国大学毕业生很多，殊不知，94%的中国人，学历本科以下。

这种错觉，甚至迷惑了专业人士。

早在2010年，《福布斯》列出了中国的中产阶级的四个条件：“生活在城里，年龄在25至45岁之间，拥有大学学位，是各行各业的专业人士和企业家，年收入在1万到6万美元”。

《福布斯》依此推论，中国有3亿以上的中产阶级，超过了美国总人口。

今天看来，这个推论，就是个笑话。

北上广深、海淘、出境游……近年来，兴起的这些热点，犹如冰山的一角，因为处在高地，更容易受到关注。

而水面之下，隐藏着一个真实的中国。

真实的如此扎心：经济体量高居世界第二，整体收入水平不高、教育水平不高。

理解这些，你就能理解——

为什么中国农村充斥着各种假货。 为什么电信诈骗手段如此低端，却又屡试不爽。 为什么中国的老百姓爱占便宜。 为什么中国人到了城里，还要种菜。

理解了这些，你就能理解，为什么主打低价，公然售假的拼多多，能够野蛮生长、迅速崛起。

招股说明书显示，拼多多的活跃用户多达3亿人，57%用户来自于三线及以下城市。

三线及以下城市，这就是拼多多的成功秘诀。

你也许看不上拼多多省下来的几块钱，但这几块钱，对一个月收入只有几千块钱的家庭来说，意义重大。

你也许看不上拼多多售卖的各种假货，但这些山寨产品，对三四线城市的居民来说，却是一次消费升级。

28元的水果榨汁杯、39元带语音报数功能的电子血压计、398元大屏智能手机……低廉的价格让很多用户用上了以前从未考虑过的新产品。

拼多多创始人黄峥接受专访时曾说：“现在，消费不均衡是最本质的问题。大部分地区，应该获得的是消费的公平。中国不公平在于，一线城市的东西比小地方更便宜。宿迁的电器比北京贵。”

当然，消费的不公平，不应该通过假货来弥补，更不能成为拼多多售假的“通行证”与“护身符”。

但现实却是，中国正有这么一大群人，他们最迫切的、最亟需的，是有没有，而非好不好。

用得起就行，是不是名牌、质量好不好，并不重要。

5.

改革开放40年来，中国取得的成就举世瞩目，但还应看到，中国人远没有那么富裕。

假货里，看到了一个真实的中国。

如此残酷，又如此魔幻。